Kurt Vonnegut hat das Bombardement am 13. Februar 1945 als Kriegsgefangener im Schlachthof 5 überlebt. Gut zwanzig Jahre später hat er diese Erfahrung mitsamt einiger Fantasie und biografischen Entsprechungen zum Roman gemacht: „ Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug“.

Verhandelt werden blutige, unfassbare Absurditäten, die scheinbar unausrottbar sind. Es sei denn, man betrachtet diese Idiotie mit einigem Abstand, zum Beispiel von einem Planeten namens Tralfamador, wie ihn sich Vonnegut für seinen Roman ausgedacht hat. Dort hat man – vermeintlich – die Zeit in der Hand, kann sie vor- und zurückspulen. So jedenfalls in Vonneguts fragmentarisch zusammengestellter Literatur, die Reales und Absurdes mit bissiger Satire und banaler Science Fiction zusammenfasst. Die Vorlage war ein gefundenes Fressen für Film und Theater.

Ein Werk, das nach Dresden gehört

Auch im Musiktheaterprojekt „ Schlachthof 5“ von Vladimir Rannev, das am Donnerstag im Festspielhaus Hellerau uraufgeführt worden ist, fließt das alles ineinander, kulminiert in einer ergreifenden Klangsprache, die des Wortes eigentlich kaum mehr bedarf. Die aber dennoch ganz stark vom Wort lebt, ja: von ihm durchsetzt und geprägt ist. Dass solch ein Werk nach Dresden gehört, liegt auf der Hand. Doch dass es in Zeiten wie diesen überhaupt realisiert werden kann, grenzt an ein Wunder.

Regisseur Maxim Didenko hat sein ursprüngliches Konzept verwerfen und völlig neue Ideen umsetzen müssen. Eine Produktionsstätte wie das Festspielhaus Hellerau zeichnet sich durch Flexibilität und Kreativität aus, öffnet seinen zumeist verschlossenen Graben und ersetzt die Publikumsreihen durch separate, drehbare Stühle.

Kreative Umsetzung der Abstandsregeln

So und mit abstandsvoller Platzierung des Chores auf den Tribünen werden sämtliche Abstandsvorschriften erfüllt. Wenn aber dann das Ensemble von AuditivVokal in nächster Nähe zum Publikum auftreten soll, agieren die acht Sänger in rollbaren Kabinen, von durchsichtigem Kunststoff umgeben, singen elektronisch verstärkt und umsichtig geleitet von Olaf Katzer. Der dirigiert Rannevs Opus mit Akribie, auf dass die von großer Klarheit getragenen Töne durch den Raum schweben, von Satzfetzen durchzogen, mit Wortwiederholungen und einzelnen Silben gespickt. Ein Klangereignis, dem man sich nicht zu entziehen vermag, das aber vom Gesamtkunstwerk „ Schlachthof 5“ nicht losgelöst werden kann. Denn die Textfassung des Dramaturgen Johannes Kirsten verzichtet auf lineares Erzählen, durchstreift blitzlichtartig die Stationen des Soldaten, Kriegsgefangenen, Ehemanns und nach Tralfamador entführten „Erdlings“ Billy Pilgrim, dem wir mal im außerirdischen Zoo begegnen, mal in den 1960er Jahren, dann am 13. Februar 1945 im Dresdner Schlachthof.

Neue Perspektiven auf das Geschehen

Es ist ein Kaleidoskop, das in den Köpfen entsteht und mit Klang, Sprache, Wortprojektionen, Videosequenzen und Tanz auf das Publikum einwirkt. In der Tiefe des weiß ausgekleideten Grabens agiert Wolf-Dieter Gööck (als wäre er Vonneguts Alter Ego Billy Pilgrim) mal im Solo, mal mit Tänzern, wird in einer Folge bizarrer Szenen gefilmt und auf große Leinwände projiziert. Zweimal weist er die Zuschauer an, die Plätze zu wechseln, was jeweils zu einer Zeremonie gerät, in der das Gestühl desinfiziert und die Abstände schreitend eingehalten werden. Die Folge sind neue Perspektiven auf das Geschehen, neue Klangeindrücke sowie ein unbestimmbares Gemeinschaftsgefühl. Vielleicht stellt diese Art von Theater ja die erste echte Corona-Oper dar? Inszenierung und Umsetzung sind auf die aktuellen Bedingungen zugeschnitten, ohne aber Abstriche von Musik und Inhalt vorzunehmen.

nächste Vorstellungen: 26. & 27.9., jeweils 20 Uhr

Von Michael Ernst