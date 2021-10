Dresden

Eigentlich kaum zu glauben: Als Felix Amrhein 1994 in Aschaffenburg geboren wurde, spielte sein heutiger philharmonischer Kollege Mario Hendel bereits über zehn Jahre im Orchester. Felix Amrhein ist Solo-Fagottist der Dresdner Philharmonie. Zum nächsten Mal wird er am Sonntagvormittag im Kammerkonzert mit einigen klangfarbenfrohen Werken der französischen „Gruppe der Sechs“ zu erleben sein. Mit ihm sprach Martin Morgenstern für DNN.

Frage: Mit 24 Jahren wurden Sie 2018 Solo-Fagottist der Dresdner Philharmonie. Das klingt nach einer Blitzkarriere! Schildern Sie uns ein kurzes „Was bisher geschah...“?

Felix Amrhein: In meiner fränkischen Heimat gab es, als ich sieben war, eine Instrumentenvorstellung im örtlichen Blasmusikverein. Danach sagte ich, was für ein Klang, ich würde gern Fagott oder Horn spielen. Meine Eltern, beide keine Musiker, freuten sich! Die Beschaffung des Instruments war dann gar nicht so leicht; meine Finger waren noch zu klein, also habe ich mit einem Fagottino, einem Quintfagott angefangen.

Bevor ich in Aschaffenburg an die Musikschule kam, hatte ich leidenschaftlich Tischtennis gespielt, fünf-, sechsmal die Woche, tatsächlich hatte ich mich irgendwann übertrainiert. Aber die Begeisterung, die lagerte ich nun auf das Fagott um, spielt erst im Schulorchester, dann in verschiedenen Jugendorchestern, bis hoch zum Bundesjugendorchester. Dieses Orchesterspielen ist wunderbar, um eine Begeisterung für das Musizieren zu entwickeln, und natürlich auch für gemeinsame Aktionen, die nicht immer mit Musik zu tun haben... In diesen Orchestern war eine Begeisterung für die Musik zu spüren, die im Berufsalltag manchmal fehlt. Die Gefahr, dass man als Berufsmusiker irgendwann abstumpft, ist da.

Routiniert spielt in der Philharmonie keiner

Sie erwähnten, dass Sie das Tischtennis wegen körperlicher Probleme aufgeben mussten. Tun die Hochschulen und die Orchester heutzutage genug, um Musiker für solche Gefahren zu sensibilisieren?

Im Studium wird mittlerweile großer Wert auf Musikermedizin gelegt. Man erlernt etwa die Alexandertechnik, die einen schult, so dass man ergonomisch so lange wie möglich gesund spielen kann. Im Orchesteralltag ist man aber tatsächlich eher auf sich allein gestellt und muss selbst kontrollieren, ob das, was man macht, noch gesund ist.

Und rein seelisch, wie erhält man sich die frühe Begeisterung, die Sie erwähnten?

Sehr gute Frage. Wenn man sich für die Musik öffnet, den Moment erlebt, kann man sie jedes Mal neu entdecken. Vielleicht nicht in jedem Stück – aber wenn man offen ist, im Moment spielt, dann geht es. Man muss natürlich aufpassen, dass man sich von einer schlechten Stimmung nicht anstecken lässt. Aber die gibt es bei meinen Kollegen eigentlich nur ganz, ganz selten. Aber bloß routiniert spielt in der Philharmonie keiner.

Sie haben ja schon den Zeh ins Staatskapell-Wasser gehalten, in der Giuseppe-Sinopoli-Akademie...

Das kam mit dem Studium. Was mich davor vor allem sehr geprägt hatte, war die Junge Deutsche Philharmonie, die im März 2022 hier im Kulturpalast zu Gast sein wird. Die Musiker organisieren in diesem Orchester sehr viel selbstbestimmt. Sie schlagen dem Management Programme vor, und dann wird auf Augenhöhe beraten. Auch die Probespiele sind selbstorganisiert, das ist Fluch und Segen, denn man muss vorsichtig sein, dass man sich als junger Student nicht über andere erhebt: ein schmaler Grat! Ich hoffe, es ist mir immer halbwegs gelungen. Aber auch das Schleswig-Holstein-Orchester hat mich sehr geprägt. Dort hat man eine Woche Registerproben und eine Woche Konzertprogramm, in zwei Blöcken. Dadurch, dass man nicht vier Wochen Tournee mit demselben Programm hat, lernt man, flexibel zu sein.

Was für Probespiele wichtig ist?

Ja – mein allererstes Probespiel war für eine Substitutenstelle bei der Dresdner Philharmonie. Das habe ich damals nicht gewonnen, konnte aber in einigen kleineren Kulturorchestern meine ersten Erfahrungen sammeln. Für die Giuseppe-Sinopoli-Akademie der Staatskapelle Dresden habe ich auch zweimal vorgespielt, das zweite Mal erfolgreich. Für mich war das damals eine enorme Erleichterung: Ich stand am Ende meines Bachelors und habe überlegt, ob ich aus künstlerischer Sicht vielleicht mal den Lehrer wechseln sollte, um neuen Input zu bekommen. Man bekommt als Akademist ja dann bei einem Lehrer aus der Staatskapelle Unterricht. Neben meinem Würzburger Lehrer Albrecht Holder und Philipp Zeller, der ja 2015 selbst zur Kapelle wechselte, hatte ich bei dem Staatskapell-Solofagottisten Joachim Hans Unterricht.

Anregungen umsetzen, ohne die eigenen Ideen zu verlieren

So bekamen Sie von unterschiedlichen Orchesterpraktikern und Pädagogen Input. Waren die immer auf einer Linie?

Die Interpretationsansätze decken sich tatsächlich nicht immer. Je nachdem, wer vor einem steht, muss man dann versuchen, seine Anregungen umzusetzen, ohne die eigenen Ideen zu verlieren. So wird man im Spiel flexibel und kann neue Dinge entwickeln. Bei Probespielen muss man ja auch auf dem schmalen Grat spielen zwischen dem generell Konsensfähigen und der individuellen Note.

Gibt es bei Ihrem Instrument, dem Fagott, eigentlich regionale Schulen, Klangfärbungen oder spieltechnische Unterschiede?

Schwierig. Wenn man ganz genau guckt, wird man kleine Unterschiede feststellen. Das „Basson“ in seiner französischen Bauart wird zum Beispiel an großen französischen Hochschulen noch gelehrt. Es klingt weicher, näselnder, und ist in der Höhe deutlich besser zu spielen. Es ist deswegen immer anspruchsvoll, französische Werke auf einem deutschen Fagott umzusetzen. Der Trend geht aber eher zum klassisch deutschen Fagott, das ist fast ein bisschen schade, da das Basson die farbliche Palette der Fagotte bereichert. Bei Wettbewerben ist es dann immer ein bisschen die Frage, wie man diesen Klang bewerten soll.

Hoffentlich finden Sie die Frage nicht banal, aber: Würden Sie Ihren Kindern empfehlen, den klassischen Musikerberuf zu ergreifen?

Die Frage ist nicht banal und auch nicht einfach zu beantworten. Allgemein könnten Sie ja auch fragen: Würde ich irgendjemandem diesen Beruf empfehlen? Also, man sollte wohl generell nur Musik studieren, wenn man absolut begeistert ist und sich vorstellen kann, was mit dem Studium einhergeht: tägliche harte Arbeit. Man muss auch die Berufsaussichten realistisch einschätzen. Wenn die Bereitschaft da ist, fleißig zu sein, und man am Ende auch zufrieden ist, wenn man es vielleicht nicht zu den Berliner Philharmonikern geschafft hat... Es bleibt aber generell die Frage, wie sich die Orchesterlandschaft verändert. All das, was Corona an kulturellen Schäden angerichtet hat und noch anrichtet, wird sich erst später manifestieren.

