Am heutigen Freitag wird der estnische Komponist Arvo Pärt 85 Jahre alt. Wahrscheinlich wird er an seinem Geburtstag ein neues Stück schreiben oder leichte Korrekturen an jenem vornehmen, das gestern aus seiner Feder kam. Pärt ist ein unruhevoller Kulturgeist, bescheiden, konzentriert. Regisseur Paul Hegeman tat gut daran, sich in seinem Film auf Arvo Pärts großartiges Werk zu beschränken und keinen so weiten biografischen Bogen zu ziehen. Nahe kommt einem der Künstler über seine Musik.

„Das Arvo Pärt Gefühl“ ist ein so simpler, wie schöner und treffender Titel. Klassische Musiker wie Tõnu Kaljuste, Candida Thompson oder Daniel Reuss, Tanz-Choreographen wie Jiří Kylián, ein Filmemacher wie Alain Gomis und die junge Technofrau Kara-Lis Coverdale beschreiben Pärts Musik auf fast zärtliche Weise. Immer wieder blendet die zurückhaltende Kamera in Probenarbeit mit kleinen und größeren Besetzungen hinein, denen der Komponist beiwohnt, innig zuhört und nur selten unterbricht. Wenn, dann sagt er Sätze wie: „Das muss eine Liebesgeschichte sein.“ Oder: „Sie sind gerade voller Energie. Wir haben ja auch gerade eine Mahlzeit gehabt.“ Und: „Sie müssen mehr hören, was neben Ihnen passiert. Sie müssen neugierig sein, was die anderen machen.“

Bei aller Schönheit von Arvo Pärts Musik lauere Gefahr, sagt Jiří Kylián. „Es ist dünnes Eis“. Der Film hilft dabei, es trotzdem zu betreten.

Wer, bitte, kennt das Spätwerk der Quatro ?

Eher retrospektiv ist die zweite Musik-Doku angelegt. Der australische Regisseur Liam Firmager beschäftigt sich ausführlich mit Suzi Quatro, jener kleinen großen Rockfrau mit Bass und röhriger Stimme, Lederlook und Hits am Stück. „Suzi Q“ wird einige überraschen können, die dachten, mit „Can The Can“, „48 Crash“ oder „ If You Can‘t Give Me Love“ hätte sich ein jetzt 70 Jahre währendes Leben schon erledigt. Wer, bitte, kennt das Spätwerk der Quatro? Wer weiß, dass sie in Musicals sang, selbst eines schrieb, Radiosendungen moderiert und in TV-Serien auftrat? Dass sie sich nie damit begnügen wollte, in den üblichen Revival-Shows aufzutreten?

Liam Firmager zeichnet das Bild einer hoch verehrten Frau, die Generationen weiblicher Frontfiguren im Rock’n’Roll geprägt hat. Die aus ihrer Heimatstadt Detroit geflüchtet ist und damit bei sich selbst und ihrer Familie dauerhafte Narben hinterließ. Die zu knabbern hatte und sich durchzubeißen verstand. „Suzi Q“ ist als Porträtfilm eine immense Fleißarbeit. Einen zweiten wird es nicht geben müssen.

„Vitalina Varela“: Ein langsamer Film

Das Licht kommt spärlich nur durch kleine Fenster und die Ritzen von alten Türen. Spät erst werden diese Türen und Fenster geöffnet und nicht für lange. „Vitalina Varela“ spielt sich zu großen Teilen in Räumen ab oder draußen, wenn es Nacht ist. Kameramann Leonardo Simões hatte Schwerstarbeit zu leisten, doch nach Schwerstarbeit sieht der neue Film des portugiesischen Regisseurs Pedro Costa nicht aus. Er ist ein Kino-Fest für die Sinne, eine ungewöhnliche Erfahrung und Entdeckungsreise.

Vitalina Varela – Filmtitel sowie Name der Hauptfigur und Darstellerin sind identisch – ist gerade auf Lissabons Flughafen gelandet. Nur ihre Füße sind zu sehen. Eine eigenartig anmutende Putzkolonne aus Frauen nimmt sie in Empfang und raubt ihr jede Hoffnung, die sie auf ihrer Reise von den Kapverdischen Inseln vielleicht noch gehegt hatte. Vitalinas Mann sei tot, sein Haus gehöre ihr nicht, sie solle zurückgehen. Geht sie aber nicht.

Nach und nach entblättert sich Vitalinas Geschichte, ein Schicksal, das tragisch ist.In Capo Verde wollten sie sich ein Leben aufbauen, Vitalina und ihr Mann Joaquim. Eines Tages aber ist er fort. In Portugal. Kommt sporadisch heim, um wie ein Wilder zu arbeiten. Ein Ticket will er senden, damit Vitalina nachkommen kann. Das Ticket kommt nie.

Jetzt im Haus ihres Mannes hält sie Zwiesprache mit ihm, empfängt die Kondolenzen der Nachbarn, den Segen des Priesters. „Vitalina Varela“ ist ein langsamer Film eindrücklicher Gesichter und Bilder, nein, Gemälde, einer Tonspur, die nur das Flüstern kennt, kein Schreien. Cineastische Ästhetik pur.

