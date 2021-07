Dresden

Im Begleitmaterial seines Films fragt Alexej Paluyan: „Wie würden Sie sich fühlen, wenn eine Person Ihr Heimatland 26 Jahre lang regiert und es keine Chance für freie Wahlen gibt? Wie würden Sie handeln, um grundlegende demokratische Rechte zu erlangen? In Belarus, wo ich herkomme, ist das keine hypothetische Frage, es ist tatsächlich Realität. Deshalb habe ich so viel Respekt vor allen Menschen in meinem Heimatland, die sich nicht abwimmeln lassen und unter diesen Umständen für eine Veränderung demonstrieren und kämpfen.“

Nun, könnte man banal antworten, es kommt immer darauf an, wo man lebt. Am Schluss von „Courage“, Paluyans Langfilmdebüt, wird diese Beziehung hergestellt, denn ein Theaterstück listet Zahlen auf und geht von Belarus aus in die Welt. Politisch Verfolgte, Entführte und politisch motivierte Todesopfer gibt es in Sri Lanka, Tschetschenien, Irak, Thailand, Argentinien. Hunderte, Tausende, Hunderttausende.

Uraufführung bei der Berlinale

Wie es ist, in einem Land ohne freie Wahlen zu leben, wissen jene noch ganz genau, die im Ostblock vor 1990 zu Hause waren. Dass es einige Völker des „Blocks“ danach nicht geschafft haben, hier speziell ehemalige Sowjetrepubliken, echte Demokratien mit echter Freiheit zu installieren, dass sich Führer wie Alexander Lukaschenko in Belarus an die Macht bringen und dort halten konnten und können, ist eine tragische Note jüngerer Geschichte. Geschichte auch, die sich im Widerstand wiederholt, von Kunst und Kultur – in Intensität und Wirkung extrem schwankend – unterstützt.

„Courage“ kreist als dicht gewebter und fokussierter Dokumentarfilm, uraufgeführt auf der jüngsten Berlinale, zunächst um drei Menschen. Dass Alexej Paluyan seinen Blick stets weitet, immer wieder auf die Straßen geht, hinein ins Volk, auf Demonstrationen und vor die Gebäude der Macht, ist eine entscheidende Qualität. Denn nun sind da zwar mit Marina, Pawel und Denis drei Theaterleute aus Minsk zu erleben, aber eben auch viele Namenlose mit ihrer Kraft, Angst, Entschlossenheit, ihrer Trauer und Wut. Aufbegehrende sind es.

Film setzt bei letzten Präsidentschaftswahlen in Belarus ein

Der Film setzt ein, da sich Belarus 2020 zu den bislang letzten Präsidentschaftswahlen im August rüstet. Die Hoffnung auf Veränderung hatte sich längst von ihren Samenkapseln befreit und personalisierte sich in Kandidatin Swetlana Tichanowskaja. Wie in Belarus überhaupt Frauen die vorderster Front beherrschen – in Oppositions- und Opferbetreuungsgruppen, in der Art, die friedliche Kernrevolution zu denken und gegen alle Gewalt des Regimes zu praktizieren. Auch davon hat „Courage“ Bilder eindringlichster Art dabei. Bilder, die manchmal in ihrer formalen Präsenz so fordernd sind, dass man sich wundert, wie sie überhaupt entstehen konnten. Denn mit verhuscht-verwackelten Handyaufnahmen haben sie nichts zu tun. Man wähnt sich mit dem geübten, leichten Auge der Kinounterhaltung sogar in einer fiktionalen Erzählung, wenn Menschen an voll bewaffnete Soldaten heranrücken, um mit ihnen zu sprechen und Blumen an ihre Schilde zu heften. Wenn sie vor den Gefängnissen stehen, auf die Entlassung ihrer Liebsten und Freunde warten und ihr Schweigen durch die Nacht dröhnt. Es ist keine Inszenierung.

Marina singt beim Essen ihrem kleinen Kind noch schnell das Lied vom Ei, bevor sie zu Proben ins Theater entschwindet. Pawel intoniert am Klavier ein, wie er sagt, „albernes Stück“ über eine missglückte Mund-zu-Mund-Beatmung im Wasserbecken. Später wird eine Wespe im Zimmer zur Bedrohung der Gemütlichkeit für ihn und seine Partnerin. Es sind Momente von Normalität. Denis arbeitet längst in einer Autowerkstatt und kommt sich vor, als hätte er die Kunst verraten. Er tat es, um seine Familie zu schützen. Doch er ringt mit sich und manchmal auch mit anderen, die sich erst zeigen wollen, wenn es zum Bürgerkrieg kommt. Vor mehr als 15 Jahren haben Denis, Marina und Pawel ihre Festanstellung am Staatstheater Minsk aufgegeben und das Belarus Free Theatre gegründet. Ein Theater im Untergrund und mit klarem Konzept.

Nikolai, einer der Hausregisseure, ist schon im Londoner Exil und für die Proben per Skype zugeschaltet. Er mahnt: „Ihr könnt nicht mit eurer Vergangenheit auf die Bühne.“ Es geht um Einmischung im Jetzt. Pawel: „Früher, in liberalerer Zeit, konnte man zwischen den Zeilen lesen. Jetzt muss man rausgehen und sagen: Ihr seid Dreckskerle!“ Und er sinniert: „Uns ist jetzt nicht nach Theater zumute.“ Marina und Pawel machen trotzdem beides – auf den Straßen und in ihrer spartanischen Spielstätte. Noch.

„Es ist Zeit zu schreien und nicht mehr allein zu sprechen.“

Denn Marina und Pawel wurden verhaftet. Nach ihrer Entlassung gingen sie, wie inzwischen Denis auch, nach Kiew. Diese Option der Flucht wurde in „Courage“ schon verhandelt. Ein Film, der immer auch die Vorsicht der Protagonisten zulässt, ihre Zweifel, ihre vordergründige Position als Bürger eines Landes, das sie im Herzen lieben. Es geht eben nicht (nur) um wehende Fahnen und auch nicht darum, dass Künstlerinnen und Künstler im oppositionellen Belarus eine Sonderstellung inne hätten. Auch das ist ein feiner Zug des Films.

Auf der Pressekonferenz zur Premiere von „Courage“ in Berlin sagte Alexej Paluyan: „Es ist Zeit zu schreien und nicht mehr allein zu sprechen.“ Denn nach Fertigstellung seines Werks hat sich die Situation in der Heimat nochmals verschärft. Manches davon kam auch in hiesigen Nachrichten, gipfelnd in der Minsker Zwangslandung eines Flugzeugs mit einem Regimekritiker an Bord. Was selten im Fernsehen erscheint, ist der Alltag dort mit Festnahmen, Überfällen, Misshandlungen, Morden.

Paluyan, Jahrgang 1989, kam 2012 nach Deutschland, um zu studieren und zu leben, ging jedoch immer wieder zurück, um zu arbeiten. „Courage“ wird wohl auf lange Zeit sein Hauptwerk bleiben. Seit September 2020 war er nicht mehr in Belarus, Berlin ist jetzt Exilort für ihn. Am Montag kommt er nach Dresden, vor allem auch, um aus erster Hand über Belarus zu sprechen. Hier, wo jetzt Westen ist.

