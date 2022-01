Dresden

Die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (HfMDD) setzt seit zwei Jahren Hygienekonzepte mit dem Ziel um, ihr Angebot an Lehr- und Forschungsveranstaltungen aufrechtzuerhalten. Vieles fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, doch jetzt können Veranstaltungen wieder besucht werden (2G+). Anders als 2021 (Streaming) konnte der Ensemblewettbewerb nun vor Publikum im Konzertsaal ausgetragen werden, was Rektor Axel Köhler besonders freute.

Aus einem wurden drei

Zur Kontinuität des Wettbewerbes gehört eine Ständige Jury (Vorsitz: Ulrike Siedel), die sich alle Wettbewerbsteilnehmer anhört, sie beginnt aber schon bei der Stiftung der Preisgelder. Aus ursprünglich einem Preis waren drei geworden: Zum Kammermusikpreis des Fördervereins der HfMDD kam der Stifterpreis eco (Echo) von der BASF Schwarzheide. Sie zog sich als Träger allerdings zurück. Ersatz fand die Hochschule beim Ehepaar Hella und Peter Schmidt, das zuvor bereits den Stifterpreis Klassik ins Leben gerufen hatte und dafür sorgte, dass auch der eco erhalten blieb. Somit können sich wieder drei Ensembles aus unterschiedlichen Kategorien über ein Preisgeld von je 2000 Euro freuen (maximal 500 Euro pro Person).

Spielen im kleineren Ensemble enorm wichtig

Nicht nur Solisten und Orchestermitglieder wolle die Hochschule ausbilden, sagt Axel Köhler, neben diesen Schwerpunkten sei das Spielen im kleineren Ensemble enorm wichtig im Berufsleben eines Musikers. Der Wettbewerb soll dafür eine Anregung sein.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dem stellten sich in diesem Jahr 16 Formationen, die ein eigenes Programm von (1. Runde: 20 Minuten, 2. Runde: 30 Minuten) entwerfen mussten. Die überzeugendsten Beiträge wurden am Sonntag in einer Matinee ausgezeichnet. Das Esdi Streichquartett (Jiho Kang und Seungwoo Choi/Violine, Hyelin Yun/Viola und Jaehun Lee/Violoncello) präsentierten Schostakowitschs Streichquartett Nr. 3 mit unnachahmlicher Verve, arbeiteten dialogische und fugierte Passagen heraus und fanden zu einem stimmigen Ensembleklang. Dabei hatten sie wegen einer Coviderkrankung nur eine minimale Vorbereitungszeit gehabt! Für die feine Leistung erhielten sie den Stifterpreis Klassik.

Das Esdi Streichquartett erhielt den den Stifterpreis Klassik. Quelle: Hyelin Yun

Dass auch Liedinterpret und Begleiter ein Ensemble sind, weiß man an der HfMDD. Schließlich bildet sie auch Korrepetitoren aus. Das Liz Duo (Sujin Lee/Sopran und Seulgi Lee/Klavier) bewies mit sieben frühen Liedern von Alban Berg, wie tief Gesang und Begleitung verbunden sein können, wenn Vibrato und Piano dosiert eingesetzt werden, und wie geschlossen solch ein zyklisches Werk klingen kann.

Reboot the Mood warteten mit Performance auf

Über den eco-Stifterpreis durfte sich Reboot the Mood (Laurin Köller/Trompete, Gabriel Gutierrez/ Piano, Neil Richter/Bass, Moritz Grosch/Schlagzeug, Philipp Adam/Gitarre) freuen. Bei Jazzformationen ist manches anders: Oft tragen sie eigene Werke vor („Yugi“ und „Solace“), etwas Choreographie der Bewegungen gehört ebenso zum Auftritt bzw. zur Performance. Und dass sich Laurin Köller während des Stücks ans Publikum wandte – bei einem Streichquartett eher undenkbar! Der groovige Sound macht neugierig. Immerhin soll aus Reboot the Mood mehr als ein Wettbewerbsbeitrag werden. Bisher haben sie bereits einen Instagram-Auftritt, die Internetseite soll folgen und im Sommer eine CD.

Von Wolfram Quellmalz