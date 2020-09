Dresden

Die beste Nachricht: Das Filmfest Dresden läuft – und setzt Maßstäbe. Nicht nur für die Machbarkeit von normaler Kultur, sondern auch für die Zukunft, denn der Schwerpunkt ist – bei allem interessanten Beiwerk – der Wettbewerb, garniert mit Preisgeld: einerseits als Gradmesser für die Qualität der Ausbildung künftiger Filmemacher, andererseits für die Virulenz der Themen.

Entscheidend dabei – das war nie anders – ist die Vorauswahl, die zum Glück schon vor der akuten Weltkrise abgeschlossen ward – und da scheint, so ein erster Eindruck nach zwei Abenden, ein frischer Wind zu wehen: mehr Mitmenschlichkeit, wenig abstruses und düster-krawalliges Netzkino, auch der Mut zu abgeschlossenen Stories, gern mit offenen Ende zum Selberweiterdenken und ohne Diskriminierung und Schwarz-Weiß- oder Sternchenmalerei fällt warmherzig auf.

Nationaler Wettbewerb mit anwesenden Künstlern

Stürzen wir uns also in den – dank Preis der Kunstministerin – preisträchtigsten Wettbewerb, dem nationalen. Dort ringen 17 Kurz- und 16 Animationsfilme über fünf Programme bunt gemixt um die Gunst, als Kunst statt Wunst zu gelten. So spart man sich den Blick auf Risikogebiete oder Reisewarnungen und hat durchaus höhere Chancen, interessante Begegnungen mit anwesenden Künstlern (statt eingespielter Videogrüße) zu erleben.

Und man bekam schon etliche Perlen serviert: Stilistisch gleich zu Beginn „The Beauty“ von Pascal Schelbli als geschickt verpackte Visualisierung unserer Ozeanverschmutzungsorgien. Oder die dichte Stotterer-Ode „From over here“ von Patrick Buhr – mit Faust im Wald versus Prinzessin auf Pferd. Jungen Frauen (unter 40) wird das mutige „Inside me“ von Maria Texeira aus Lissabon oder das schrullige „Wochenbett“ von Henriette Ritz aus Hirn, Herz oder Bauch sprechen – all das Animationen. Auch die Spaßfraktion kommt nicht zu kurz: Das Experiment „Panda Moonwalk“ von Kerstin Honeit oder die Filmfolge „Hammerthal III“ vom Chemnitzer Dauergast Olaf Held erregen mehrfach das Zwerchfell.

Spielfilmartig ragen bislang zwei Produktionen heraus, die jeweils im Heimatland der Autoren spielen und die halbstündige Zeitgrenze nahezu ausreizen: „Trading Happiness“ von Duc Ngo Ngoc, geboren in Hanoi, aber seit langem Berliner, führt in den Norden Vietnams in die Welt arrangierter Ehen, gedreht im quirlig-armen Dorf seiner Großeltern. Der neue Reichtum im nahen China samt jungenfördernder Ein-Kind-Politik lässt nahezu koloniale Verhältnisse entstehen, Entführungen und Zwangsehen inklusive.

Und Aliaksei Paluyan führt (als Widmung an seinen Vater) in „See des Glücks“ in ein weißrussisches Dorf mit riesiger, finsterer Mühle als großartige Elegie ans ursprüngliche Leben: Waisenhaus oder Mutterrolle für die kleine Schwester – die neunjährige Müllerstochter Jasja steht nach dem Tod der Mutter vor einer schwerwiegenden Entscheidung pro oder kontra Kindheit. Beide Werke kommen – entgegen der Filmtitel – ohne glückselige Pointe aus, bieten aber warme Nachhaltigkeit. Dazu kommt das Erzähltalent und die Figurenführung der Filmdirektoren, beide in die Wendejahre 1988/89 hineingeboren.

Zurück in der Neustädter Lauschigkeit der Anfangsjahre

Die Hygieneregeln, die natürlich zusätzlich Publikum abschrecken und daher die Frage nach Zuschauerzahlen am Ende (jenseits nötiger Eigeneinnahmen) obsolet erscheinen lassen, werden erstaunlich penibel befolgt, auch wenn sie in sich widersprüchlich sind. Zwei Dias mit acht Regelpiktogrammen sind omnipräsent. Dass Jurys wie Hausstände agieren und auch im Saal zusammensitzen, ist völlig normal und unterscheidet sich keineswegs vom Verhalten im Innenministerium oder im Landtag.

So ist das Filmfest ein wenig zurück in der Neustädter Lauschigkeit der Anfangsjahre, offen für spontane Besucher und – parallel zum Lido – ein originäres Erlebnis, dank der Vielfalt mit recht geringem Enttäuschungsrisiko. Dass Kritiker sich für gute Juroren halten, ist genauso naheliegend, wie sich Juroren als Filmkritiker betrachten, dennoch (oder ob der Berufung) ist das Ergebnis meist diametral entgegengesetzt, wobei in früheren Jahrgängen manchmal das Publikum ein gutes Geschmacksgespür (zugunsten ersterer) bewies. Insofern hofft man in Sachen Preisgala am Sonnabend in der Schauburg auf Wiederbegegnung mit Duc Ngo Ngoc und seinen erstaunlichen Produktionsepisoden sowie auf rasches Einfliegen von Aliaksei Paluyan.

Die Seuchenfestigkeit der Filmbranche wird man hingegen wohl erst ab der 33. Auflage, geplant für April 2021, erfahren, das Thema selbst als weltweites Sujet gar noch später. Bis dahin schwelgen wir gern in der Mitmenschlichkeit des aktuellen Jahrgangs. Wie jedes Jahr besonders empfehlenswert: Die Filmrollen der Gewinner am Sonntag – nicht nur ab halb eins für elf Stunden in fünf Staffeln im großen Leone-Saal der Schauburg, sondern auch zwei Mal im Gloria-Saal vom herrlichen Programmkino Ost und einmal im Lingnerschloss.

Von Andreas Herrmann