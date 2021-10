„Faust hoch zwei“ hatte Premiere in der Theaterruine St. Pauli Dresden

Dresden

„Wenn ich es nun je dahin bringen könnte, dass ich ein Werk verfasste..., dass die Deutschen mich so fünfzig oder hundert Jahre hintereinander recht gründlich verwünschten, das sollte mich einigermaßen ergötzen“, schrieb Johann Wolfgang von Goethe 1816. Nun mag es Werke geben, mit denen es dem Dichterfürsten gelang, dass ihn die Leser verwünschten, beim Faust ist das nicht so. Zwar handelt es sich beim Faust um den krassesten Dopingfall der deutschen Geschichte, denn ohne den betrügerischen Hexen- und Zaubertrank könnte Faust weder das brave Gretchen schwängern noch Weltmeister im Knittelvers werden, aber den Deutschen ist das egal. Sie halten dem Faust die Treue. „Faust“-Premieren sind Ereignisse, das Publikum erwartet bei diesem Klassiker ohne Wenn und Aber hohe Schauspielkünste.

Wiederholungstäter in Sachen „Faust“

Aber „einen Faust“ zu inszenieren, hat seinen Reiz – weshalb der Dresdner Mime Tom Quaas sich der Aufgabe nun schon zum zweiten Mal unterzog. 2009 setzte er einen erfolgreichen, immer wieder und vielerorts gezeigten „Faust ohne Worte“ in Szene, am Wochenende war die St. Pauli Kirchruine Schauplatz der Premiere der neuen, an sich vom Societaetstheater präsentierten Inszenierung „Faust hoch Zwei“. Quaas ist nun also Wiederholungstäter in Sachen „Faust“, und wieder sind es die Akteure des Dresdner Wanderzirkus, die die Zuschauer mittels Pantomime, Tanz und Clownerie, mittels visueller und akustischer Illusionskünste mit auf eine zwar weitgehend wortlose, aber dafür umso bildgewaltigere Traumreise mitnehmen.

Ausgangspunkt: Goethe (Nicolas Rocher) sitzt an seinem Schreibtisch und verfasst im Hochgefühl seines dritten Frühlings den „Faust 2“. Dabei schläft er ein und träumt für uns sichtbar, was er schreiben wird, wieder ist es Mephisto (Elias Elastisch), der nicht uneigennützig ihm zur Seite steht. Der Typ, das muss man ihm lassen, hat echt was drauf. Er kann simples Toilettenpapier, das schon oft der Gradmesser war, wie die Deutschen in Notzeiten ihren Drang zum Hamstern nachkommen, in Geld verwandeln. Zwar weiß jeder seriöse Notenbank-Chef oder Finanzminister, dass das langfristig unausweichlich eine Inflation zur Folge hat, das „Volk“ balgt sich, wenn Mephisto die Scheinchen büschelweise von sich schmeißt.

An Mephistos Seite kostet Faust endlich die Genüsse aus, die das Leben zu bieten vermag, Prämisse des Welterfahrungsmarathons ist allerdings die mit dem Teufelspakt eingegangene Bedingung der Rastlosigkeit, die jedes genießend-betrachtende Innehalten sogleich mit dem Tode und ewiger Verdammnis bestrafen würde. Entsprechend währt das Glück mit der ihm einen Sohn schenkenden Helena auch nur kurz.

Naturbeherrschung ist eine zwiespältige Sache

Die Inszenierung wartet mit großartigen Bildern auf, Quaas setzt einem einen munteren Bilderbogen vor, ganz anders als nach Neuruppiner Art. Frank und frei „kitzelt“ er heraus, wie hellsichtig Goethe sein konnte, etwa was die künstliche Erschaffung eines Menschen (Homunkulus) angeht. Die Gestalten, die drei vielleicht nicht ganz durchgeknallten, definitiv aber auch nicht seriösen Wissenschaftler (Helena Fernandino, Thomas Ziesch und David Espinosa Angel agieren noch in vielen weiteren Rollen) aus dem Reagenzglas holen, sind eindeutig ein Beleg dafür, dass Fausts Projekt der Naturbeherrschung eine zwiespältige Sache ist.

Licht- und Soundeffekte sind allererste, geradezu hollywoodeske Sahne, die mimischen Leistungen sowieso. Quaas liebt den „Faust“ zu sehr, um ihn Amateuren zu überlassen. Ganz ohne Worte ist dieser „Faust“ nicht. Als die betagten Eltern Fausts im unpassendsten Moment auftauchen und insbesondere Mephisto nerven, wird munter, wie es das Klischee will, bis hin zum Klamauk italienisch parliert.

Geniestreich von Tom Quaas

Sieht man mal vom eingesprochenen, aus dem „Off“ kommenden Epilog ab, fällt während des Bühnenspektakels nur ein deutscher Satz, wobei „Ich bin Sparta“ derart gebrüllt wird, dass man sich unwillkürlich Zack Snyders testosteron-geladenes Actionfilm-Spektakel „300“ von 2006 erinnert fühlt. Nach dem Satz „sprechen“ die Waffen, wird man Zeuge eines Schwertkampfes, bei dem die Klingen nur so krachen. Etwas unklar ist, weshalb der durchaus eindeutige Sieger dann zu flennen anfängt, als eine Frau auftaucht. Posttraumatische Belastungsstörung? Es gibt Inszenierungen, die eine solche hervorrufen, dieser Geniestreich von Tom Quaas tut das dankenswerter Weise nicht.

Keine Frage: Quaas’ Adaption des Stoffes in allen ihren Anspielungen zu verstehen, erfordert viel geistige Arbeit, gute Kunst verlangt einem in der Regel genau das ab. Mancher Moment bleibt bei aller Magie letztlich ein Mysterium, aber es ist explizit auch die Rätselhaftigkeit, die in diesem Fall fasziniert und nachwirkt.

