Dresden

Nach monatelanger Schließung wegen Corona öffnet das Dresdner Museum für den Schriftsteller Erich Kästner (1899-1974) wieder, pünktlich zum Welttag der Poesie am 21. März. Vorerst nur an drei Tagen in der Woche – außer Sonntag auch Montag und Freitag von 10 bis 17 Uhr. So lange es die Infektionszahlen zulassen.

Für einen Besuch unter Pandemie-Bedingungen sind die Räume im Erdgeschoss der Villa Augustin am Albertplatz nun jedenfalls gerüstet. Wer hinein will, muss jetzt links um das Haus herum und von hinten durch die Veranda eintreten in den Wintergarten. Durch diese Tür, die ausschließlich als Eingang dient, werden maximal 15 Personen auf ein Mal eingelassen. Und die müssen sich vorher angemeldet haben, wie Leiterin Andrea O’Brien erläutert. „Wir haben die sieben Stunden in fünf Zeitfenster eingeteilt, sodass jeder anderthalb Stunden bleiben kann.“ Jede halbe Stunde wird fünf Minuten gelüftet.

Bereit für den Betrieb während Corona

Wären die Räume so geblieben wie vorher, hätten sie höchstens vier Besucher hereinlassen können, erzählt Andrea O’Brien. Als Corona zum Langzeitphänomen wurde, haben sie deshalb Mittel aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“ beantragt und die benutzt, um, beginnend im Herbst 2020, mehr Platz zu schaffen. Fast 60.000 Euro hat das gekostet.

Wände haben sie rausgebrochen, so den einstigen Flur als Ausstellungsfläche dazu gewonnen. Für mehr Licht sorgt auch das Gelb der Wandflächen. Es orientiert sich an der dominierenden Farbe der bekannten Kästner-Illustrationen von Walter Trier (1890-1951). Die früher geschlossene Garderobe ist zum offenen Aufenthaltsraum mit Tischen, Stühlen und Spielecke für Kinder geworden. „Mehr machen aus dem, was wir haben, war unser Prinzip.“

Für Lesungen draußen vor dem Haus haben sie sich eine leistungsstarke Mikrofonanlage angeschafft. Die soll dafür sorgen, dass man Autoren künftig trotz des Verkehrslärms vom Albertplatz versteht. In der Vergangenheit unterlagen die oft akustisch. Da konnte man die Ohren noch so sehr spitzen. Außerdem soll man die üblichen Lesungen im Veranstaltungsraum im ersten Obergeschoss auch unten oder sogar draußen verfolgen können – dank einer neuen Übertragungsanlage. Dann könnten sie auch mit schutzverordnetem Sicherheitsabstand mehr Zuhörer reinlassen.

Auch die Ausstellung wird erweitert

Erweitern wollen die Mitarbeiter auch die Zahl der Ausstellungsstücke in den hohen schmalen Schränken mit Regalen und Schubfächern, den Modulen. Die Materialien stammen aus den thematischen Sonderausstellungen. „In den letzten 15 Jahren hat sich einiges im Fundus angesammelt“, sagt Andrea O’Brien. Den bislang ungenutzten Dachboden haben sie als Lagerraum herrichten lassen. „Mittlerweile bespielen wir das ganze Haus. Im Normalbetrieb hätten wir das zeitlich nie geschafft.“ „Was Corona alles möglich macht“, wirft Mitarbeiterin Angelika Törpsch ein.

Das Virtualmuseum auf der Internetseite, schon lange geplant, nimmt nun mit neuer Computertechnologie Gestalt an. „Nicht nur als online-Museum, sondern Sozialraum“, sagt Andrea O’Brien. Nutzen wollen sie dafür die Erfahrungen, die sie mit ihrem Museums-Mobil gesammelt haben. Seit Herbst 2019 hat der gelbe Kleintransporter mit seinen sieben thematischen Modulen auf Marktplätzen und Schulhöfen in Gemeinden und Kleinstädten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg gestanden und zum Mitgestalten eingeladen. „Mit Corona haben wir auf digitale Programme umgestellt.“

Die Lesungen starten im April

Mit Lesungen soll es im April wieder losgehen, kündigt Andrea O’Brien an. Die ersten sind am 20. April Kerstin Hensel mit „Regenbeins Farben“ (Luchterhand), eine Novelle um die Trauergemeinschaft dreier hinterbliebener kunstsinniger Frauen und einen Galeristen, und Regina Scheer mit „Gott wohnt im Wedding“ (Penguin), ein Roman über ein altes Haus und die miteinander verflochtenen Geschichten seiner Bewohner, darunter Juden und Sinti.

Am 23. April trifft sich Andreas Lehmann in einer Veranstaltung des bundesweiten Leseclubfestivals mit einer Runde, die sich zuvor mit seinem Buch „Schwarz auf Weiß“ (Karl Rauch Verlag) vertraut gemacht hat.

Das erzählt von Arbeit, Selbstständigkeit, Sinnlosigkeit, Krisen und Hoffnungen. Zu erwarten sind außerdem Marjana Gaponenko mit „Der Dorfälteste“ (4. Mai), Wolfgang David mit der Premiere seines historischen Romans „Im Aufwind der Macht“ (11. Mai) sowie Julia Dathe und Patrick Wilden, die Kinder einladen, sich als Poeten zu versuchen (16. Mai).

Erich Kästner Haus für Literatur, Antonstraße 1, 01097 Dresden, geöffnet ab 21. März, dann immer Sonntag, Montag, Freitag, 10-17 Uhr; Anmeldung zwei Tage vorher unter Tel. 0351 / 80450-86 oder -87, E-Mail an kontakt@kaestnerhaus-literatur.de. Webseite: kaestnerhaus-literatur.de

Von Tomas Gärtner