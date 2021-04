Ensemblewettbewerb der Dresdner Musikhochschule im Stream zu sehen

Dresden

„Die große Freude, endlich wieder gemeinsam musizieren zu können, prägte die Stimmung der vergangenen drei Tage“ – so Claudia Schmidt-Krahmer, Juryvorsitzende des Ensemblewettbewerbs der Hochschule für Musik Dresden. Wie die Prorektorin für Künstlerische Praxis wissen ließ, zeigten die Studierenden in den Wettbewerbsausspielen ein hohes Leistungsniveau.

So viele Bewerber wie nie

Der hochschulinterne kammermusikalische Wettstreit, für den in diesem Jahr so viele Bewerbungen wie nie zuvor eingingen, fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Konzertsaal der Hochschule statt. In zwei Auswahlrunden stellten sich 13 Klassik- und vier Jazz-Ensembles sowohl mit bekannten Werken als auch mit Eigenkompositionen und Arrangements der Jury. Aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen und der einzuhaltenden Mindestabstände durften den Ensembles diesmal nicht mehr als fünf Studierende angehören.

Die Gewinner präsentierten sich jüngst im Rahmen eines Preisträgerkonzerts im Konzertsaal der Musikhochschule, das als Stream von BASF Schwarzheide und dem Lokalfernsehen seenluft24 verfügbar ist: Das Duet Euphonie mit Paulina Bielarczyk (Sopran) und Seulgi Lee (Klavier) erhielt den „Stifterpreis Klassik“ der Freundesgesellschaft der Hochschule für Musik Dresden.

Das Karoline Weidt Quartett: erspielte sich den „Kammermusikpreis des Fördervereins der Hochschule für Musik Dresden“. Quelle: Maximilian Bollow

Den „Kammermusikpreis des Fördervereins der Hochschule für Musik Dresden“ erspielte sich das Karoline Weidt Quartett mit Karoline Weidt (Gesang), Valentin Steinle (Drums), Mikołaj Suchanek (Klavier) und Loreen Sima (Kontrabass). Dem Edith Quintett mit Yeeun Suh, Youbin Min (Violine), Minkyung Choi (Viola), Bitna Song (Violoncello) und Joonbyeong Lee (Klavier) wurde der „eco“-Musikförderpreis der BASF Schwarzheide verliehen.

Die BASF Schwarzheide GmbH vergibt den Musikförderpreis „eco“ seit 2010 an herausragende Studierende der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Damit honoriert das Chemieunternehmen Spitzenleistungen im kulturellen Bereich. Der mit maximal 4000 Euro pro Ensemblemitglied dotierte Preis wird jährlich im Rahmen eines hochschulinternen Ensemblewettbewerbs vergeben.

Preisträgerkonzert im Stream:

