Expressiv und leuchtend: Kunstkalender der Dresdnerin Mandy Friedrich

Dresden

Mandy Friedrich liebt die unversehrte Natur und die Menschen, sucht den Kern der Dinge, geht ihrem Gegenstand auf den Grund, wenn sie im Atelier ist oder mit dem Fahrrad und der mobilen Staffelei über Land zieht. Bei jedem Wetter, winters oder sommers, erwandert sie sich malend die Landschaft in der abwechslungsreichen Umgebung von Dresden (Hufewiese), aber auch an der Ostsee und im fernen Georgien. Ihre Farben sind expressiv, tief leuchtend, magisch, der Duktus des Pinsels ungestüm und zugleich sensibel und sicher.

Schülerin von Siegfried Klotz

Mit ihrer temperamentvollen und ungestümen Art zu malen scheidet Mandy Friedrich die Lager zwischen Kopfschütteln und Anerkennung, die letztlich überwiegt. Als Schülerin von Siegfried Klotz tritt sie in breite Fußstapfen, aber sie hat ihr ganz Eigenes entwickelt, geht auf den Spuren einer reichen und hochkultivierten Tradition, die sie mit ihren Werken bereichert. Pastose Farbflächen wechseln mit linearen Strich-Hieben, Baum und Busch drängen sich fast gestisch ins Bild, unbefestigte Wege schlängeln sich in die Weite der Landschaft, luftige Wolken bevölkern den Himmel, laden zum Gang ins Freie ein.

Ihre Landschaften entstehen unter ihrer Hand in einem heiter bis melancholisch anmutenden Animismus. Geheimnisvoll fremd und doch vertraut zugleich wittert der Betrachter Déjà-vus. Mandy Friedrich kann alles, was sie sieht, in Malerei umsetzen. Reiche Ernte bringen auch die drei Kunstkalender für nächstes Jahr ein, in denen ausgewählte Motive dem Jahreszyklus folgen. Idylle aber ist nicht ihre Sache. Sie kennt die Brüche unserer Zeit und malt sie, wie den Jungen mit einer welkenden Sonnenblume in der Hand als Gleichnis auf den Herbst, aber auch auf die bedrohte Natur und den gleichnamigen Antikriegssong „Sag mir, wo die Blumen sind“ (das Bild entstand während eines Stipendiums der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen).

Die Menschen auf ihren Bildern, auch ihre frischen Selbstporträts, bestechen durch Wiedererkennbarkeit, Klarheit, feine Proportionalität und eine eigene Psychologie, die durch die ungewöhnliche Farbigkeit gesteigert werden. Das zu Bewahrende, die Öko-Nischen und Restinseln, wo Natur und Landschaften noch intakt sind, aber auch renaturierte Flächen sind ihr Thema.

Darüber hinaus schafft Mandy Friedrich Neues in ihren Dresden-Panoramen: Ungewöhnlich der Farbauftrag, sicher und fest, lyrisch verzaubert; ein großer blauer Schatten im Fluss weist ins Helle, Lichte, auf den Turm der Hofkirche, fein modelliert: die Perspektive vom linken Elbufer aufgenommen ist leicht verschoben, drängt ins Zentrum von Brücke und Ufer.

CD Tischkalender 10 Euro, A 4 Wandkalender 17 Euro und A3 32 Euro; Herstellung und Druck: Typostudio SchumacherGebler. Zu bestellen unter mail@mandy-friedrich.de

Von Heinz Weißflog