Am Samstagabend spielte Schauspieler Tom Schilling (Oh Boy, Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe) mit seiner Band „The Jazzkids“ in der Groovestation auf. Zwischen Marlene Dietrich, Hildegard Knef und Nick Cave gab es 20er-Jahre-Flair – oder wie es Gast Silva zusammenfasst: „Schlüpperauszieh-Mucke für Öko-Tanten“.