Existenzielle Menschlichkeit: Ernst-Barlach-Retrospektive im Albertinum Dresden

Dresden

Nicht mehr ganz junge Ostdeutsche dürften sich erinnern: Im Dezember 1981, präzise am 13. des Monats, verbot sich jede Reise nach Güstrow. Die Stadt „gehörte“ an diesem Tag zahlreichen „Zugereisten“, darunter eine beträchtliche Anzahl Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, die auf Straßen und Plätzen Bevölkerung spielten. Anlass dieses Aufgebots – man nannte das damals Absicherung – war der Besuch Helmut Schmidts, dessen Interesse außer den aktuellen Güstrowern auch einem einstigen galt: Ernst Barlach (1870–1938) und dessen „Schwebendem“ (1927) im Dom.

Kunstwerk mit existenzieller Ausstrahlung

Wer jemals vor diesem Ehrenmal gestanden hat – so unheroisch wie jene, die der Künstler im Gedenken an die Opfer des ersten Weltkriegs in den späten 1920er Jahren in Kiel, Hamburg und Magdeburg schuf –, wird berührt gewesen sein von der existenziellen Ausstrahlung, die diese scheinbar einfache Figur in sich trägt. Sie gehört gewiss mit zu den bedeutendsten Werken, die der in seinem Leben hoch geehrte, aber auch diffamierte Künstler hervorbrachte.

Holzskulptur "Verhüllte Bettlerin" (M.) von Ernst Barlach vor der Holzskulptur "Moses" (r) von Barlach. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Multimediale Retrospektive zum 150. Geburtstag

Angesichts der gesamtdeutschen, aber durchaus unterschiedlichen Linien folgenden Verehrung für Ernst Barlach – im Westen sah man neben dem Humanen oft etwas Religiöses, ja Mystisches in seinen Werken, obwohl er nicht religiös war, im Osten stellte man teils stark auf das Soziale ab – war es gewiss eine gute Idee der Mitarbeiter des von Hilke Wagner geleiteten Albertinums der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, aus Anlass des 150. Geburtstags des vielseitig aufgestellten Künstlers hier eine Retrospektive auszurichten (die letzte große Ausstellung hierzulande hatte 1981 Elmar Jansen im Berliner Alten Museum realisiert). Und Kuratorin Astrid Nielsen ist eine vielgestaltige, das „multimediale“ Schaffen Ernst Barlachs einfangende Schau gelungen. Erfasst wird natürlich der Bildhauer, aber auch der Zeichner, Grafiker und Autor von Dramen und Prosawerken.

Gelungen ist diese Reichhaltigkeit dank der Zusammenarbeit mit dem Ernst-Barlach-Haus Hamburg, das von den 30 präsentierten Holzskulpturen 24 sowie rund 100 Plastiken und Zeichnungen zur Verfügung stellte, und der Ernst Barlach Stiftung Güstrow, von der 25 Skizzenbücher, Zeichnungen und Skulpturen kamen. Ein weiterer starker Beteiligter stammt aus den Staatlichen Kunstsammlungen selbst – das sein 300. Jubiläum begehende Kupferstich-Kabinett, das Lithografien und Holzschnitte Barlachs beisteuerte. Nicht zu vergessen sind weitere Leihgeber und als großzügiger finanzieller Helfer die Hermann F. Reemtsma Stiftung Hamburg, deren Namensgeber dem Künstler in den Jahren der Nazidiktatur auch finanziell beistand.

