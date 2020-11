Ernst Barlach-Retrospektive in Dresden: Mystiker? Typenschöpfer? Kulturbolschewist?

Dresden

Als der Bildhauer und Dramatiker Ernst Barlach, dem die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden derzeit eine große Retrospektive im Albertinum ausrichten, am 24. Oktober 1938 in einer Rostocker Klinik gestorben war, veröffentlichte die jeden Mittwoch im freien Verkauf erscheinende SS-Zeitschrift „Das schwarze Korps“ wenige Tage später einen ganzseitigen Nachruf unter der Überschrift „War Barlach Kulturbolschewist?“

Der Artikel in der mit einer Auflage von bis zu 750.000 Exemplaren zwischen 1939 und 1944 zweitgrößten politischen Wochenzeitung des Dritten Reiches ist bezeichnend für das zwiespältige Verhältnis des NS-Regimes zu diesem Künstler: Man bescheinigte ihm „unbestreitbares Können“, „das wir ihm über das Grab hinaus sachlich bestätigen wollen.“ Auch erfüllt Barlach das für NS-Kulturideologen wichtige Doppelkriterium „Blut und Boden“: Ernst Barlach wurde bescheinigt, „Arier“ „und sehr in seiner Heimaterde verwurzelt“ zu sein.

Dem Leser der Publikation „Das schwarze Korps“ bekräftigte man aber auch: „Das deutsche Volksempfinden hat sich – völlig zu Recht – gegen Barlachs Kriegsdenkmäler empört. Der germanischen Rasse wird Barlach allzeit fremd, ja widrig bleiben.“ Und so gerieten die aufrüttelnden Skulpturen Barlachs wie „Der Schwebende“ oder auch das Ehrenmal im Magdeburger Dom auf den Index.

Goebbels meinte: „Dieses Gift darf nicht ins Volk hinein!“

Welche Wendungen die Rezeption der Werke Barlachs durch Nationalsozialisten nahm, belegt nicht zuletzt das Beispiel von Joseph Goebbels, ab 1933 Reichsminister für Propaganda und Volksaufklärung. Begeistert äußerte er sich noch Ende August 1924 in seinem Tagebuch, nachdem er bei einem Besuch des Kölner Wallraf-Richartz-Museums die 1910 geschaffene Holzskulptur „Der Berserker“ gesehen hatte. Er notierte: „Moderne Kunst ... Viel Kitsch und Mache. Einzelne Lichtblicke ... Am meisten beeindruckt mich eine Plastik. Barlach: Berserker. Das ist der Sinn des Expressionismus. Die Knappheit zur grandiosen Darstellung gesteigert.“ Anfang April 1936 war von der Begeisterung nichts mehr übrig. Zum bei Piper erschienen, seit März verbotenen Buch „ Ernst Barlach. Zeichnungen“ notierte er: „Das ist keine Kunst mehr. Das ist Dekonstruktion, ungekonnte Mache. Scheußlich! Dieses Gift darf nicht ins Volk hinein!“

Inventarkarte von Barlachs 1937 in Dresden beschlagnahmter Bronze „Der Tod“. Quelle: Repro

Ähnlich gespalten auch war immer wieder die Kunstkritik zu Barlach, das macht auch die Rezeption zur Internationalen Kunstausstellung deutlich, bei der 1926 gut 90 Plastiken und Skulpturen sowie 800 Gemälde in 56 Sälen nach Nationen geordnet präsentiert wurden. Bei der Schau gab einen kleinen Raum, der allein Ernst Barlach gewidmet war. Zu sehen waren sieben Holzskulpturen aus der jüngsten Produktion Barlachs zwischen 1921 und 1926, das Werk „Stehende Bäuerin“ wurde in den knapp bemessenen Abbildungsteil des offiziellen Katalogs aufgenommen.

