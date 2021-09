Festival Frei Improvisierte Musik in Dresden mit Jubiläumsprogramm

Dresden

In Dresden findet das Festival Frei Improvisierte Musik (FFIM) heuer das 25. Mal statt – ein beeindruckendes Jubiläum also, zumal für ein Festival, das nicht Ohrwürmer und Mainstream-Hits, sondern Experimentelles und – eben – frei Improvisiertes bietet. Alle Achtung!

Dabei ist das Jubiläum sogar ein klein wenig geflunkert, denn die eigentlich ersten beiden Ausgaben des FFIM gingen 1992 und 1993 in Berlin über die Bühne, begründet und bis heute geleitet vom Posaunisten, Komponisten und Electronic-Musiker Günter Heinz. Der war auch schon 1996 bei der Gründung der Künstlervereinigung Blaue Fabrik aktiv dabei, und so wundert es nicht, dass die Blaue Fabrik – mittlerweile ansässig in der sogenannten Grünen Villa auf der Eisenbahnstraße – noch heute Hauptveranstaltungsort des FFIM ist.

Festivalteil I im September

Der auf mehrere Termine verteilte erste Festivalteil findet im September statt, gestartet wird am 10. September (20 Uhr) mit dem Tectonic Trio. Die drei aus Leipzig kommenden Musiker wollen ihre Hörer in einen „erdbebenartigen Zustand der Ekstase“ versetzen. Dabei geht es um eine Symbiose zwischen freier Improvisation, instant composing und „Rekonstruktion des eben geschaffenen Materials“.

Tags darauf (11. September, 20 Uhr) präsentieren sich zwei Improvisationsduos, deren Künstler (Heiner Reinhard und Hartmut Dorschner; Scotty Böttcher und Andrea Hofmann) zwar überwiegend ziemlich bekannt sind, die jedoch neue Wege gehen werden – instrumentell und personell. Mit einem Workshop (Leitung Günter Heinz und Anne-Kathrin Wagler, Anmeldung über wetware@web.de) und dem zugehörigen Workshop-Konzert am 12. September (17 Uhr) setzt das Festival Bewährtes fort und sich damit für den Nachwuchs ein.

Sonderkonzert im Hygienemuseum

Als Sonderkonzert, gemeinsam veranstaltet mit dem KlangNetz Dresden, gibt es am 17. September (19.30 Uhr, Deutsches Hygiene-Museum) ein vielversprechendes Multimedia-Projekt „Requiem für schmelzendes Eis“. Hier begegnen sich Künstler verschiedener Medienformen, sie erzeugen mit natürlichen und künstlichen Sounds, mit feinstrukturierten Visuals, einer Installation sowie einer Performance ein interaktiv gekoppeltes System, das in seiner Komplexität die allgegenwärtigen und immer neuen Herausforderungen unserer Welt zu spiegeln versucht. Beteiligt sind die Schweizerin Claudia Picenoni (Performance, Installation), Günter Heinz (Musik), Jo Siamon Salich (Musik, interaktive Videos) und der Isländer Gunnar Kristinsson (Musik, Installation)

Zu einem Wiedersehen und -hören mit dem aus Vancouver (Kanada) stammenden Gitarristen und Oud-Spieler Gordon Grdina kommt es am 18. September (20 Uhr) im Projekttheater. Mehrfach schon konnte Grdina in Dresden seine Fähigkeiten beim Verbinden von Jazzeinflüssen mit arabischer Oud-Musik unter Beweis stellen. Der Kanadier spielt im Duo mit dem Posaunisten, Flötisten und Zurna-Bläser Günter Heinz.

Informationen und Tickets: https://ffim-dresden.de

Von Mathias Bäumel