Man studiert also als Fagottist auf einen Orchesterberuf hin, den am Ende nur die wenigsten ergreifen dürften, oder?

Stimmt. Der große Rest unterrichtet – obwohl es auch nicht besonders viele feste Musikschulstellen gibt. Aber es gibt auch eine üppige freischaffende Szene. Wenn man vernetzt ist, kann das gut funktionieren. Nur wie gesagt, Corona... da wird es nicht reparierbare Schäden geben.

Mich interessiert noch etwas Fagottspezifisches. An der Dresdner Musikhochschule sind Sie Beauftragter für den Rohrbau. Muss das jeder Fagottist nach dem Studium aus dem Effeff beherrschen?

Wir Fagottisten nutzen als Rohr ein Stückchen vom Riesenschilfrohr oder dem „Spanischen Rohr“ (Arundo donax), das in Frankreich und Spanien wie Unkraut wächst, für den Rohrbau aber auch richtig auf Farmen angebaut wird. Durch verschiedene Arbeitsschritte kommt man am Ende zum fertigen Fagottrohr, und in der Ausbildung erfährt man, wie. Jeder Student schafft sich im Studium irgendwann die verschiedenen Hobelmaschinen an. Man lernt jeden Arbeitsschritt kennen: die Feinbearbeitung, das Schaben für das Feintuning... Es gibt da ein paar Prinzipien, die ich als Lehrer vermittle. Man muss erfühlen, wie das Schwingungsverhalten des jeweiligen Rohrs ist, es ist ja ein Naturprodukt. Wenn der Klang zum Beispiel zu muffig ist, schabt man ein bisschen an dieser und jener Stelle... Ein Rohr eines Kollegen mal eben probezuspielen, das machen wir seit Corona eigentlich nicht mehr. Es gibt zwar Rohrdesinfektionsmittel, aber ich bin da skeptisch.

Plastikrohre oder doch lieber Holz?

Ob dazu schon jemand Studien gemacht hat? Vielleicht tun Sie sich mal mit einem Mediziner zusammen?

Könnte man in der Tat mal machen!

Gibt es eigentlich neue Ideen und Innovationen auf diesem Gebiet?

Ja, manche sind gut, manche führen in eine Sackgasse. Es gibt zum Beispiel Plastikrohre. Wenn man mal eins gefunden hat, das man mag, kann man damit lang und stabil spielen. Aber man muss wissen: Holz nimmt Feuchtigkeit beim Anblasen bis zu einem gewissen Grad auf. Bei einem Plastikrohr kondensiert die. Trotzdem, ich kenne Musikerkollegen, die auch im Konzert Plastikrohre spielen. Und bei den silbernen S-Bögen gibt es ebenfalls immer mal Variationen mit verschiedenen Längen, verschiedenen Dicken, da wird auch mal neues Material ausprobiert.

Am Sonntag werden Sie im Konzert des Philharmonischen Bläserquintetts zu hören sein. Gibt es da Klänge, auf die man besonders achten sollte?

Wir haben insgesamt sehr farbige Stücke herausgesucht, die sich durch eine teilweise fast überzeichnete, bunte Klangsprache auszeichnen. Die Stücke sind dabei untereinander sehr unterschiedlich. „La cheminée du roi René“, eine Suite von Darius Milhaud, ist eine Mittelalter-Persiflage. György Ligetis Bagatellen sind vom Charakter her unglaublich unterschiedlich. Ein schöner Satz etwa ist der in memoriam Béla Bartók. Und Jean Francaix’ „Pin-Up-Girls“, wo die Klarinette präludieren und ihre ganze Virtuosität ausbreiten darf. Außerdem ein dritter Satz, der unglaublich flott ist und hinten raus noch mal schneller wird.

