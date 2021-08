Ernst Barlachs Briefe: Lesung zur Neuausgabe in Dresden

Dresden

Ernst Barlach (1870-1938) hat nicht nur Holzskulpturen, Bronzeplastiken, Zeichnungen von gültiger Aussagekraft geschaffen, Prosa und wortmächtige Dramen, er hat sich auch in vielen, vielen Briefen geäußert. Der Schauspieler Charly Hübner scheint geradezu überwältigt von diesem Künstler, einem „passionierten Briefschreiber seit seinem 18. Lebensjahr“.

Bekennende Barlach-Enthusiasten

Ingo Schulze, der Schriftsteller, ist überrascht, wie einfühlsam sich Barlach ohne jede Eitelkeit auf sein Gegenüber ausrichtet. „Und so, wie er mit dem Holz arbeitet, holt er die Gedanken aus der Sprache heraus.“ Nie gehörte Wendungen könne man lesen; erfahre Details von Alltag bis zu Kunst und Politik, bekomme ein Bild der damaligen Zeit.

Die beiden bekennenden Barlach-Enthusiasten haben mit ansteckender Leidenschaft bei einem Leseabend in zwei Durchgängen im Albertinum Kostproben aus der vierbändigen Neuausgabe von Barlachs Briefen präsentiert.

Dritter im Bunde: der Rostocker Literaturwissenschaftler Holger Helbig. Viereinhalb Jahre lang hat er gemeinsam mit fünf jungen Leuten weltweit die handschriftlichen Originale in die Druckfassung übertragen, etwa 2200. Rund 500 davon können wir zum ersten Mal lesen. Ein beachtlicher Zuwachs seit der letzten Ausgabe, der zweibändigen von Friedrich Dross 1968 bei Piper.

Wandlungen und Widersprüche

Dennoch wird wahrscheinlich auch die neue Kassette unvollständig bleiben. Viele Briefe soll er selbst vernichtet haben oder sie sind verlorengegangen. „Barlach hat mehr geschrieben, als erhalten ist“, konstatiert Helbig. Nicht selten mehrere Briefe an einem Tag. „Und wir erklären sie so, dass man als Leser kein zweites Buch braucht, um sie zu verstehen.“

Die Briefe dokumentieren Wandlungen und Widersprüche dieses Menschen, bewahren uns vor vereinfachenden Festlegungen. Vom vaterländisch denkenden 18-Jährigen, der ein „deutscher Mann“ werden, notfalls Gut und Blut opfern will, 1914 vom Kriegsausbruch begeistert ist, bis er die Realität dieses „Hungerkrieges“ erkennt. Gleichwohl fühlt er „lässig völkisch“. Aber sein „Magdeburger Ehrenmal“ (1929) läuft derart der verbreiteten heldischen Verklärung zuwider, dass es die Nazis 1934 auf Betreiben der Kirchgemeinde entfernen.

Er hegt Sympathien für einen „Kommunismus hoher Menschlichkeit“, wünscht sich mehr Brüderlichkeit, bleibt allem Sozialistischen, Kommunistischen gegenüber aber ungläubig. „Ich bin jenseitig“, bekennt er. Reale Parteipolitik ist ihm ebenso verdächtig wie allzu viel Gleichheit, die er angesichts der Verschiedenheit der Menschen für eine Schimäre hält. Er orientiert sich lieber an den alten chinesischen Philosophen.

Prozess gegen sich selbst

„In vielem ist er sehr angreifbar“, meint Schulze. Er dulde nichts Vorgefertigtes, bestehe auf einer eigenen Haltung. 1934 bekennt er sich mit seiner Unterschrift unter einen Aufruf von Kulturschaffenden zu Vertrauen und Treue gegenüber Adolf Hitler. 1936 rechtfertigt er sich in einem Brief an Reichspropagandaminister Joseph Goebbels, die politische Polizei habe seine Zeichnungen zu Unrecht beschlagnahmt.

Zutiefst skeptisch gegenüber aber ist er vor allem sich selbst. Seine Zeilen offenbaren „furchtbare Untiefen“, wie Schulze findet. Einzig seiner Kunst vertraut er, weil die ihn weit über sich hinausführt. Seine Arbeit nennt Barlach einen „Prozess gegen sich selbst“. Zur prägenden Erfahrung wird sein Russlandaufenthalt 1906. Fortan bestimmt die Sehnsucht nach Einfachheit und Klarheit sein Werk.

Bettler zu sein, verfallene, verfluchte, problematische Gestalten – darin begreift er in Russland einen Wesenszug der Menschen. In seinen Dramen ringt er um eine neue Gottesvorstellung, sieht sich aber nicht als Theologe. Alles Allgemeingültige wird in seiner Kunst stets konkrete Erfahrung. 1926 beschreibt er seine Figuren einmal als „sehnsüchtige Mittelstücke zwischen einem Woher und Wohin“. Von tiefem Ernst ist sein Suchen bestimmt, aber in vielen Briefen zeigt sich Barlach urkomisch, wie Helbig konstatiert.

Wie unmittelbar seine Plastiken wirken, kann Hübner wunderbar unintellektuell beschreiben: archetypisch und doch, als würden sie atmen – „erschlagend schön“. Seine erste Begegnung als Jugendlicher mit dem „Schwebenden“ im Güstrower Dom: „Da kommt ein Torpedo an Seele auf dich zu. Das hast du vierzig Jahre später noch in den Knochen.“

Der Schauspieler im Feuer für eine Künstlergestalt. „Würde Spaß machen, ihn zu spielen“, meint er. Und Helbig scherzt: „Vielleicht sammeln wir hinterher für ein Hörbuch.“

Holger Helbig, Karoline Lemke, Paul Onasch, Henri Seel (Hg.): Ernst Barlach. Die Briefe, vier Bände. Suhrkamp. 2986 S., 98 Euro.

Von Tomas Gärtner