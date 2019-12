Feuerwerk aus Klang, Licht und Artistik bei der Weihnachtsgala Meißen

Meißen

„Wenn es sich biegt, ist es komisch, nicht, wenn es bricht.“ Mit dieser mantraartig wiederholten Humordefinition bringt Alan Alda als erfolgreicher TV-Regisseur seinen Schwager, den von Woody Allen verkörperten, erfolglosen Dokumentarfilmer, in der Dramödie „ Verbrechen und andere Kleinigkeiten“ schier zur Verzweiflung. Was selbstverständlich wiederum herrlich komisch mit anzusehen ist.

Meißens Altstadt – Der sichere Tod für Rollkoffer

Nun bogen sich die Körper der Finnin Annika Hakala sowie auch des Wieners Robin Witt im Theater in Meißen wieder und wieder, aber komisch war es nicht – wozu auch, bei ihren Darbietungen, ob nun an Stange, mit Hula Hoop Reifen oder einfach auf dem Boden, waren es Kraft und Körperbeherrschung, gepaart mit Eleganz, die beeindrucken sollten und das auch taten.

Für die Komik war bei der 2. Meissner Weihnachtsgala in erster Linie der als Moderator durch den Abend führende Kabarettist und Comedian Martin Quilitz zuständig, wobei es das Publikum zu schätzen wusste, wenn er Meißen bescheinigte, zwar eine schöne Altstadt haben, dass diese aber für die Spezies des Rollkoffers den sicheren Tod bedeutet – des Kopfsteinpflasters wegen. In Sachen Eloquenz und Wortwitz macht Quilitz so schnell keiner was vor, outfit-technisch hatte er die Chuzpe, die Grenzen des guten Geschmack bewusst zu reißen: Erst trug er einen karierten Anzug, nach der Pause präsentierte er sich eingestandenermaßen im „Thomas-Gottschalk-Gedächtnisanzug“.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Concerto Varieté, einem aus Sebastian Caspar (Violine), Wassily Gerassimez (Cello), Michael Riemer (Gitarre) und Valentin Butt (Akkordeon) bestehenden Quartett, das sich auf klassische Musik ebenso versteht wie auf eine flotte Adaption des Folkpop-Hits „Little Lion Man“ der britischen Band Mumford & Sons.

Feuerwerk aus Klang, Licht und Artistik

Wer Unterhaltung und Niveau nicht für unvereinbare Gegensätze hält, kommt sehr auf seine Kosten, erst recht natürlich bei den artistischen Darbietungen dieser Varieté-Show. Wer jetzt stutzt, dem sei versichert: Es muss nicht immer Großstadt sein. Auch wenn das Varieté eigentlich eine Sumpfblüte der Großstadt ist, betört es auch immer mehr in kleineren Städten seine Verehrer. Auch diese Show ist ein zweistündiges Feuerwerk aus Klang, Licht und Artistik, nur der Einfall, zwei Zuschauer Hymnen raten zu lassen, fiel mäßig kurzweilig aus.

Platt vor Staunen war das Publikum jedenfalls wieder und wieder ob der gezeigten artistischen Darbietungen, die zudem dank der Beleuchtungskunst „der Technik“ in einem magischen Licht erschienen. Einmal fängt es geradezu schnöde an. Ein Cellist betritt die Bühne und beginnt sein Spiel. Was wie ein bekanntes Bild wirkt, entwickelt sich plötzlich zu einer ganz besonderen Interpretation von Musik. Plötzlich wird ein Ball auf dem Cellobogen jongliert. Das Spiel mit der Erwartung der Gäste und die Verbindung zweier Passionen – dem Jonglieren und das Cello – macht die Besonderheit dieser Nummer von Martin Mall aus, in einer weiteren jongliert er mit fünf Bällen unterschiedlicher Größe – so wie die bereits erwähnte Annika Hakala einmal versiert mit vier Ringen hantiert. Es ist eine wunderbare neue Dimension der Hula-Hoop-Artistik und -Ästhetik, die Hakala gefunden hat.

Neben Quilitz bringt auch Mall hier und da Komik in den Abend, so nimmt er sich des – auf der Musik von Leroy Anderson basierenden – Sketches „The Typewriter“ (Die Schreibmaschine) des berühmten Komikers Jerry Lewis an. Erst belässt Mall es beim simplen Nachspiel auf einem alten Olympia-Modell, dann zeigt er, wie die Nummer mit einem Smartphone funktioniert. Er tippt und hackt flink aufs Display ein, aber zumindest da, wo im Original der Zeilenschalter zum Einsatz kommt, ist die Komik trotz aller elektronischen Verstärkung halt doch nicht mal ansatzweise von ähnlicher Güte wie beim Original.

