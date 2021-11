„Fast Forward“-Festival in Dresden zu Ende: Sehnsucht nach Theater

Dresden

Man konnte es bereits ahnen: Um die Kultur im westeuropäischen Abendland steht es nicht gut. Bewiesen wurde dies – im Rahmen vom Regienachwuchsfestival „Fast Forward“ per Doppelvorstellung im Festspielhaus Hellerau – via „Civilisation“ (hier als „Kultur“ übersetzt), in Londoner Manier gespielt und vertanzt. Das Werk wurde von Jaz Woodcock-Stewart in Zusammenarbeit mit Morgann Runacre-Temple entwickelt und führt in einsame urbane Singlewohnung mit Tischchen, Bettoffice und vollbehängtem Kleiderständer auf rotem Tanzteppich in die Welt paarungswilliger Großstadtneurotikerinnen.

Die Hauptdarstellerin traurigster Gestalt tut nicht viel

Hier in Form einer beendeten lesbische Liebe (oder eines anderer Verlustes), betrauert im Homeoffice: Ab und an dringt ein Kontakt von außen ein, per Telefon, per Videovortrag oder sogar leibhaftig, kurz aber kühl. Es gibt wenig Handlung, nicht viele Worte, dafür viel Kitsch- bis Bombast-Pop aus den Hitparaden der Achtziger, durchaus energetisch von einem sportlichen Trio im Freizeitsportlook quasi als illustratives Beiwerk vertanzt, wobei es anfangs nicht großartig über die Komplexität von Zumbafiguren hinausgeht.

All das war im Gegensatz zu Start- und Schlussinszenierung am Sonnabend und Sonntag zwei Mal live zu sehen – plus zeitgleich im Netz. Dort leider ohne Untertitel, dank der schlichten Geschichte ist das nicht sonderlich von Nachteil: Denn Sophie Steer, Hauptdarstellerin traurigster Gestalt, tut nicht viel: zerschnippelt Blumen, glotzt Videos, versucht, die Hälfte ihrer Klamotten zu spenden oder symbolisch übereinander anzuziehen. Zum Schluss räumt sie die Bude leer, damit Platz zum versöhnlichen Schluss mit Abba-Song und dem Tanztrio bleibt: „Lay all your love on me“ – das gelingt erquicklich, endlich können sie sich auf freier Bühne austoben und ins Leben entschwinden. „Civilisation“ wurde jedenfalls von der dreiköpfigen Jury als diesjähriger Festivalpreisträger gekürt. Dem Sieger winkt eine Regiearbeit am Staatsschauspiel Dresden.

Trost war dabei allerdings nicht nötig, denn dazwischen gab es fulminante Theaterkunst französischer Art aus Belgien zu erleben: Axel Cornil nahm sich per Text und Regie Ravachol vor, einer belgischen Ausgabe von Michael Kohlhaas und wie dieser als François Claudius Koenigstein durchaus historisch verbürgt, vollgepumpt mit Gerechtigkeitssinn, fern jeder Kompromissfreude, gepaart mit Kraft und Jähzorn. Cornil scheint „Der kommende Aufstand“ und „Empört Euch!“ gehörig mit Freude genossen zu haben und hat hier die Geschichte des frühen Anarchisten in 22 Szenen mit 14 Figuren rings um den schnurrbärtigen Helden im Unterhemd gepackt, der mit seinen Chefs einfach nicht artgerecht umgehen kann und dank Staatsräson zum Bombenleger wird. Das als szenische Lesung angekündigte Festivalfinale ufert dank Stellungs- und Klamottenwechseln, aber vor allem durch Spiellust und -handwerk reichlich aus, die abschließende Hinrichtung wird überaus artgerecht vollzogen, das Quartett spielt hervorragend.

Nicht auszudenken, wenn es diese Inszenierung gar mit dem vermeintlich unbrauchbaren Bühnenbild hierher geschafft hätte. Dann wäre ihre Wirkung vielleicht ähnlich stark wie die der einzigen osteuropäischen Inszenierung gewesen. Denn die Raffinesse und Komplexität von Wiktor Bagińskis „Herz“ vom TR Warszawa, der am Donnerstag den Startpunkt setzte, waren schwer zu überbieten.

Stand der Kunst in EU-Europa

Mit der fünften Dresdner „Fast Forward“-Edition anno 2021 endet nun schon die zweite ausgebremste, dennoch kann man die Entscheidung fürs oft unsinnliche hybride Format (hier konterkariert durch hervorragende Kameraführung und -regie!) und die Einladung von reinen Netzproduktionen nachvollziehen, weil sie das gehemmte Bühnengeschehen der vergangenen anderthalb Spielzeiten gut illustrieren und man den eigenen Anspruch erfüllen will, den Stand der Kunst in EU-Europa zu präsentieren.

Im Gegensatz zur vierten Ausgabe, die 2020 ganz ohne Publikum ins Netz geriet, ist es schon ein Fortschritt. Ärgerlich nur, dass man zwar deutsche Über- oder Untertitel anbietet, aber dann vergisst, beim Nachgespräch in der allseits leichten Brexitsprache auch für Indigene aller Art zu übersetzen. In internationalen Kontexten auf die eigene Muttersprache ganz und gar zu verzichten, passiert nur Bundesdeutschen.

Dennoch ist man – angesichts des starken Rahmens – gemeinhin froh, dass das Regiefestival überhaupt stattfand und dass es immerhin sieben der acht eingeladenen Regietalente am Sonntag zur Preisverleihung auf die Dresdner Bühne schafften, obwohl vier Inszenierungen nur als Netzfilm stattfanden. Die Siegerin gewinnt eine Inszenierung am Staatsschauspiel – und man hofft auf 2022 mit einem echten Festival mit acht Live-Ensembles an vier Spielstätten und ungehemmten kulturellen Austausch, denn eine dritte schaumgebremste Edition wäre großer Quark. Und zur Entlastung der Kultur kann man ja auch schlicht Zivilisation zu „Civilisation“ sagen.

Von Andreas Herrmann