Felsenbühne Rathen zieht während des Umbaus in ein Zelt

Rathen

Es ist ein Déjà-vu der besonderen Art. Und auch nur für Theatergänger, die schon vor gut 25 Jahren nicht davon abzuhalten waren, sich Inszenierungen unter der Kuppel eines riesigen Zeltes anzuschauen. Die Rede ist natürlich von der ab Juli 1993 gut zwei Jahre dauernden Sanierung des Dresdner Schauspielhauses und dem Interimszelt im Hof der Theaterwerkstätten.

Zwei Sommer ohne Felsenbühne

In diesem Jahr gibt es etwas ganz Ähnliches zu bestaunen, allerdings elbaufwärts, eine gute halbe Stunde S-Bahn-Fahrt durchs Elbtal entfernt, im Kurort Rathen. Dort soll, sozusagen zu Füßen der Bastei und damit an einem der bildträchtigsten Orte der Sächsischen Schweiz, ein anderes Interim entstehen, ebenfalls als Theaterzelt. Denn die Felsenbühne Rathen, Sommerspielstätte der Landesbühnen Sachsen, wird wie geplant umgebaut. Bis April 2022 sollen der Zugangsweg durch den Amselgrund fertiggestellt, ein zweistöckiges Funktionsgebäude errichtet und die Bühne modernisiert werden. Das hatte auch Kritiker auf den Plan gerufen. Die geplanten Kosten liegen bei gut 14 Millionen Euro.

Die Bauarbeiten bedeuten: zwei Sommer ohne Felsenbühne. Weil die aber ein Besuchermagnet ist (2019 wurden 60.107 Zuschauer gezählt), wollen die Landesbühnen verständlicherweise kein Sommerloch entstehen lassen. Also blühte die Idee eines Zeltes, das – unweit von S-Bahnhof und Fähranleger in Rathen gelegen – erst einmal diesen Sommer die Bühne beherbergt. Eine Fortsetzung im kommenden Jahr ist, abhängig vom Erfolg, sehr wahrscheinlich.

So sieht der Platz rund um das Rathener Theaterzelt laut Planung aus. Quelle: Abb. Landesbühnen Sachsen

Grün soll es sein, das Zelt – und damit zumindest ein wenig mit der Umgebung verschmelzen. 36 Meter im Durchmesser, werde es Platz für rund 600 Besucher bieten, erzählte Landesbühnen-Intendant Manuel Schöbel gestern bei der Vorstellung der ersten Zelt-Saison – passenderweise in einer S-Bahn, wo der Pressetermin ungewöhnlicherweise angesiedelt war.

64 Jahre blieb alles beim Alten

Auftakt der Sommerspielzeit in Rathen ist jedenfalls mitten im Frühling. Am 9. Mai geht es los mit „ Peter Pan“, von Schöbel selbst inszeniert. Außerdem stehen mit „Annie get your gun“ (ab 30. Mai) und „Kiss me, Kate“ (ab 27. Juni) zwei Musicals auf dem Programm. Dazu kommt die Kinderoperette „Der Frosch muss weg“ (ab 11. Juni) nach dem bekannten Märchen „Der Froschkönig“ sowie „Pettersson und Findus“ (ab 18. Juli), wo Jürgen Haase in die Hauptrolle schlüpft.

Wie teuer das Zelt-Interim ist, dazu hielt sich Schöbel bedeckt. Man werde über die Kosten reden, wenn alles geklappt habe, versprach er lediglich. Der Intendant ließ jedoch wissen, dass die Landesbühnen für den Felsenbühne-Ersatz kein Extrageld bekämen. Er sei gegenfinanziert durch Einsparungen beim Betrieb der Felsenbühne sowie im generellen Haushalt des Theaters. Derzeit sind laut Schöbel etwa 60 Vorstellungen geplant, maximal 67 sind möglich.

Mit der Zeltlösung in Rathen fällt – eine gute Nachricht vor allem für ältere Zuschauer – jedenfalls der Weg ins Rund der Felsenbühne auf der anderen Seite der Elbe weg. Was dagegen bleibt, sind die Gültigkeiten der Eintrittskarten auch als Tickets für An- und Rückfahrt im VVO-Gebiet.

Der Rathener Bürgermeister Thomas Richter verteidigte den Umbau der Felsenbühne. 64 Jahre sei dort nichts passiert, alle Beteiligten würden davon profitieren, auch der Ort und seine Umgebung. „Die Region lebt vom Tourismus.“ Schöbel sprach seinerseits bei der Planung für das Zelt, das übrigens auf einem gepachteten Gelände errichtet wird, von einem Schulterschluss „auch mit dem Landratsamt und der Oberen Naturschutzbehörde“.

Die Landesbühnen Sachsen haben nebenbei noch andere Ersatzspielstätten für die Felsenbühne parat. So wird die „Rocky Horror Show“ am 15. Mai die erste von zehn Aufführungen im Alten Schlachthof in Dresden erleben. Und „Aschenbrödel“ kommt im Juli filmdrehreif zehn Mal auf der Nordterrasse des Schlosses Moritzburg zur Aufführung, wie Schöbel ankündigte.

Unterm Strich wird das Zelt in Rathen auch ein logistischer Kraftakt. Selbst wenn die Felsenbühne unersetzbar ist, darf man den Landesbühnen dabei viel Glück wünschen. Der Kartenvorverkauf läuft.

www.landesbuehnen-sachsen.de

Von Torsten Klaus