Ein großer Teil der Kritiker folgte der Festschreibung als Künstler hohen Ranges unter den Bildhauern der Gegenwart und nannte Barlach als Vertreter der deutschen Kunst neben dem französischen Großmeister Rodin. In der Kölner „Volkszeitung“ war zu lesen: „Barlach. Erdentsprossene, im All schwimmende Ekstatik, bald spukhaft wie Poe, phantastisch wie E. T. A. Hoffman, dann wieder an die Oberfläche der Wirklichkeit steigend, nackt und plötzlich gefühllos, sie bleibt immer geheimnisvoll, reich an Witterungen, immer künstlerisch im letzten Sinne.“

Der Kritiker Curt Glaser machte „dramatische Spannung“, „Schicksal“, „Verbildlichung geistiger Vorstellungen“ im Œuvre Barlachs aus, erklärte aber, der Künstler sei „nicht Wegweiser ..., sondern ein Abseitiger, ein Einsamer als Menschenbildner und Typenschöpfer“ und warf ihm vor, dass bei ihm die „Form in letzten zwei Jahrzehnten keine Wandlung erfahren“ habe.

Kotau-Versuch mit „römischer Armgeste“ vor dem NS-Regime

Ungemein stark auf expressionistisch zu nennende Topoi zielte der Kritiker des „Merseburger Korrespondenten“, Richard Horn, der „inneres Erlebnis“, „Seele“, „inneres Müssen“ hoch bewertete und Barlach bescheinigte, in seinen Holzplastiken eine Welt zu schaffen, „die jedem Betrachter unmittelbar offenbart wird und ihn zum Mitempfinden zwingt.“ Barlachs erdgebundene Gestalten mit ihren Blicken ins Unendliche seien „mehr als die Wiedergabe persönlicher Anschauung des Künstlers; sie sind, denen nichts zu fehlen scheint zu ihrer Vollendung; diese Körper sind Träger der Weltseele, sind es in so unerhörter Konzentration, das nicht die leiseste Kritik ehrlich aufzukommen vermag.“

Barlachs subjektive Sichtweise, seine vermeintliche Universalität und Verbindung zur „Weltseele“, also Merkmale expressionistischer Positionen, sind die Kriterien für das Lob. Kollwitz’ Werk aber, von der Horn bedauerte, keine Arbeiten in Dresden zu sehen, stellte er dennoch höher: „Während das Schauen der Barlachschen Menschen, vereint mit ihrer starren Erdgebundenheit, etwas mystisch Religiöses hat, wurzelt Kollwitz im Sozialen …“ Das Verständnis oder Missverständnis von Barlach als „Mystiker“, unter dem der Künstler selbst litt, war immer wieder die Krux in der Wahrnehmung von Barlachs Werken, wie Birgit Dalbajewa in einem exzellenten Aufsatz über Reaktionen der Kunstkritik zum Werk Barlachs allgemein und insbesondere zu dessen Präsentation auf der Dresdner Ausstellung von 1926 schreibt, der neben vielen anderen Abhandlungen im bemerkenswerten Katalog zur Ausstellung zu lesen ist (Sandstein Verlag, 496 Seiten, 464 meist farbige Abb., 48 Euro).

Interessant ist in der etwas über 2,6 Kilogramm schweren, aber nicht nur deshalb gewichtigen Publikation auch der Beitrag von Karsten Müller zum komplexen Verhältnis von Barlach und der nationalsozialistischen Kulturpolitik. Barlach mochte die Nazis und sonstigen Völkischen nicht, aber auch bei ihm gab es einen Moment, wo er versuchte, „römische Armgesten“ zu vollziehen: als Mitunterzeichner des „Aufrufs der Kulturschaffenden“ im NS-Parteiorgan „Völkischer Beobachter vom 18. August 1934. Mit diesem offenen Brief, den unter anderem neben Barlach auch Emil Nolde, Ludwig Mies van der Rohe, Wilhelm Furtwängler und Richard Strauss unterschrieben, wurde Stimmung gemacht für den Volksentscheid, der nach dem Tod Hindenburgs die fatale Zusammenlegung von Reichskanzler- und Reichspräsidentenamt in der Person des alles andere als lupenreinen Demokraten Adolf Hitler besiegelte.

