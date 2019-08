Dresden

Das bislang größte Konzert der Band „ Feine Sahne Fischfilet“ sollte eigentlich schon am 6. Juli über die Bühne der Filmnächte am Elbufer gehen. Doch dann kam alles anders: Ein Fahrradunfall hatte Gitarrist Christoph außer Gefecht gesetzt, die mit 12.000 Fans ausverkaufte Show in Dresden wurde notgedrungen gecancelt. Am Mittwochabend gab es dann aber doch noch den versprochenen Abriss vor nur geringfügig geschrumpftem Publikum.

Geschmackloser Willkommensgruß

Die Politpunkband Feine Sahne Fischfilet polarisiert – schon im Vorfeld des Konzerts machten Gegner der Musiker mit wenig schmeichelhaften Kommentaren auf sich aufmerksam. Zur Begrüßung griff die Anti-Fan-Fraktion dann auch direkt ganz tief in die Asservatenkammer des schlechten Geschmacks und hieß die Mecklenburger mit einem selbstgemalten Plakat willkommen. „Was reimt sich auf Zyklon B? Feine Sahne Fischfilet“ prangte auf dem in Sichtweite der Bühne drapierten Banner. Auf eine Unterschrift hatten die deutschen Dichter wohlweislich verzichtet, jedoch lassen sich mit wenig Mühe auch andere Reime finden, die das Spektrum, dem die Urheber offensichtlich zuzuordnen sind, recht gut zusammenfassen.

Die Band jedenfalls ließ sich von derlei plumper Provokation nicht die Laune verderben, teilte einen Schnappschuss des Werkes auf Instagram und schritt nach angemessener Einheizung durch die Banda Communale und The Baboon Show pünktlich zum ultimativen Abriss. Nach kurzem Verweis auf die „20 oder 25 Nazis mit ihrem Spruchband gegenüber, die was davon faseln, dass sie uns ‚den Stecker ziehen‘ wollen“, stellt Frontmann Jan „Monchi“ Gorkow „Alles auf Rausch“ und die Party tobt. Altpunks und Teenies feiern pogend ihre Idole, Textsicherheit ist Ehrensache und „Für diese eine Nacht“ geht er noch mal richtig ab, der Punk. Ein knallgelbes Gummiboot nebst Bandinhalt wird von den Händen der Fans durch die Reihen getragen.

Kante zeigen gegen den Rechtsruck

Monchi nutzt den Moment für eines von mehreren politischen Statements an diesem Abend und fordert das Publikum auf, am kommenden Sonnabend auch bei Dresden #unteilbar Präsenz und Kante zu zeigen – „Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen von dem räudigen Rechtsruck“, ruft er und widmet das folgende Lied „Angst frisst Seele auf“ Walther Lübke und Katharina König. Sichtlich ergriffen ist der Sänger angesichts der über 10.000 Fans, die trotz eines ungünstig gelegenen Nachholtermins unter der Woche zum Konzert gekommen sind. Eher mitti ist hingegen streckenweise die Akustik, was der Feierlaune aber wenig Abbruch tut.

Selbst im Moshpit ist die Stimmung erstaunlicherweise zwar auf dem Zenit, aber dennoch deutlich friedlicher und entspannter als beim Auftakt der diesjährigen Kaisermania. Und geschwitzt wird auch auf der Bühne: Monchi lüftet sein Shirt und leitet so augenzwinkernd über zu „So lange es brennt“. Es folgt eine herzliche Einladung zur obligatorischen Aftershow-Party in die Chemiefabrik und eine Bierdusche ins Publikum. Die besonders treuen Fans, die FSF zu jedem Konzert folgen, werden kurzerhand auf die Bühne beordert, wo sie mit einem Mikrofon ausstaffiert die Band bei „Wasted in Jarmen“ unterstützen. Und auch die Fans auf der Carolabrücke bittet der Sänger galant aufs Konzertgelände – kostenlos, „solang ihr keine Faschos seid“. Es folgt der nächste Hit „Dreck der Zeit“ vom aktuellen Album „Sturm & Dreck“.

Plötzlich wird es für eine gute Minute dunkel auf der Bühne – nicht das letzte Mal an diesem Abend. Ob das fehlende Licht Umbaupausen verschleiern sollte oder es den Gegnern tatsächlich kurzzeitig gelungen ist, ihre Stecker ziehende Drohung wahr zu machen, bleibt offen (weil unkommentiert).

„Das ganze Partymachen wird peinlich“

Der wohl größte Jubel bricht aus, als Monchi die Freunde von Mission Lifeline auf die Bühne holt: „ Darius, Hendrik und Laura, die seit Jahren vor die lybische Küste fahren, um dort Menschen vor dem Ersaufen zu retten“, eine Schande sei es, darüber 2019 überhaupt noch diskutieren zu müssen. „Und da muss man nicht nur zu den Nazis schauen, sondern da braucht man sich nur umgucken. Ein ganz schlechtes Gewissen kriegt man da und das ganze Partymachen wird peinlich“. Das nächste Stück „Zuhause“ widmet er den drei Aktivisten.

Die Bühne ist nun in diabolisch rotes Licht und Rauch getaucht, um 22 Uhr verwandelt sich das Publikum in ein Meer aus Feuerzeug- und Handy-lichtern – Gänsehautmomente kann die Punkband also auch. Überhaupt sei es Quatsch, „in den eigenen kleinen Schubladen stecken zu bleiben“, sagt Monchi sichtlich berührt, „Punkrock oder was auch immer, darauf kommt es nicht an! Danke, dass so viel verschiedene Leute da sind und mit uns heute hier feiern.“ Er schießt „Wo niemals Ebbe ist“ hinterher und eine riesige Konfettikanone rote Papierschnipsel in die Menge. Die ist nach diesem letzten Highlight endlich „Komplett im Arsch“.

Ohne viel Tamtam verlassen Feine Sahne Fischfilet die Bühne in Richtung After-Show-Party. Hinter den Fans liegt ein grandioses Punkkonzert ohne Ausschreitungen oder Zwischenfälle, dafür mit viel Message, Spaß und Action fürs Tanzbein. Versprochen hatte die Band den totalen Abriss und sie hat Wort gehalten. Allem Gegenwind zum Trotz gehen Feine Sahne Fischfilet ihren Weg weiter.

Von Kaddi Cutz