Dresden

Der Frauentag mag nicht ganz fruchtlos sein, er fördert zweifelsohne den Blumenhandel und den Output hehrer Appelle, aber bei Herrn Willnowsky verfängt er nicht, jedenfalls was den Umgang mit seiner besseren Hälfte namens Emmi angeht. Nur einen Tag nach dem Internationalen Frauentag giftete er, dass seine Frau so böse sei, dass nicht mal Lord Voldemort ihren Namen aussprechen möchte, und forderte Emmi auf, nach Mordor zu gehen, bekanntlich Basis des Bösen in Mittelerde. Aber schuldig blieb Emmi ihrem Gatten nichts, kühl konterte sie etwa, dass unterm Niveau ihres Mannes grad eine Kellerwohnung freigeworden sei.

Fakt ist: Was die Kunst der Beleidigung angeht, gibt es nur wenige, die Emmi und Willnowsky übertreffen. Das aus Christian Willner und Christoph Dompke bestehende Kiez-Kult-Duo aus Hamburg warf sich wie in einem Tennismatch zum Auftakt der Humorzone 2022 in der Dresdner Schauburg partnerschaftliche Geschmacklosigkeiten und Gehässigkeiten an den Kopf und war sich zudem, den kurzen Weg unter die Gürtellinie nie scheuend, für keinen derb-garstigen Gag oder schlüpfrig-unkorrekten Witz zu schade. Über der Publikumsbespaßung wie -verulkung vergaßen Emmi und Herr Willnowsky aber nicht die wichtige Aufgabe, mit der sie vom Veranstalter der Humorzone beauftragt worden waren: die Anmoderation der anderen Gäste des „Festival-Warmups“.

Da war zunächst Robbi Pawlik, der als Bademeister Schaluppke in Sachen Komik öfter nur bedingt zündende Einblicke in einen Berufsstand gibt, der wie die Gynäkologen-Zunft „unmittelbar am Beckenrand“ arbeitet. Als Bademeister ist Schaluppke, der „Beachvolleyball“ schon mal wie „Bitchvolleyball“ ausspricht, was eine hübsche sprachliche Perle ist, eigentlich Mädchen für Alles. Er ist Animateur, Kindertröster, Psychologe, Sonderpädagoge, Sozialarbeiter, Mediator, Fußpilzflüsterer, Diplomat und Dienstleister.

Das trifft – bis auf die Sache mit dem Fußpilzflüsterer – auch auf Yves Macak zu, der, mit den Klischees über Lehrer spielend, die Folgen der Bildungsmisere ausbaden und damit zurechtkommen muss, dass es an der Schule immer laut ist, was mehr noch als an den schizophrenen, cholerischen und allen sonst wie eingeschränkten Kindern am Fluglärm der nervigen Helikoptereltern liegt, die man besser Kampfhubschraubereltern nennen sollte.

Nach der Pause folgte zunächst der Auftritt von Mirja Regensburg, einer Comedienne, die auch als Erfinderin der „Muffin-Jeans” gilt, was heißt, dass der „Teig“ oben übers Bündchen quillt. Sie räumte ein, dass sie ganz selten Sport macht, schlichtweg weil sie will, „dass dies etwas Besonderes bleibt“. Mit ihren Rundungen gut leben könnend, gestand sie ihre Fassungslosigkeit, als ihr eine Freundin erzählte, dass sie Clips zum Verschließen der Chipsreste in einer Tüte verwende. Chipsreste? Was zur Hölle sind Chipsreste?

Den Schlusspunkt beim Warmup setzte dann Rolf Miller. Sein Beitrag verließ das weite Feld der Comedy zumindest gelegentlich und machte wenigstens hier und da die Fans des begrifflich längst schwammig gewordenen Genres „Politisches Kabarett“ glücklich. Miller hat bekanntlich drei Waffen, die er gespielt-lustlos in Anschlag bringt. Zum einen seinen eigentümlichen Odenwälder Dialekt, ein genuscheltes, aber nicht nur deshalb verschwurbeltes Etwas aus Fränkisch, Schwäbisch und Hessisch, das nur wenige als Musik in den Ohren empfinden dürften. Zweitens verdreht Miller Sprichwörter und Kausalketten, plus Umkehrung der Substantive. Drittens: der Spleen mit der unvollendeten Syntax. Den Rest eines Satzes darf sich das Publikum nämlich denken, was dann zeigt, dass auch in halben Sätzen ganze Wahrheiten stecken können.

Millers Bühnenfigur hat zum einen das Nicht-fertig-Reden zur Kunstform erhoben, zum anderen wähnt sie sich im Besitz der alleinigen Wahrheit – und diese Überzeugung ist durch nichts und niemanden zu erschüttern. Der Alltag mag Tücken wie Zumutungen haben, alles prallt von diesem Mann ab „wie ein Reh an der Motorhaube“. Er will sich einfach nicht aufregen, schließlich will er nicht dastehen „wie ein Verschwörungsleugner“. Millers Alter Ego ist erst mal durchaus sympathisch, aber letztlich offenbart sich doch virtuos, dass er ein Reaktionär ist, wie er nicht nur in anderen, sondern durchaus auch in einem selbst schlummert – das zu erkennen erfordert allerdings Selbstreflexion und -kritik.

Von Christian Ruf