Er war Dresdens Kinogründer der Neuzeit: Frank Apel ist gestorben

Ein Nachruf ist keine Grabrede – und generell eine schwere Chronistenpflicht. Daher ist es gut, wenn die Nachricht einen so überfährt, dass man gar keine Zeit für großartige Reflexion nach dem Schock hat und sich sofort auf Leben und Werk konzentrieren muss. Das liegt in der Natur der Sache einer Tageszeitung – und fällt bei Frank Apel, der am Montag nach kurzer schwerer Krankheit starb, in gewisser Weise leicht. Denn die Lücke, die er hinterlässt, wird jedem kunstbeflissenen Dresdner sofort bewusst.

Nickelodeon als erstes Programmkino im Osten

Denn mit ihm geht DER Dresdner Kinogründer der Nachwendezeit schlechthin: Ihm gelang Sachsens schnellster Start mit dem „Nickelodeon“, erst als Kino im TU-Informatikerhörsaal auf der Grundigstraße, dann als Gesellschaft Mutterfirma für etliche Kinoneugründungen oder -übernahmen von 1990 bis 2010. Mit der Rettung samt Wiederöffnung der Neustädter Schauburg (ab 1993) setzte sich Frank Apel selbst ein erstes Denkmal, mit dem Kino in der Fabrik (ab 2006) ein zweites – immer im Gespann mit seiner Frau Conny. Beide Kinos bleiben mit dem Namen Apel verwurzelt, das KiF heißt als Firma APO Filmtheater, auf der Netzpräsenz steht ganz unten schlicht: „Kino ist unser Leben.“ Neben der Dresdner Artkinogeschichte der Neuzeit ist auch das Kurzfilmfestival ohne ihn undenkbar.

Frank Apel : Wilde Gründerzeit ab 1990

Nicht unwesentlich dabei: die erste freie DDR-Volkskammerwahl vor just drei Dekaden, derzeit in Dresden mit vielen Kulturgründungen eigentlich feiernswert, aber irgendwie durch eine andere Art Untergang überlagert. Damals wurde das allerdings als ein euphorischer Neustart gesehen. Eine wilde Gründerzeit begann, in der vieles nachgeholt wurde – im Raum Dresden vor allem Filmgenuss aus dem Abendland hinter dem ideologischen Vorhang.

Vom „Informationsverarbeiter“ zum Kinomacher

Andererseits bekam durch den Kusshauch der Weltgeschichte nahezu jede Biographie eine Kurskorrektur verpasst. Frank Apel, 1955 in Cottbus geboren, kam 1976 zum Studium nach Dresden. An der TU wurde er Diplomingenieur für Informationsverarbeitung und machte sofort aktiv in der Filmklubbewegung der DDR mit. Das qualifizierte ihn ab 1985 zum Bereichsdirektor für Filmeinsatz und Öffentlichkeitsarbeit in der Dresdner Bezirksfilmdirektion. Somit war er reif genug für die Wende – und nutzte besagte Chance zum Neustart, wobei auch die Casablanca-Episode, das Minikino auf der Friedensstraße, auf seiner Initiative beruhte.

Treff für Cineasten: die „Rumpelkammer“

Als Experte für Film war er unschlagbar, viele Formate für Cineasten, so auch die legendäre „Rumpelkammer“, von der Schauburg mit ins KiF gezogen, gehen auf Frank Apel zurück, der neue phantastische Filmtempel in Dresden-Cotta bietet im Schwarzen Salon sogar gediegene Konzerte. Seine Interviews mit Filmmenschen aller Art, oft eingebettet im ewigen Reigen wirklich beeindruckender Voraufführungen mit spannenden Gästen – durchaus in heimeligem Sächsisch, aber immer fundiert bis schelmisch geführt – bleiben auch in der Erinnerung legendär.

Frank Apel als „antikapitalistischer Kapitalist“

Prägend für die Filmgenussstadt war auch die faire, kollegiale Umgangsweise innerhalb der Konkurrenz von Thalia und Programmkino Ost. Man hörte (beiderseits) selten ein wirklich böses Wort, auch wenn Apel mit der Bofimax-Übernahme am Waldschlößchen, welches dann als „Metropolis“ vor allem durch die kulturfernen Brückenpläne ein vorzeitiges Ende erfuhr, ein neues Kapital aufschlug. Was nicht alle verstanden und guthießen. Es ward von der Nickelodeon-Kette gelästert. Das aber durchaus charmant und offen – also getreu Apels Lebensmotto: „Immer streiten, aber tolerant bleiben.“ Im Zwiespalt mit sich selbst als eigentlich linker Unternehmer nannte er sich gern einen „antikapitalistischen Kapitalisten“.

Gemeinsam für die Dresdner Kinokultur

Der „Dresdner Kinokalender“, ein arteigenes lokales Monatsmagazin, spricht für die Gemeinsamkeit im Ringen um Filmkultur. Dresden wurde durch diese belebende Konkurrenz zur Filmhauptstadt der neuen BRD: die meisten Zuschauer pro Platz, das beste Filmangebot, faire Preise, lange Laufzeiten der besten Filme – ein unschätzbarer Vorteil dank der ergänzenden Symbiose.

2015 übergab Apel die Schauburg an Stefan Ostertagtolle Sanierung, ohne großen Medien- oder PR-Schmus

Die Schauburg-Macher Frank Apel (r.) und Stefan Ostertag (m.) erhielten mehrfach den Kinoprogrammpreis Mitteldeutschland – hier 2007 mit Manfred Schmidt, Chef der Mitteldeutschen Medienförderung. Quelle: André Kempner

Dresden : Apel und das Kino in der Fabrik

Auch der jüngste Lebenstraum, den Frank Apel mit 60 als „Ruhestand“ betitelte, war eigentlich eine Rettung. Das Kino in der Fabrik – als Ex-Fabriktheaterort von 1993 bis 2004 ein legendärer Hort vieler Uraufführungen heutiger Theatergrößen – ist ein spektakulär gelungenes Unikat in einem kulturell eher unterprivilegierten Stadtteil.

Es verbietet sich, Filmanalogien zu suchen – und es wäre wirklich schwer, passende zu finden. Im DNN-Fragebogen vor knapp fünf Jahren, kurz nach seinem 60. Geburtstag, gab Frank Apel als seine drei Wünsche an: „So abgedroschen es klingt, Frieden auf der Welt. Dafür würde ich alle drei Wünsche vergeben.“ Sein politisches Vertrauen gehörte damals allein Nelson Mandela und Mahatma Gandhi.

Tschüss.

Rest in Peace steht auf vielen Künstlergräbern – eine Ruhe in ewigem Frieden hat sich Frank Apel trotz des viel zu frühen Ablebens wahrlich verdient. Und viele Besuche in seinen (Ex-)Kinos – sobald wie möglich. Für seine Grabrede wünschte er sich im Fragebogen ein schlichtes: „Tschüss. Ist ja kein Satz, aber mehr muss nicht sein.“ Und zwar, um dann im Jenseits Beethoven, Stefan Heym und (um festzustellen, ob es ihn wirklich gab) Jesus zu treffen. Also: Tschüss.

Von Andreas Herrmann