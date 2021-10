Rathen

Der sanfte Charme des Provisoriums, der generell gut in ein streng geschütztes Naturidyll passt, ist nun vorbei, denn die Felsenbühne Rathen ist bereits im zweiten Jahr Baustelle. Aber die bekannteste und vermutlich schönste Naturbühne Sachsens, romantisch im rechtselbischen Wehlgrund unter der Gans gelegen und ausgestattet mit jeweils herrlichen An- und Abreisen, knapp 1900 Sitzplätzen und einer imposanten Sandsteinkaskade als Dauerkulisse, wird im kommenden Sommer ein echtes Schmuckstück sein.

Und dies – ganz anders als bei anderen Staats- und Kulturbauten üblich – pünktlich werden und einigermaßen im Kostenrahmen bleiben. Zudem wird das neue Funktionsgebäude, von Architekt Lür Meyer-Bassin, Bremer Jahrgang 1961 mit Sitz in Dresden, während eines exklusiven Vor-Ort-Termins am letzten Septembertag mit glaubwürdiger Emphase erläutert, wirklich äußerst schick und praktisch: Es schmiegt sich an den Rand des Grunds, verbirgt seine innere Größe geschickt unter einem kühn geschwungenem Grasdach und passt sich mit Lärchenholzverkleidung aus dem Tharandter Wald den Anforderungen an Gebäude eines Nationalparks gut an.

Orchesterpavillon für die Elbland Philharmonie Sachsen

Der Bau selbst geschah im absoluten Bauverbotsgebiet sehr behutsam – und klugerweise zuerst mit der Zufahrtsstraße: Zwei Meter fuffzig breit, bis zu zwanzig Prozent Steigung und mit maximal 3,5 Tonnen belastbar – so ward das Verkehrsgütervolumen arg beschränkt, der ganze Abtrag (vulgo: Bauschutt) möglichst wieder verbaut – und ein kleines, mobiles Betonwerk vor Ort errichtet.

Freuen sich auf die Rathener Festspiele 2022: Architekt Lür Meyer-Bassin, Marketingchefin Franziska Kleeberg, Intendant Manuel Schöbel, Chefdramaturgin Kerstin Weiß sowie Ekkehard Klemm, Chefdirigent der Elbland Philharmonie Sachsen (v.l.). Quelle: René Jungnickel

Neben neuem Eingangs- und Sanitärfeeling plus Gastro- und Kantinenoption gibt es bald einen echten wie wetterfesten Hinterbühnenbereich für Darsteller wie Technik samt Fundus – und als Abschluss des zweistöckigen, aber flach wirkenden Gebäudes zur Bühne hin eine Art Akustikschlund: der neue Orchesterpavillon für die Elbland Philharmonie Sachsen. So wird sie gut fürs Publikum sichtbar und kann vermutlich ohne die bisher erforderliche akustische Verstärkung tönen. Die kantige Konzertmuschel hat auch sonst das Format einer Bühne – mitsamt Gehängen für bewegliche Prospekte.

Die Bühnenfläche davor ist etwas größer und generell befestigt, der Reitgang vorm Publikum bleibt gleich, die runde Rampe ist nun betoniert und damit so fest, dass sich sowohl prächtige Sänger als auch tollkühne Reiter angstlos bis ganz nach vorn wagen können. Besonderer Gag (allerdings derzeit noch nicht im Startbudget enthalten): Der Ex-Orchestergraben ist jetzt Unterbühne – dort könnte alsbald das erste große Hubpodium einer deutschen Freiluftbühne überhaupt installiert werden. Auch der berühmte Einpersonenfahrstuhl ins abgründige Jenseits ist möglich – während hinten die Felswand als spektakulärste Kulisse, wo gern geklettert, proklamiert, gekämpft und auch gestorben wird, so bleibt. Wie auch das kleine Hexenhäuschen rechter Hand bergaufwärts – mit jenem Geheimgang zur anderen Seite.

15 Millionen für neue Ära

Die dafür derzeit im Raum stehende Bausumme wollte Manuel Schöbel, Intendant der Landesbühnen Sachsen, „nur einmal und ganz am Schluss nennen“ – es sind wohl derzeit rund 15 Millionen Euro. Also durchaus im Limit der üblichen Baukostenmehrkalkulationen von meist fünf Prozent – und sichtlich gut angelegt. Zudem kann man sich anhand des Baufortschritts nicht vorstellen, dass das Ganze nicht im nächsten Frühjahr komplett fertig wird.

Somit stünde einer neuen Ära ab 2022 nichts mehr im Wege: Und Manuel Schöbel kündigte per feierlicher Plakatentrollung mehrere Überraschungen für die nächste Sommerspielzeit an: Diese wird am 5. & 6. Juno 2022 per Doppelgalaabend gestartet, einen neuen Festspielcharakter haben und mit einem fliegenden Freiluft-Holländer alle Wagnerianer am Flusslauf von Prag bis Hamburg beglücken. All dies mit natürlich neben dem Label mit neuem Logo.

Vorverkauf startet am 15. Oktober

Die erste von drei echten Premieren gönnt sich Schöbel natürlich selbst: Leonard Bernsteins „West Side Story“ als spartenübergreifende Produktion am 24. Juni. Danach inszeniert Oberspielleiter Peter Kube „Das kalte Herz“, also Wilhelm Hauffs Gruselmärchen aus dem Jahre 1820, mit der Schauspielsparte (Premiere 15. Juli). Zum dritten bekommt die neue Operndirektorin, die am 1. August 2022 offiziell anfängt, gleich eine große Chance wie Aufgabe: Kai Anne Schumacher übernimmt die Regie der romantischen Wagner-Oper „Der fliegende Holländer“ (ab 20. August) in musikalischer Leitung von Ekkehard Klemm, während für die Kulissengestaltung für alle drei Premieren der neue Radebeuler Chefbühnenbildner Ralf Zeger verantwortlich zeichnen wird. Neu am Konzept dieser „Felsenbühne-Festspiele“: Die Werke werden dann jeweils en bloc über längere Zeit gespielt.

Eine vierte Show ist die direkte Übernahme vom „Meißner Jedermann“, der Landesbühnen-Produktion für die Neuen Burgfestspiele (ab 4. August). Schon am 15. Oktober startet der Vorverkauf – die nächste Sommerplanung kann beginnen.

Von Andreas Herrmann