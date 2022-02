Erstmals auf CD: Udo Zimmermanns Oper „Der Schuhu und die wundersame Prinzessin“ 

Dresden

Was hätte er sich darüber gefreut: Wenige Wochen nach dem Tod von Udo Zimmermann erschien eine CD mit der Gesamtaufnahme seiner 1976 in Dresden uraufgeführten Oper „Der Schuhu und die fliegende Prinzessin“.

Das nach dem gleichnamigen Märchen von Peter Hacks komponierte Zeitstück, eine bissige Metapher nicht nur auf die politischen Zustände in der damaligen DDR, sollte eigentlich szenisch am Opernhaus Chemnitz herauskommen. Doch die Pandemie hat auch dieses Projekt vorerst verhindert. Nun soll die Produktion im Programm zur europäischen Kulturhauptstadt in der Saison 2024/25 realisiert werden.

Intendant Christoph Dittrich wollte allerdings bis dahin nicht warten. „Dieses Werk hat mir tatsächlich sehr am Herzen gelegen. Das ist ein ganz persönlicher Wunsch gewesen, der so ein bisschen aus dem Dresdner Bilderstreit herauskam, als der DDR-Kunst die Kunst-Eigenschaft abgesprochen wurde. Mir ging das im Kopf herum, ist denn das nur in der Bildenden Kunst so oder betrifft das auch das Musiktheater? Ich wollte das also unbedingt auf der Bühne zeigen. Wir sahen hier eine Möglichkeit, dieses doch auch sehr schwere Werk in ausreichend Zeit einzustudieren und damit die Herzen des Publikums zu erreichen.“

Ein herausforderndes Stück Musiktheater

Es kam dann allerdings anders. Die musikalischen „Schuhu“-Proben hatten zwar vollständig stattgefunden, doch die Premiere musste pandemiebedingt abgesagt werden. Intendant Christoph Dittrich setzte alles daran, dass die künstlerische Arbeit nicht umsonst gewesen sein sollte. An dieser Stelle ist glücklicherweise der Öffentlich-rechtliche Rundfunk in Form von Deutschlandfunk Kultur für einen Mitschnitt eingesprungen. Gemeinsam mit dem Leipziger Label Rondeau konnte so die Weltersteinspielung dieser Oper realisiert werden.

Zimmermanns „Schuhu“ ist allerdings ein Stück Musiktheater, das auch für ein großes Haus wie Chemnitz durchaus eine Herausforderung darstellt. Wie sich das Gesangsensemble sowie die Robert-Schuman-Philharmonie dem gestellt hat, ist bemerkenswert, denn wir haben es mit einer musikalisch exzellenten Produktion zu tun, was bei 14 solistisch Mitwirkenden (in dreimal so vielen Partien!) gewiss keine Selbstverständlichkeit ist.

Angefangen beim Schneider-Erzähler, der später auch als König von Tripolis zu hören sein wird. Stolz verkündet er die Geburt seines zehnten Kindes, was Magnus Piontek mit spürbarer Dramatik in seine Stimme legt. Von Mareike Schröter sind als erstes schrille Wehen zu hören, alsdann setzt sie wohldosiert auch zarte Gefühlslagen in ihren Sopran. Philipp Kapeller hat als Bürgermeister einen ironisch stark überzogenen Part zu meistern, ähnlich wie Till von Orlowsky und André Eckert als bis aufs Blaublut zerstrittene Brüder, die sich inzwischen als Kaiser von Mesopotamien und Herzog von Coburg-Gotha feindselig gegenüberstehen.

Halb Mensch, halb Vogel – ein „Schuhu“

In besonderer Weise aber sind es Marie Hänsel als fliegende Prinzessin und Andreas Beinhauer als Schuhu, die sich in poesievoll mitreißende Gesangslinien einschwingen und beim Zuhören märchenhafte Liebe spüren lassen. Worum es darüber hinaus geht, lässt sich mit wenigen Worten kaum vermitteln. Denn das Kind der Schneidersleute ist halb Mensch, halb Vogel, eben ein Schuhu. Der wird erst verstoßen, dann umworben, vor allem aber ist er um fast die halbe Welt herum vom Gesang der fliegenden Prinzessin fasziniert – so wie sie von Tripolis aus seinen Klagegesängen als Nachtwächter im siebzehnten kaiserlichen Garten zu Ktesiphon lauscht.

Es dauert nicht lang und die beiden sind in heißer Liebe zueinander entbrannt. Die einstigen Brüder aber wollen sich bekriegen; zum Schluss sind ihre Ländereien völlig verwüstet. Der Schuhu und die fliegende Prinzessin jedoch – nach einer glücklich überstandenen Ehekrise – entfliehen der Welt auf einen paradiesischen Berg. Man mag in dieser Märchenoper eine Utopie sehen, muss sie aber auch als Kritik an beständiger Zerstörungswut verstehen. Was auch im Orchesterpart umgesetzt wird mit mal flirrend fliegenden Linien, mal schroffem Bläsereinsatz - eine Oper voller Widersprüchlichkeit und Poesie, die unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Diego Martin-Etxebarria kongenial umgesetzt worden ist.

Wer diese Doppel-CD hört, wird gespannt sein auf die szenische Umsetzung in Chemnitz - oder vielleicht schon auf einen Ausflug ans Mecklenburgische Staatstheater Schwerin, wo „Der Schuhu und die fliegende Prinzessin“ bereits am 1. April auf die Bühne kommen soll.

CD: „Der Schuhu und die fliegende Prinzessin“ (Rondeau Production)

Von Michael Ernst