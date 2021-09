Flexibel, offen, zugewandt: Die neue Spielzeit am tjg Dresden

Dresden

Begegnungen ermöglichen: Dieser Wunsch, der der Leiterin der Theaterakademie am tjg, Anke-Jenny Engler, so zuversichtlich über die Lippen gekommen ist, als das Haus die Pläne für die neue Spielzeit vorstellte, ist nicht nur mit Blick auf analoge Theatervorstellungen vor einem Publikum vor Ort gewählt worden. Lockdown hin oder her, Kultur ist Begegnung in jedem Sinn. Und wird es bleiben. Deshalb ließe sich formulieren, das Theater Junge Generation (tjg) mache mit der neuen Spielzeit da weiter, wo eigentlich niemand so richtig aufgehört hat.

Intendantin Felicitas Loewe betonte, dass auch während der Zeit verschlossener Türen der Kontakt zum Publikum nicht abgerissen sei. Seien es digitale Formate gewesen, Experimente, möglichst viele bei der Stange zu halten, seien es kleine Inszenierungen, die in besonderem Rahmen umgesetzt werden konnten. So richtig weg war nie jemand; kreativ waren sowieso alle ohne Pause.

Was macht eine solche Zeit mit Kindern und Jugendlichen?

Trotzdem stimmt es natürlich, wenn Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) meint, der Ort der Begegnung habe gefehlt. Unser Miteinander wurde lange auf eine harte Probe gestellt. Genau deshalb stellt das tjg in der neuen Spielzeit auch die Frage: Was macht eine solche Zeit mit Kindern und Jugendlichen, die in ihrer Entwicklungsphase eine Leerstelle erleben müssen, die aber, Ironie der Umstände, von Nicht-Erleben(-Dürfen) geprägt ist? Genau diese Erfahrungen wird im April nächsten Jahres die Inszenierung „PAN – Lost in Neverland“ (ab 12 Jahre) aufgreifen, in der die Figur des Pans als Verführer der Jugend auftritt, verheißungsvoll in die Schwachstellen aus Verunsicherung und Isolation leuchtet und Abenteuer verspricht, die selbstredend ihren Preis haben. Ulrike Leßmann, ihres Zeichens Chefdramaturgin, verwies dabei auf den Begriff „lost“ als Schlagwort, der, wir reden hier ja vom tjg, in konstruktiver Weise seine ganz eigene, wirkmächtige Aneignung erfahren wird.

Diese Power, der Prozess des Empowerments, wird auch im „Forschungsprojekt zu Machtstrukturen und Bandenbildung“ der Theaterakademie im Mai 2022 eine zentrale Rolle spielen. Denn genau das, Power, braucht es, um die Zukunft zu gestalten, sowohl die eigene als auch die gesellschaftliche. Demokratie, Macht, Verantwortung. Was genau ist das? Und was heißt es denn eigentlich, wenn die Rede davon ist, uns drohe eine gesellschaftliche Spaltung? Wer übt auf welche Weise Einfluss auf wen aus?

Praktika für Schüler am Theater

Die Einflussmöglichkeiten auf die berufliche Zukunft, die ganz konkret in der Realität des Theaters gegeben sind, wird das Projekt „Zukunft hier entlang!“ zeigen, ebenfalls ab Mai. Zur Entwicklung dessen wird das tjg im Vorfeld 14-tägige Praktika anbieten, über die interessierte Jugendliche in alle erdenklichen Berufsfelder am Theater reinschnuppern und sich darüber an der Produktion beteiligen können.

Mit Schwung in die erste Premiere der neuen Spielzeit geht es am Sonnabend. Mit „Tiere essen“ nach dem Sachbuch von Jonathan Safran Foer steht ein so zeitgemäßes wie provokantes Thema auf dem Plan. Wir sind schon lange, was wir essen. Unsere Einstellung zu Nahrung kategorisiert uns automatisch in semi-religiöse soziale Kreise, entscheidet über moralisches Abwatschen oder bestätigendes Schulterklopfen.

Szene aus „Tiere essen“. Quelle: Marco Prill

Warum? Weil unsere Art, uns zu ernähren, nicht nur unser Gesundheit maßgeblich bestimmt, sondern einer der zentralen Aspekte in Sachen Klimakrise ist, und zwar einer von globaler Verantwortung für jeden von uns. Das wird mit Sicherheit ungemütlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass mitten auf der Bühne ein riesiger Kochtopf platziert werden wird, in den gefühlt locker drei Kinder reinpassen dürften.

Premieren am Theater Junge Generation (Auswahl) 11. September „Tiere essen“ nach dem Sachbuch von Jonathan Safran Foer, ab 12 Jahre 18. September „Die Zaubermühle“ nach Motiven des finnischen Kalevala-Epos, ab 10 Jahre 25. September „Die Regentrude“ nach Theodor Storm, ab 8 Jahre 9. Oktober „Diamond Sky“ von Nick Wood, ab 12 Jahre 23. Oktober „Oh, wie schön ist Panama“ nach Janosch, ab 4 Jahre 30. Oktober „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute“ von Jens Raschke, ab 10 Jahre 5. November „Gertrude“ nach dem Roman „Gertrude Grenzenlos“ von Judith Burger, ab 10 Jahre 20. November „Die gestohlene Weihnachtsgans Auguste“ nach Friedrich Wolf, ab 6 Jahre 28. November „Der Mond schien blau“, eine Wunscherfüllungssuche zwischen virtuellem und analogem Raum, ab 6 Jahre15. Januar „Bambi“ nach Felix Salten, ab 6 Jahre www.tjg-dresden.de

Wen das nicht abschreckt, sollte am Sonntag ab 11 Uhr in der Theatergasse vorm tjg vorbeischauen. Beim Picknick der Theaterakademie kann jeder den Anwesenden Löcher in den Bauch fragen, sich über Möglichkeiten des Mitmachens in den nächsten Monaten informieren und sich eine ganz eigene Meinung zu überhaupt allem bilden. Dabei hilft das tjg ziemlich gern. Ganz ohne erhobenen Zeigefinger.

Von Rico Stehfest