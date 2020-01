Fern-Beziehung: Am Hoftheater Dresden hatte das Stück „Ich küsse den Briefträger“ Premiere

Dresden

Kann man einen Menschen lieben, den man eigentlich überhaupt nicht kennt? In der Romanze „Schlaflos in Seattle“ mit Meg Ryan und Tom Hanks schon. Dort verliebt sich die Zeitungsredakteurin Annie in den verwitweten Innenarchitekten Sam. Beide leben allerdings erst mal mehrere tausend Kilometer voneinander entfernt, so dass sie telefonierten, um einander kennenzulernen.

Darauf, einen Liebesbrief zu verfassen, verfielen Annie und Sam nicht, aber er gilt noch immer als besonders schöne Variante, seiner Liebe zu einem anderen Ausdruck zu verleihen. Auf Papier geschrieben, per Hand eingetütet und in seinem Inhalt atemberaubend. So etwas fällt einfach auf zwischen der eher unpersönlichen, digitalen Kommunikation, die unseren Alltag heute beherrscht. Da ist so ein „echter“ Brief wie ein Innehalten im Sturm der täglichen Informationsflut aus Mails, Rechnungen, Spam und Werbung.

Gattung des (schwärmerischen) Briefromans

Dass sich zwei Menschen Briefe schreiben und darüber die Liebe finden, ist die Grundidee des Stücks „Ich küsse den Briefträger“, das an Hoppes Hoftheater Premiere hatte. In dem Bühnenwerk, das auf dem 1999 ins Deutsche übersetzten Buch „Liebe Delphine ... Lieber Jean Luc“ der dänischen Autorin Iselin C. Hermann basiert, wird der letztlich zum Voyeur mutierende Zuschauer Zeuge, wie sich zwei Menschen näherkommen und dann mehr als nur freundschaftliche Gefühle füreinander entwickeln.

Das Besondere dieses die Gattung des (schwärmerischen) Briefromans aufleben lassenden Theaterabends mit Josephine Hoppe und Ahmad Mesgarha: Er findet auf zwei Bühnen gleichzeitig statt! Die eine Hälfte des Publikums folgt einer Person, die andere Hälfte der anderen. Beide Akteure lesen ihre Briefe, die Stimme des jeweils anderen kommt via Einspielung aus dem Off. Das Geschehen auf der Bühne wird von einigen Musikeinlagen umrahmt, vorzugsweise französischen Chansons, und hier und da rattert auch schon mal ein Zug oder kreischen Möwen.

„Du bist schön – das kann ich aus deinen Briefen herauslesen“

Die Geschichte fängt – wie es so oft der Fall ist – ganz harmlos an. Mit einer Postkarte, die eine Frau namens Delphine aus Frankreich dem offenbar nicht nur in der engeren Heimat bekannten Maler Jean Luc in Dänemark schickt. Dann lernt man sich Brief für Brief näher kennen, fällt anfangs eher nicht mit der Tür ins Haus, kokettiert schon mal.

Was ihr Alter angeht, lässt Delphine Jean Luc etwa erst mal nicht nur zur Freude aller „Zwischen-den-Zeilen-Leser“ im Publikum wissen: „Alt genug, um Zigaretten zu rauchen, aber noch jung genug, um sich Gedanken über die Folgen des Rauchens zu machen.“ Und er, der verheiratet ist, wie es im Nebensatz eines Briefs aufblitzt, bedankt sich schon mal „für einen Brief ohne Foto“, denn „jetzt muss ich mir dich erfinden“. Foto wird eh überbewertet: Jean Luc versichert Delphine, die rasch mehr ist, als was man sonst unter einer Brieffreundin versteht: „Du bist schön – das kann ich aus deinen Briefen herauslesen.“

Spiel der Akteure zieht in den Bann

Aus einer gewissen Faszination für den jeweils anderen wächst so Brief für Brief Erwartung, und schon bald findet sich die offenbar sehr schwärmerisch veranlagte Delphine in einem wahren Überschwang der Gefühle wieder, weshalb sie es auch ist, die ein Treffen erbittet, um sich endlich auch mal Auge in Auge gegenüberzustehen.

Nicht zuletzt die sich verändernden Anreden verraten viel über den Stand der Beziehung, aber auch die Mimik von Hoppe und Mesgarha, die doch ein bisschen mehr tun, als „nur“ Briefe vorlesen. Vor allem ihr fällt es schwer, damit klarzukommen, dass Jean Luc wochenlang nicht schreibt, der Brief-„Wechsel“ eine sehr einseitige Sache ist. Er vermittelt ihr schon mal, dass er ein anderer sei, als sie denke, sie fragt sich hadernd und zweifelnd: „Wie kann man von dem getröstet werden, der den Schmerz verursacht?“

Mal abgesehen von der Handlung, ist es nicht zuletzt das Spiel der Akteure, das in den Bann zieht. Da stimmen einfach die Nuancen, Josephine Hoppe etwa rollt schon mal in ihrem Sehnsuchtskummer die Zehen ein. Und Ahmad Mesgarha beweist wieder einmal, dass er ein großer Mime ist. Er führte selbst Regie, herausgekommen ist ein überwiegend stiller, aber die psychologischen Tiefen durchaus klug auslotender Abend, der nicht ins Kitschige abdriftet. Was auch daran liegt, dass es am Ende eine überraschende Volte gibt. Und die wird der Spannung wegen an dieser Stelle nicht verraten.

nächste Vorstellungen:25. Januar, 20 Uhr, 23. Februar, 16 Uhr, Hoppes Hoftheater Dresden-Weißig, Tel.: 0351/250 6 150www.hoftheater-dresden.de

Von Christian Ruf