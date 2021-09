Dresden

Der Vorhang ist gefallen: mit der Filmvorführung des dreifachen Oscarpreisträgers „Nomadland“ gingen am Sonnabend die diesjährigen Filmnächte am Elbufer zu Ende. Über 65 000 Besucherinnen und Besucher versammelten sich in den letzten zwei Monaten an der Elbe, um Filme, Lesungen und Konzerte vor der malerischen Altstadt-Kulisse zu erleben.

Trotz der erschwerten Bedingungen zum 30. Jubiläum ziehen die Organisatoren ein positives Fazit. „Die Vorbereitung auf die Filmnächte 2021 war lang und intensiv. Es war nicht abzusehen, welche Filme es im Sommer auf dem Markt geben wird und welche wir tatsächlich zeigen können“, resümiert Filmnächte-Geschäftsführer Johannes Vittinghof. „Nun liegen 66 Veranstaltungstage hinter uns und wir sind stolz und glücklich über das, was wir geschafft haben.“

Die Dirty Dancing Nacht war besonders beliebt

Besonders beliebte Filmvorführungen waren die „Dirty Dancing Nacht“, die gleich zwei Ausgaben erhielt, das „Kaiserschmarndrama“ und die deutsche Komödie „Generation Beziehungsunfähig“, die für ein ausverkauftes Elbufer sorgten. Das Konzert der Dresdner Rapper „01099“, die Lesung von Reinhold Messner und die Darbietungen der Dresdner Philharmonie zählen ebenfalls zu den Höhepunkten in diesem Sommer.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Tom Schilling, der wegen seines Filmes „Fabian oder der Gang vor die Hunde“ zu Gast war, boten die Filmnächte sogar deutsche Leinwandprominenz.

Von Tim Krause