Trotz seines vierjährigen Studiums in Dresden von 1891 bis 1895 unterhielt Barlach zeit seines Lebens keine Verbindungen mehr zur sächsischen Kulturmetropole. „Persönliche Kontakte zu Kommilitonen, Kunstfreunden oder zu Galeristen und Kunsthändlern, die in jene Jahre zurückreichen, sind nicht bekannt“, muss Heike Biedermann in ihrem „... sagen Sie ihr einen schönen Gruß, wenn Sie schreiben...“ betitelten Beitrag zum Katalog (Sandstein Verlag, 496 Seiten, 464 meist farbige Abb., 48 Euro) zur großen derzeitigen Barlach-Retrospektive im Albertinum (bis 7. Januar 2021) konstatieren.

Biedermann, die explizit Barlachs Werke in Dresdner Privatsammlungen nachgeht, merkt an, dass es, von seltenen Beteiligungen an Ausstellungen wie einer des Deutschen Künstlerbundes 1909 in der Galerie Ernst Arnold abgesehen, erst durch die Initialzündung der Internationalen Kunstausstellung 1926 und durch Ankäufe einiger weniger Sammler zu einer gewissen Präsenz des Künstlers in Dresden kam.

Eine führende Rolle spielten dabei vor allem der Bankier Heinrich Arnhold und seine Frau Lisa. Ausstellungen mit Plastiken Barlachs zu bestücken, war zudem überaus schwierig, wie ein Brief des Künstlers aus dem Jahr 1921 an den Maler Robert Sterl offenbart. Mit dem Verweis, dass eine Kollektion von Holzplastiken nur sehr schwer zusammenzubringen sei, schrieb Barlach: „Ich selbst verfüge nicht über ein einziges disponibles Stück und (der Berliner Galerist Paul) Cassirer, der immerhin mehreres besitzt, ist nicht geneigt, es herzugeben. Privatbesitzer machen mit dem empfindlichen Holz üble Erfahrungen, klimatische Einflüsse machen sich naturgemäß erst längere Zeit nach der Rücksendung geltend […] so kann ich Niemandem verargen, wenn er mit gutem Glück akklimatisierte Holzarbeiten nicht von ihrem Standort entfernen will.“

Der großindustrielle Brot- und Mehlfabrikant Erwin Bienert und seine Frau Ida verbrachten 1909 ihre Ferien in Florenz, wo sie in Kontakt mit dem Dresdner Maler Richard Dreher kamen. Dieser lebte zu dieser Zeit als Stipendiat des Deutschen Künstlerbunds gemeinsam mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in der Villa Romana. Auch Barlach war nach Florenz gekommen, nachdem Max Liebermann sich im November 1908 an Max Klinger gewandt und um Unterstützung für Barlachs Aufenthalt in der Villa Romana ersucht hatte. Im Februar 1909 stellte Barlach fest: „Es hat sich hier eine ganze Reihe Leute zusammengefunden, eine Art Refugies, geflohen vor dem barbarischen officiellen Berlin-Wien“.

Eine Fotografie bezeugt das Zusammentreffen der Bienerts ebenso mit Ernst Barlach im Garten der Villa. Bis auf den Vermerk, dass Erwin Bienert Barlach ein kleines Fotoalbum zur Erinnerung übersandt hat, gibt es keine schriftlichen Quellen über diese Begegnung. Es hat den Anschein, dass Erwin Bienerts Interesse an Barlach, dessen künstlerischem Schaffen und augenblicklicher Lebenssituation weitaus höher war als das seiner kunstbegeisterten Gemahlin Ida. Sie konnten sich nicht für die Barlach’schen Werke erwärmen, gleichwohl schrieb Barlach später in einem Brief an den befreundeten Schriftsteller Theodor Däubler auf das Florentiner Zusammentreffen anspielend: „Wenn sich Frau Bienert noch an B. erinnert, so sagen Sie ihr einen schönen Gruß, wenn Sie schreiben“.

Blatt aus dem Taschenbuch 16 von Ernst Barlach, das Motive von Dresden aus dem Jahr 1894 beinhaltet. Quelle: Katalog „Ernst Barlach“

Wie Heike Biedermann herausfinden konnte, verfügten in Dresden allein der Bankier Heinrich Arnhold, der wie seine drei Brüder in dem privaten Bankunternehmen der Eltern tätig war, und seine Frau Elise (Lisa), über „eine konzentriert dichte Werkgruppe“ von Barlach. Beide waren begeisterte Anhänger der Kunst des Grafikers und Bildhauers, dessen allgemein menschliche verdichtete Aussage sie zutiefst teilten, wie Biedermann schreibt. „Zwischen 1926 und 1932 bemühten sie sich, möglichst viele Ausstellungen des Künstlers zu sehen. In diesem Zeitraum bauten sie ihre breit angelegte, impressionistische und expressionistische Werke umfassende Kunstsammlung extensiv aus“, darunter waren auch zwei Holzskulpturen von Barlach. Als erste grafische Arbeit von Barlach gelangte im Mai 1927 das sieben Holzschnitte umfassende Mappenwerk „Die Wandlungen Gottes“ aus dem Berliner Auktionshaus Graupe in den Besitz der Arnholds.

Mit den Barlach-Ausstellungen in der Galerie Ernst Arnold im Januar 1930 in der Schloßstraße und im Sächsischen Kunstverein vom 17. April bis zum 18. Mai 1930 setzte schließlich ein immenser Schub an Barlach-Ankäufen ein, im Verlauf des Jahres kann der Erwerb von neun Arbeiten auf Papier über den Sächsischen Kunstverein nachgewiesen werden.