Die Skulptur „Frierendes Mädchen" (M.) kehrt zurück. Sie war 1937 beschlagnahmt worden. Links: „Mutter und Kind“. Quelle: dpa-Zentralbild

Auf der Suche: Hamburg , Dresden , Paris

Dank der Vielfalt an Werken – insgesamt sind es 230 – entsteht ein abgerundetes Bild der Schaffensperioden und -bereiche sowie der Lebensstationen Barlachs. Sichtbar wird dessen ganz eigener Beitrag zur Moderne, der sich besonders in den Holzskulpturen ausdrückt. Nach einer „Vorschau“, die verschiedene Perspektiven auf Barlach eröffnet, werden die künstlerischen Anfänge verfolgt: die Zeit an der Hamburger Gewerbeschule ab 1888 und vor allem die von 1891 bis 1894 folgenden Studienjahre in Dresden (auch aus diesem Grund ist Dresden der richtige Ort für diese Schau). Wenn sich auch die Hoffnungen auf ein Studium bei Ernst Julius Hähnel wegen dessen Tods nicht erfüllten, so vermittelte der an dessen Stelle tretende Robert Diez die Grundlagen, die Barlach für sein weiteres Schaffen brauchte. Sieht man die Abschlussarbeit einer „Krautpflückerin“, so steht sie ganz im Kontext der Zeit, etwa Rodins, der wie andere Bildhauer und Maler, darunter Gotthardt Kuehl, in der Ausstellung begleitend präsent sind.

Ernst Barlach, Russisches Taschenbuch I „Aus Rußland 1906“. Quelle: Ernst Barlach Stiftung Güstrow, Wittboldt/Laur

Weiter kann man den Lehrjahren in Paris (1895–1897) folgen, die auch ein gemaltes jugendliches Selbstbildnis bereithalten. Viele Arbeiten zeigen Einflüsse des Symbolismus und des Jugendstils. Letzterer prägt auch spätere Keramiken des Künstlers. Die Jahre des Suchens enden mit einer Russlandreise 1906. Die Begegnung mit den Menschen Südrusslands, die in unzähligen Skizzen – die große Anzahl an Skizzenbüchern macht die Ausstellung sehr lebendig – verewigt sind, lässt Barlachs Stil reifen, der sich wohl erstmals in Figuren wie der „Russischen Bettlerin mit Schale“ abzeichnet.

Güstrow : Abstrahierte Holzskulpturen

Im Jahr 1910 entscheidet sich der Künstler endgültig für Güstrow, wo seine Mutter lebt, die sich um seinen Sohn kümmern kann. Mittlerweile hat er auch sein Material gefunden: Holz. Es ist so unakademisch wie seine Themen. Und er bearbeitet es in der bekannten, kantigen, stark abstrahierten Form. Das Besondere an der Dresdner Ausstellung ist, dass diese Holzskulpturen den ihnen gebührenden Platz einnehmen. Darunter ist auch „Das frierende Mädchen“, das, 1920 von der Skulpturensammlung erworben, 1937 beschlagnahmt wurde und heute im Barlach-Haus Hamburg seinen Platz hat.

Ernst Barlach, Der Rächer, 1922, Lindenholz. Quelle: Ernst Barlach Haus Hamburg, Andreas Weiss

Ernst Barlach hatte in den 1920er Jahren riesigen Erfolg, erfuhr Ehrungen und war Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. Bald wurden von nationalsozialistischer Seite aber die Angriffe lauter. So war es kein Wunder, dass er sich nach 1933 unter den „entarteten“ Künstlern wiederfand. Nicht nur Denkmale wurden entfernt, Werke beschlagnahmt, Auszeichnungen zurückgenommen; es gab auch Aufführungsverbot für seine Stücke und es drohte totales Arbeitsverbot. Die seinen Figuren innewohnende existenzielle Menschlichkeit, aber war es wohl, die nach 1945 sein Werk zwischen Rhein und Elbe erneut populär werden ließ.

bis 10. Januar 2021, geöffnet Di–So 11–17 Uhr, für die Sonderausstellung auch Fr 17–20 Uhr, Eintritt 12 Euro, erm. 9 Euro (unter 17 Jahre frei)

www.skd.museum

Focus Albertinum/ Aus dem Bestand – Zeitgenossen Barlachs (bis 23. September)

Publikation: Ernst Barlach „…was wird bis übermorgen gelten?“ Eine Retrospektive, Sandstein Verlag 2020, Hrsg.: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Astrid Nielsen, Hilke Wagner, 496 Seiten, 48 Euro

Von Lisa Werner-Art