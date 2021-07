Filmfest Dresden als Sommerfestival mit vielen Open-Air-Veranstaltungen

Dresden

Vom 13. bis zum 18. Juli findet das 33. Filmfest Dresden statt. Das allein ist in diesen Tagen ja schon eine Meldung. Da es jedoch noch jede Menge mehr dazu gibt, hat Beate Baum sich mit Festivalleiterin Sylke Gottlebe und Sandra Stränsch, zuständig für Marketing, Sponsoring und Presse, auf der idyllischen Terrasse ihres Büros im Herzen der Dresdner Neustadt getroffen und die beiden ausgiebig befragt.

Wann ist die endgültige Entscheidung gefallen, das Filmfest im Juli als Präsenzveranstaltung zu organisieren?

Sylke Gottlebe: Wir haben im Januar noch gedacht, dass wir ein Festival im April machen können. Die Sichtungskommission hat auch im Januar noch die Auswahl geschafft – aber dann war klar, wir müssen wieder die Notbremse ziehen. Dann haben wir uns entschieden: Wir probieren es im Sommer. Wenn die Kinos dann nicht geöffnet haben, machen wir es eben draußen.

Aber es war immer klar, dass es eine Präsenzveranstaltung geben soll?

S. Gottlebe: Ja, wir haben immer gedacht: Wir wollen das Publikum treffen, wir wollen Filme auf der Leinwand zeigen. Online ist eine gute Alternative, aber da fehlen die Festivalkollegen, da fehlen die Filmemacher… Dresden ist einfach ein Publikumsfestival. Aber es wird auch viele weiterführende Digitalangebote geben.

Sandra Stränsch: Das war ja auch die Erkenntnis, dass es im vergangenen September gut funktioniert hat. Da gab es viele positive Rückmeldungen. Und keine Vorkommnisse, keine Ansteckungen.

Sie müssen sehr erleichtert gewesen sein, als klar war, die Inzidenzzahlen und die gültige Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats lassen ein „reales“ Filmfest zu.

S. Gottlebe: Diese Erleichterung ist ja erst seit zwei Wochen da. Seitdem die Zahlen extrem runtergehen.

S. Stränsch: Bis dahin haben wir im Team immer noch diskutiert: Wie lange können wir die Entscheidung, die Deadline für die Drucklegung der Kataloge zum Beispiel, noch hinausschieben?

Gastspiele bei den Filmnächten

In weiser Voraussicht haben Sie viele Open-Air-Veranstaltungen geplant. Worauf genau können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer da freuen?

S. Gottlebe: Es gibt eine ganz tolle Neuerung: dass wir bei den Filmnächten am Elbufer ein paar Gastspiele haben dürfen, zum Beispiel die Mitteldeutsche Filmnacht. Die ist jetzt unser regionaler Wettbewerb – der ist in diesem Jahr ganz neu. Damit wollen wir dem regionalen Film mehr Aufmerksamkeit geben. Bei den Filmnächten gibt es einen richtigen regionalen Kurzfilmtag, der mit einer Premiere von MDR Dok Creative startet. Das war eine Ausschreibung unter dem Titel Neustart. Dafür sind acht kurze Dokumentarfilme ausgewählt worden. Außerdem präsentieren wir am Filmfest-Samstag die Kurzfilmnacht und ein Kinderprogramm wird auch bei den Filmnächten stattfinden.

S. Stränsch: Und unser eigenes Open-Air-Programm auf dem Neumarkt ist dieses Jahr auch etwas anders. Das wird jetzt der Auftakt zum Festival – genannt Vorspiel. Das startet bereits am Freitag, 9., und geht bis Mittwoch, 14. Juli. Das ist inhaltlich noch einmal aufgestockt, alles sehr bunt und sehr international. Dort gibt es täglich nachmittags die „Family Shorts“ – und vor allem: Alles ist kostenlos. Wobei wir uns natürlich über Spenden freuen. Auch kostenlos sind die Programme am Studentenclub Tusculum, hinter dem Club im Grünen, von Mittwoch bis Freitag jeweils ab 21.30 Uhr.

Vom 13. bis 18. Juli kommen beim 33. Filmfests Dresden in den Wettbewerben sowie Sonderprogrammen insgesamt 368 Kurzfilme aus 64 Ländern zur Aufführung, insgesamt gibt es 211 Veranstaltungen. Einen Schwerpunkt legt das Festival in diesem Jahr auf das Thema Aktivismus im Kontext eines künstlerischen oder filmischen Zugangs. Mit einer sieben Filme umfassenden Reihe wird die 2020 verstorbene Animationsfilmkünstlerin und enge Weggefährtin des Filmfests, Sieglinde Hamacher, gewürdigt. Für junge Filmfans unter 18 Jahren gibt es fünf Kinder- und Jugendprogramme. Zwei neue Preise sorgen in diesem Jahr für ein – im Vergleich zum Vorjahr – nochmals erhöhtes Preisgeld von insgesamt 70 500 Euro. So vergibt die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung zum ersten Mal den mit 3000 Euro dotierten Preis „voll politisch“. Der Ticketverkauf startet heute. Mehr Infos unter: www.filmfest-dresden.de

Es sind mehr Locations denn je – natürlich auch den besonderen Voraussetzungen geschuldet. Wie handhabt man solch eine Planung, holt so viele Leute und Institutionen ins Boot und koordiniert alles? Wie viele Stellen haben Sie hier?

