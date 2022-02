Dresden

„Also ich hatte in der DDR nichts auszustehen“ oder „Es war ja nicht alles schlecht“ sind Sätze, die nicht selten in Gesprächen mit ehemaligen DDR-Bürgern fallen. Viele schwelgen regelrecht vom Sandmännchen, von Pittiplatsch und dem traumhaften Ostseeurlaub in der Datsche der Tante. Ein heftiger Kontrast zu den Zeitzeugenberichten über physische und psychische Folter in Strafvollzugsanstalten, den berüchtigten, zermürbenden Stasimethoden und der Freiheitsberaubung eines ganzen Volkes.

Dinge, von denen man nichts wusste oder wissen wollte, über die auf jeden Fall lieber nicht gesprochen wurde. Und wird.

14 Monate im streng geheimen Kaßberg-Stasigefängnis

Der Schrecken der sozialistischen Diktatur scheint aus dem kollektiven Gedächtnis allmählich zu verschwinden. Das Buch „Erwachsenwerden hinter Gittern“ von Falk Mrázek will das verhindern. 40 Jahre nach seinen traumatischen Erlebnissen im Strafvollzug des SED-Regimes räumt er auf mit der Ostalgie und holt die Lebensrealität der „Politischen“, wie Kritiker des sozialistischen Dogmas genannt wurden, zurück ins Bewusstsein.

Mrázek, 1960 in Radeberg geboren, wächst im sächsischen Bischofswerda auf. Wie viele DDR-Kinder ist er Mitglied in der Pionierorganisation, spielt leidenschaftlich gern Fußball und tritt natürlich mit 14 der Freien Deutschen Jugend bei. Hinter dem System steht er allerdings nicht. Was ihn da schon deutlich von seinen Altersgenossen unterscheidet: Er will die Welt sehen – nicht nur den erlaubten östlichen Teil.

1975 stellt seine ebenfalls DDR-kritische Familie einen Ausreiseantrag, was für die berufliche Perspektive fatale Folgen haben konnte. Trotz 1,0-Schulabschluss wird Mrázek nicht zum Abitur zugelassen. Der Wunsch, im Westen zu leben, bedeutet automatisch: keine Zukunft im Osten Deutschlands. Spätestens jetzt ist für ihn klar: „Ich will hier raus!“

Um dem Ausreiseantrag der Familie Nachdruck zu verleihen, entschließt er sich 1978, mit 17 Jahren, zu einem demonstrativen Grenzübertritt am Brandenburger Tor. Seine Hoffnung: Der Freikauf in die BRD als politischer Gefangener. Sein Kalkül geht leider erst nach 14 Monaten auf, als er aus der Haft im streng geheimen Kaßberg-Stasigefängnis im heutigen Chemnitz in Richtung BRD entlassen wird. Welche Hölle er auf seiner Odyssee durch die DDR-Strafanstalten erleben sollte, hätte er sich trotz aller Distanz zum Staat nicht in Ansätzen ausmalen können.

Fast schon beiläufig berichtet Mrázek von seinem FDJ-Austritt, dass er den sozialistischen Eid bei der Jugendweihe aussparte und wie er den Verantwortlichen in der Schule immer wieder mit systemkritischen Fragen Paroli bot. Dabei schreibt er so unaufgeregt, dass DDR-unkundige Leser Gefahr laufen, den unfassbaren Mut hinter seinem Protest nicht zu begreifen.

„Ich fühlte mich wie im Bauch eines riesigen Monsters.“

Die Herausforderung, sich mit 60 noch einmal in die Gefühls- und Gedankenwelt seines 17-jährigen Ichs zu versetzen, gelingt Mrázek überzeugend. Er rekapituliert chronologisch, ohne aufgesetzte Jugendsprache und nachvollziehbar seine Gedanken und Erlebnisse. Fotos und Briefe verleihen den für Außenstehende manchmal grotesk wirkenden Erlebnissen mit den SED-Staatsorganen Authentizität.

„Ich fühlte mich wie im Bauch eines riesigen Monsters. Es hatte mich verschlungen. Nun brauchte es mich nur noch zu verdauen“, beschreibt Mrázek seine Ankunft in der Aluminiumfabrik der berüchtigten Strafanstalt Bitterfeld. „In diesem Schreckensmoment ging ich fest davon aus, dass ich diesen Ort nicht mehr lebend verlassen werde.“ Was beim Lesen besonders hängenbleibt: Er benennt diesen Schreckensort ohne Relativierungen oder Anführungszeichen als das, was er ist – ein Zwangsarbeiterlager.

Folter, Entwürdigung und Erniedrigung

Dass Nazideutschland und die Sowjetunion ihre Kriegsgefangenen oder politischen Gegner quälte und unter unmenschliche Bedingungen arbeiten ließ, ist bekannt. Dass die DDR dem kaum nachstand, eher nicht. Eine Lücke, die Mrázek eindrucksvoll schließt. Seine Beschreibungen erlebter Folter, von Entwürdigung und Erniedrigung – sie wirken nach. Das Buch zeigt schonungslos, wie die DDR auch war: „Brutal, totalitär und gnadenlos gegenüber ihren Opponenten und jedem, den sie dafür hielt.“

Die Geschichte ist aber auch eine über aufrichtige Freundschaft, Erwachsenwerden, eine liebevolle Familie und letztendlich über Freiheit. Diese ist für Mrázek „kein Privileg oder ein Geschenk. Sie ist ein Gewinn, der erkämpft und verteidigt werden muss!“

Falk Mrázek: „Erwachsenwerden hinter Gittern – Als Teenager im DDR-Knast“, 224 Seiten, Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 12 Euro

Von Tim Krause