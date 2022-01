Dresden

Werke für Violine solo kennt man: Partiten und Sonaten von Johann Sebastian Bach, Capricen von Niccolò Paganini, Eugène Ysaÿes legendäre Sonaten. Doch es gibt weit mehr. Annette Unger, Violinprofessorin an der Dresdner Musikhochschule, hat Stücke von Dresdner Komponisten auf ihre CD „Contrasts“ gebannt. Die Kontraste stehen für Unterschiede, für gegensätzliche Ausprägungen, differenzierte Stufungen, feine Differenzen, können tonal verstanden werden, wie es in der Bildwelt hell und dunkel gibt oder die Empfindung warm und kalt unterscheidet.

Pisendel, der Anreger und Multiplikator

Johann Georg Pisendel ist quasi der historische Ankerpunkt der Aufnahme. Der Konzertmeister der Sächsischen Hofkapelle war einer der größten Violinvirtuosen seiner Zeit, trug erheblich zur Orchesterkultur bei, schrieb selbst Stücke – Pisendel war ein Anreger und Multiplikator! Sein Name ist untrennbar mit anderen verbunden, wie von Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Giuseppe Torelli, Johann Joachim Quantz … Das Largo seiner Sonate lässt entfernt Vivaldis Winter durchschimmern, erinnert an den Gesang einer Lerche. Annette Unger verleiht ihm die Flügel der Leichtigkeit, die strukturelle Schwierigkeiten mühelos zu überwinden scheinen. Kontrapunktik und Melodik, Rhythmik und Zeitmaß gehen mit pulsierender Frische Hand in Hand. Der Aufnahmeort, die Lukaskirche, verleiht der Aufnahme zudem einen weiten, luftigen Hall, ohne dass der Klang verschleppt würde oder die Artikulation an Präzision verlöre.

Pisendel ist der einzige Vertreter einer weiter zurückliegenden Vergangenheit unter den Komponisten auf der CD. Die übrigen sind – man staune – sämtlich im 20. Jahrhundert zu Hause, wie Hans Börner, mit dessen „Contrasts“ aus den Aphoristischen Stücken op. 34 die Aufnahme programmgemäß beginnt und nach Pisendels Sonate mit weiteren vier Studien fortgesetzt wird. Sie stellen tänzerische und kontemplative Elemente gegenüber, binden Tango und Foxtrott in einer Synthese.

Stefan Frenkels moderne Raffinesse 

Einer der interessantesten Persönlichkeiten des Dresdner Musiklebens vor einhundert Jahren war Stefan Frenkel. Mit Szymon Goldberg und Paul Aron bekannt, wenn nicht eng verbunden, steht sein Name für einen modernen, raffinierten, virtuosen Stil. Seine fünfsätzige Sonate op. 1 spielt aber auch mit der Imitation und der Freiheit eines rhapsodischen Wandels. Den Gipfelpunkt erreicht sie – ganz klassisch – in einer Fuge.

Hört man Rainer Lischkas Drei Stücke für Violine solo, die in der Folge schnell – langsam – schnell einer minimalistischen Sonate nahekommen, finden sich solch virtuose, moderne Elemente wieder. Gleichzeitig fällt auf, dass die Virtuosität auch bei ihm einen ephemeren Charakter behält. Annette Unger bleibt weit entfernt von rasanten Tempi und dem überzogenen Effekt einer sportiven Auslegung.

Ein Schuss Avantgarde

Am modernsten ist – mit einem Schuss Avantgarde – vielleicht Manfred Weiss‘ Fantasie für Violine solo, am frechsten Rainer Lischka „Frivolities“ (Frivolitäten), bevor Annette Unger am Ende noch einmal aus dem Fundus von Hans Börners Aphoristischen Studien schöpft. Mit der „Gypsy melody“ (Zigeunerweise) bereitet sie den wehmütigen Ausklang einer musikalischen Bespiegelung der Heimatstadt Dresden.

Annette Unger (Violine) „Contrasts“, Werke für Violine solo von Johann Georg Pisendel, Hans Börner, Rainer Lischka, Stefan Frenkel und Manfred Weiss, erschienen bei Genuin

Von Wolfram Quellmalz