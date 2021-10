Dresden

Die fünfte Dresdner Edition ist zugleich die zweite ausgebremste – dennoch schreitet das fixe europäische Festival für junge Regie rasch voran: „Fast Forward“, gepaart mit dem passenden Logo für rasches Vorwärtsspulen von seligen Kassettentonband- oder Videobandrekordern, holt wieder acht junge Regiearbeiten nach Dresden.

Vom 11. bis 14. November wird es so weit sein – diesmal geplant als Hybridfestival, also Dabeisein heißt livehaftiges oder digitales Erleben. Die 2020er Variante war ebenso geplant, geriet dank Lockdown dann doch komplett ins Netz, fand aber dennoch statt!

Jugendeuropameisterschaft für außergewöhnliche Schauspielsichten

Diese Art Leistungsschau, eine Erfindung von Staatsschauspielintendant Joachim Klement, hat sich zu einer Art Jugendeuropameisterschaft für außergewöhnliche Schauspielsichten gemausert. Das Programm ist wie gewohnt von Kuratorin Charlotte Orti von Havranek, schon seit 2011 mit dem Sujet intensiv befasst, zusammengestellt worden.

Der Fokus liegt auf freien Truppen, verknüpft über die auf mehr als drei Dekaden Erfahrung fußende European Theatre Convention (mit rund 40 Theatern aus 20 Staaten), die als assoziierte Plattform auch ein Netzwerk aus Theaterhochschulen knüpft samt internationalem Austausch.

Festspielhaus Hellerau als Partner

Bis Herbst 2019, also der dritten Dresdner Version des einst samt der Braunschweiger Theaterbrigade mitimportierten Festivals, war es in der Normalwelt angesiedelt und zeitlich so klug arrangiert, dass man nach der Eröffnung im Kleinen Haus als Festivalzentrum, das jeden Abend genau eine Vorstellung und eine Party beherbergte und alles doppelt auf je vier Zeitschienen an vier Abenden kam, ohne Probleme alles live sehen konnte.

Das ging dank bewährter Partner als Satelliten: Labortheater, Festspielhaus Hellerau sowie Semper Zwei (Freitag & Sonnabend) als Teilgastspielgeber. Davon ist nun nur noch das Festspielhaus auf dem grünen Hügel geblieben, das am 13. und 14. November die britische Performance „Civilisation“ von Jaz Woodcock-Stewart beherbergt.

„Herz der Finsternis“ als Debüt-Inszenierung

Es ist eine von immerhin vier Gastproduktionen, die nun in Dresden auf die Bühne kommen, auch die Eröffnung und die nachfolgende Startvorstellung am 11.11., 19.30 Uhr, im Kleinen Haus sind leibhaftig, also mit allen Sinnen, zu erleben.

Per polnischer Version von Joseph Conrads „Herz der Finsternis“ als Debüt-Inszenierung von Wiktor Baginski am TR Warschau – wird einerseits garantiert ein Höhepunkt, andererseits sogleich der erste wie einzige osteuropäische Beitrag geboten.

Am 12. und 13. November folgt hier mit „Ama“ aus Istanbul die erste abendfüllende Regiearbeit von Nadir Sönmez, am 14. November mit „Rachevol“ in Regie und Text des Belgiers Axel Cornil der Abschluss – dies allerdings als originäre szenische Lesung, da das aufwendige Bühnenbild während der langen Theateratempause irreparabel eingerostet sei.

Auftritte per Livestream

Die anderen Beiträge aus Frankreich, Griechenland und aus München werden per Film oder auch als Livestream aus Österreich via eigens dafür gebastelter Netzpräsenz transferiert. Dort sind parallel weltweit auch alle Liveauftritte des Abendprogramms samt Eröffnung am 11. November (19 Uhr) und Preisverleihung am 14, November (geplant für 22.15 Uhr) per Stream zu erleben.

Allerdings auf binäre Signale reduziert, nur einmal und zeitecht während der Vorstellung – dies für fünf Euro pro Tages- oder 15 Euro fürs Festivalticket. Auch alle vier der allabendlichen Partys gegen Mitternacht sind so im digitalen Raum zu feiern – also mit der Energie der heimischen Steckdose fürs jeweilige Endgerät, den Wurzener Erdnussflips aus dem Lieblingsspätshop und den Drinks vom eigenen Balkon. Oder wie und wo auch immer.

Leibhaftiges Rahmenprogramm

Als leibhaftiges Rahmenprogramm wurden die 2020er-Retter gebucht: das Studio Beisel, seit 2015 bestehend aus Laurenz Raschke und Katejan Skurski, ihrerseits Erfinder der Fast-Forward-Netzpräsenz.

Sie bieten zur aktiven Augenschonung vom 12. bis 14. November, jeweils ab 12 Uhr einen besonderen Theaterparcours: „Der Verlauf – ein Landschaftsstück“ verspricht einen dreistündigen Lauf vom Kleinen Haus raus aus der Stadt.

Es geht über zwölf Kilometer und 20 Stationen (darunter Nummer 7 „Leben ohne tote Zeit“ oder Nummer 15 „Zauneidechsenmenschen unterwegs“), Eintritt frei, Anmeldung per Mail (fastforward@staatsschauspiel-dresden.de) erbeten.

Vierköpfige Jury einberufen

Hauptgewinn des abendlichen Wettbewerbs ist eine Inszenierung am Haus, wofür eigens eine vierköpfige Jury einberufen ward. Vor allem der 2018er Jahrgang zeigte mit einigen furiosen Werken, dass es durchaus frisch werden kann.

Bestes Beispiel als Nutzwert fürs Dresdner Publikum hingegen: Data Tavadzes dreiköpfige Inszenierung von „Transit“ nach Anna Seghers, die im November 2019 nach dessen Gewinn anno 2016 in Braunschweig im Kleinen Haus zur Premiere kam.

Der Vorverkauf für die sicher raren Karten für ein analoges Erlebnis läuft, sie kosten nur elf (für Ermäßigte: sieben) Eulen.

Internet: www.fastforw.art

Von Andreas Herrmann