S. Gottlebe: Wir haben drei volle und drei Teilzeitstellen. Und zum Festival viele freie Mitarbeiter. Aber ja, in der Hauptorganisationszeit kommt man schon an seine Grenzen. Wir denken immer, dass man das Programm eigentlich mehr straffen müsste, finden es dann aber auch wieder total wichtig, die Spielorte überall in der Stadt zu haben.

S. Stränsch: Wir sind gut zusammengewachsen – der Kern arbeitet seit 2017/18 zusammen, das hilft.

Kann man schon sagen, aus welchen Ländern Filmemacherinnen und Filmemacher anreisen werden?

S. Gottlebe: Es gibt großes Interesse, aber wir kriegen auch die Rückmeldungen: „Wir müssen erst einmal gucken und entscheiden spontan.“ Es zeichnet sich aber ab, dass es mehr sein werden als im vergangenen September. Sehr schön ist, dass wir schon Zusagen aus dem Bereich Kinder- und Jugendfilm haben.

Was wird aus den beliebten After-Show-Events – und all den Formaten wie Gesprächsrunden mit Filmemachern, etc.? In welcher Form wird da etwas stattfinden?

S. Gottlebe: Einen direkten Festivalclub haben wir dieses Jahr nicht. Auch mit Partys und Empfängen sind wir sehr vorsichtig. Einen Branchentreff wird es bei den Filmnächten geben, und vor der Schauburg Treffs im kleineren Rahmen. Allein schon mit ein paar Leuten vorm Kino zu stehen und ein Bier zu trinken, ist ja schon fast eine Party nach der langen Krisenzeit.

Mit den Einnahmen sieht es schwierig aus

S. Stränsch: Dadurch, dass alles so zentral ist mit der Schauburg, trifft man sich da automatisch. Und beim Thalia kann man auch draußen sitzen, das PK Ost hat einen schönen Freisitz und auch im Lingnerschloss haben wir ja Veranstaltungen, da kann man danach ja ebenfalls noch gut draußen zusammen sein.

Wir müssen noch über Zahlen reden: Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie im Vergleich zu einem „normalen“ Filmfest?

S. Gottlebe: Aktuell haben wir noch keine Ahnung, wie die konkreten Bedingungen sein werden. Das macht solch eine Kalkulation schwierig.

S. Stränsch: Es wäre ganz gut, wenn wir wieder da landen könnten wie letztes Jahr im September. Da hatten wir im Kino nur etwa die Hälfte der Besucher, aber eben viele bei den Open-Air-Veranstaltungen. Da sind wir auf knapp 18 000 gekommen. Bloß mit den Einnahmen sieht es schwierig aus.

S. Gottlebe: Aber es gibt ja jetzt die vom Stadtrat beschlossene Förderung von Großveranstaltungen. Vielleicht bekommen wir davon etwas. Und bei der Sonderförderung vom Bund schauen wir auch noch, ob sie auf uns zutrifft.

Sind alle Sponsoren an Bord geblieben? Konnten Sie genug neue gewinnen?

S. Gottlebe: Ja, wir konnten sogar noch neue dazugewinnen. Die Sächsische Staatskanzlei ist unser neuer Preisstifter, der in diesem Jahr unseren Hauptpreis für den besten Animationsfilm im Internationalen Wettbewerb in Höhe von 7.500 Euro stiftet. Das ist toll, dass das geklappt hat.

Schwerpunktthema „Aktivismus“

Bleiben die Preisgelder in der gleichen Höhe?

S. Stränsch: Die sind sogar noch gestiegen. Wir haben zwei neue Preise. Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung hat den Kurzfilmpreis „Voll politisch“, dotiert mit 3.000 Euro, gestiftet. Und es gibt einen neuen Preis des Verbands der Deutschen Filmkritik. Der ist allerdings undotiert.

Wenn wir nun über Inhalte reden: Auf welche Sonderprogramme können wir uns freuen?

S. Gottlebe: Wir haben das Schwerpunktthema „Aktivismus“. Damit startet unser Drei-Jahres-Plan zum Thema „Diversity“. Wir wollen anregen zur Auseinandersetzung mit den Themen Widerstand, Protest, Selbstbestimmung. Dazu haben wir drei Programme. Von diesem Kern aus gibt es viele Fäden zu den anderen Programmen.

S. Stränsch: Und wir feiern das Jubiläum 15 Jahre Focus Quebec, da gibt es viel Unterhaltsames. Außerdem führen wir die Retrospektive zu Regisseurinnen in der DDR fort, zudem ehren wir in diesem Jahr die DEFA Animationsfilmemacherin Sieglinde Hamacher, die im Dezember im Alter von 84 Jahren verstorben ist.

Frau Gottlebe, Sie sind seit vielen Jahren mit dem Filmfest verbunden. Seit wann genau sind Sie dabei?

S. Gottlebe: 1996, bei dem achten Festival, bin ich als Assistentin dazugestoßen. Das Filmfest und ich, wir feiern also „Silberhochzeit“. Damals kamen die Einreichungen noch als Pakete, es waren ja VHS-Kassetten. Nach meiner Elternzeit 2002 habe ich mich 12 Jahre bei der AG Kurzfilm engagiert sowie bei etlichen anderen Projekten. Und nun bin ich seit 2014 wieder beim Filmfest Dresden.

Auf was freuen Sie sich selbst am meisten bei dem kommenden Festival?

S. Stränsch: Auf den Austausch mit den Filmschaffenden und einfach wieder im Kino zu sitzen und Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Und auf ein schönes Fest in Dresden.

Von Beate Baum