Ex-Kruzianer Philip Socher über seine Zeit beim Dresdner Kreuzchor

Dresden

Ganz hinten wird Philip Socher stehen. In der Reihe, wo die Bässe ihren Platz haben, den Blick auf Roderich Kreile gerichtet. Der hebt am Sonntag in der Dresdner Kreuzkirche den Taktstock für das letzte Brahms-Requiem seiner Amtszeit als Kreuzkantor. 1997, als der heute 64-jährige geborene Münchner sie antrat, kam auch Philip Socher zum ersten Mal ins Kreuzgymnasium, um eine der Vorbereitungsklassen zu besuchen. 2001 wurde er dann in den Kreuzchor aufgenommen.

Heute ist der geborene Dresdner 30 und Staatsanwalt. Aber ein letztes Mal ein Konzert mitzugestalten unter Leitung von Roderich Kreile, der einen wesentlichen Teil seines Lebens prägte, das wollte er sich nicht nehmen lassen. Er gehört zu jenen, die musikalisch aktiv bleiben, auch nach ihrer Kruzianerzeit, womöglich für immer.

Stimmen aus dem Paradies

Nach Ende der Schulzeit 2010 gründeten er und einige Mitsänger einen kleinen Chor, so, wie schon viele Abiturienten vor ihnen. Als „Canta de Elysio“, „Stimmen aus dem Paradies“, gingen sie auf „Trip“, später meist für eine oder zwei Wochen an die Ostsee. „Das ist wie ein zweiter Urlaub“, erzählt er. „Auch wenn man sechs, sieben Jahre raus ist – sobald man sich wiedersieht, legt sich ein Schalter um, plötzlich ist alles wie früher. Nostalgie in Reinkultur – aber im positiven Sinne.“

Socher singt noch regelmäßig

Auch während des Jurastudiums in Freiburg im Breisgau und in Halle/Saale hat Philip Socher immer wieder in Chören mitgesungen. Zurück in Dresden dann bei Vocal Concert, etwa, wenn dieses Ensemble unter dem früheren Kreuzchordirigenten Peter Kopp den Kreuzchor beim Brahms-Requiem ergänzten. Deshalb lassen sie ihn diesmal neben sieben weiteren ehemaligen Kruzianern mitsingen.

Die Chorzeit hat ihm Selbstdisziplin gelehrt

Was die Chorzeit bei ihm ausgeprägt habe? „Ehrgeiz und Selbstorganisation“, antwortet Philip Socher, ohne zu zögern. „Schon als junger Schüler hatte ich eine klare Struktur in meinem ausgefüllten Alltag. War ich 18.30 Uhr mit den Proben fertig, waren ja noch die Hausaufgaben zu machen.“ Auch wenn er viel lieber irgend etwas anderes getan hätte. „Beim Jura-Studium, wo man gerade in der Vorbereitung auf das Examen ganz auf sich selbst gestellt ist, hat mir diese Art Selbstdisziplin sehr geholfen.“

Für den Ehrgeiz wurden zu seiner Zeit „Leistungslisten“ geführt. Jeder wusste, wie gut man sängerisch war. Auf die großen Reisen in kleiner Besetzung durften nur die Besten mit. „Sicher, mit dieser Leistungsorientierung kann mancher auch Probleme bekommen.“ Ihn habe das eher befeuert.

Kein Freund der Stadionkonzerte

Wer dem Chor so eng verbunden bleibt, leidet auch, wenn sich etwas in einer Richtung ändert, der er nicht mehr folgen kann. Beim ersten Stadionkonzert im Advent 2015 ging es Philip Socher so. „Ich bin zwar kein Musikprofi. Aber für solche Open-Air-Konzerte in diesem Format mit derartigen Arrangements ist der Kreuzchor nicht geeignet, finde ich. Da wirkt er blass.“

Dass der Chor damit Leute erreichte, die nie in die Kreuzkirche kämen, kann er verstehen. Auch, dass in der deutschen und internationalen Musikszene die Werbetrommel gerührt werden muss. Aber als von „Kulturmarke“, „Marketingkonzept“ und „Kooperationsmöglichkeiten für Unternehmen“ auf der neuen Internetseite die Rede war, schien ihm das nicht zu diesem Chor zu passen, den er kannte. Die übersteuerte Werbekampagne ist Geschichte. Die Internetseite erscheint Philip Socher inzwischen wesentlich dezenter.

Die Stadionkonzerte meidet er. Unter seinen Bekannten indes seien etliche begeistert davon. „Die unterschiedlichen Ansichten sind akzeptiert. Jetzt hat jede Partei ihren Frieden gefunden.“

„Ich lebe meinen Glauben über die Musik.“

Ein Chor in einer evangelischen Kirche, aber mit der Stadt als Träger – da sind unterschiedliche Erwartungen unvermeidlich. Nachvollziehbar ist für Philip Socher auch, dass der Chor angesichts einer Minderheit von Kirchenmitgliedern offen für Konfessionslose sein müsse. Er selbst entstammt einer protestantisch geprägten Familie mit Pfarrer und Kantor in der Verwandtschaft. Er erinnert sich an die Andachten vorm Essen, daran, dass der Chor-Alltag christlich geprägt war. „Ich lebe meinen Glauben über die Musik.“

Während für die meisten Weihnachten das wichtigste Fest sein dürfte, ist es für ihn das Ende der Passionszeit. „Dieses Tief der Trauer mit der Matthäuspassion, dem Stillen Samstag und dann das Hoch der Ostermette am Sonntag – für mich das Highlight.“ Deswegen hat er bedauert, als die Ostermette einige Male durch eine „Osternacht“ ersetzt wurde. Gerade die von Rudolf Mauersberger (1889-1971) in den Metten zu Ostern und Weihnachten nach Dresden geholten erzgebirgischen Bräuche und dessen unverkennbarer Kompositionsstil gebe dem Kreuzchor sein einzigartiges Gepräge.

Das, so Philip Socher, könne die große Aufgabe für Martin Lehmann werden, den neuen Kreuzkantor, der im Sommer 2022 die Nachfolge antritt. „Ich verstehe, dass sich der Chor moderner aufstellen muss. Tradition zu bewahren und gleichzeitig Umbrüche zu managen, ist eine schwierige Gratwanderung. Ich wünsche mir, dass dabei die künstlerische Qualität wie bisher an vorderster Stelle steht. Nur so hat der Kreuzchor eine Chance.“

Im Konzert am Sonntag jedoch möchte Philip Socher mit seinem Gesang vor den Zuhörern Kreuzkantor Roderich Kreile vor allem Dank sagen. „Es war etwas ganz Besonderes.“

Johannes Brahms: „Ein deutsches Requiem“ am Sonntag, dem 14.11. um 17 Uhr in der Kreuzkirche ist ausverkauft.

Von Tomas Gärtner