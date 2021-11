Dresden

Es beginnt mit einer kleinen und einer großen Schummelei. „Die Laborantin“ Bea gewährt ihrer Freundin Char eine fremde Blutprobe, die ihre Testquote im Ranking des Humankapitals, hier Zugangsvoraussetzung für jeden höheren Job, arg verbessert. Gleichzeitig tritt Aaron in ihr Leben, eigentlich überrennt er sie im Gang der Klinik, damit seine Probe ungültig wird. Was sie nicht bemerkt, sondern für eine Schicksalsfügung hält. Aber er ist der Sohn ihres Lieblingsschriftstellers und verheißt als künftiges Alphaanwaltstier Zukunft, der perfekte Vater ihrer Kinder – eine herrliche Hochzeit in einer fast unbezahlbaren City fordern Tribut, der Testtausch wird zum Nebenjob.

Wie im echten Leben heißt das beste Versuchstier für trockene Träume zur Weltverbesserung schlicht Mensch – aber hier geht es (neben dem realen Hintergrund britischer Übergriffe aufs Erbgut mittels Ausweitung der Genomsequenzierung seit 2017) en passant gleich um mehrere andere relevante Zukunftsthemen. Das funktioniert, ohne in eine finstere Gesellschaftsdystopie zu kippen, durchaus auf einer Dialogebene mit Argumenten beider Seiten.

Der Mensch als Zellkultur

Mit fluffiger Leichtigkeit in den Dialogen, die unter Zeitgenossen wohl nur Eric Emanuel Schmitt und Lutz Hübner erreichen und von IQs ab 70 bis 130 locker funktionieren dürften, gelingt Ella Road mit „Die Laborantin“ das Stück zur Stunde, wenn just in den Gesundheits- und Geheimlaboratorien der ersten über die Armut der ganzen Welt samt Natur entschieden wird. Eingepackt in ganz private Dramen rings um die Bluttests: pure Liebe und kleine Laster mit vielen G-Gewohnheiten wie Geiz, Geist, Gier und Gefühl.

Es wird sowohl über dank Medizin und Gentechnik optimiertes Leben (vulgo: künstliche Zeugung bis Auslese) als auch über die Macht der künstlichen Intelligenz (vor allem in Bereichen, wo natürliche fehlt) und über allumfassende Überwachung (also Datenschutzschutz) nachgedacht. Aber noch ist hier, in der gesellschaftlichen Vorwarnstufe der DNA-basierten Bluttransformation, vermeintlich alles freiwillig. Man kann seine Testergebnisse zurückziehen oder widerrufen. Sich bessere erkaufen oder erschummeln. Oder gar die Punktbesten meucheln und bissel Saft abzapfen – alles ist möglich, da draußen, in der quasi nebenher fließenden Nachrichtenwelt einer optimalen, vielleicht sogar ökologisch-friedlichen schönen neuen Welt. Nur genoffene Zweierbeziehungen, die auf Liebe aufbauen, funktionieren eher mäßig.

Adrian Figueroas Sachsendebüt

Adrian Figueroa, gebürtiger Mainfrankfurter Jahrgang 1984, seit zwölf Jahren mit Londoner Master als freier Regisseur unterwegs und bislang vor allem im Filmbereich erfolgreich, gelingt bei seinem Sachsendebüt auf der Bühne des Dresdner Staatsschauspiels Erstaunliches: Zuallererst gediegenes Kammerspiel, wobei er seinem Quartett echte Charaktere und Entwicklungen zubilligt. Karina Plachetka, bei den Spielszenen fast immer auf der Bühne, brilliert als fleißige, aber dank Blutsverwandschaft nicht sehr hoch begnadete Bea, in dem sie den Konflikt zwischen persönlichem Glücksstreben und ja eigentlich nicht sonderlich unmoralischem, aber auffressendem Nebenjob herzhaft auslebt. Die Ansprüche ihrer Figur hätte man in der Zone wohl als „stinknormal“, also sie als Stino bezeichnet, was neu-normal als tugendhaft gilt. Ganz kurz, bei der Hochzeitsreise im Schnee an der Klippe, lässt sie es für treue Theaterfreunde arg prickeln, weil man immanent an ihr „Norway Today“, damals noch im Schlosstheater, erinnert wird.

Ihren heutigen Aaron, aufopfernder Referendar mit Freizeitfaible für britische Urtugenden wie Pub und Fußball sowie heimlicher Ballerspielsucht gegen den Stress, gibt Simon Werdelis ebenso großartig, wobei man ihn derart im klinisch-weißen, sich nach hinten verjüngenden Bühnenbild schon bei seinem ersten großen Dresdner Auftritt in „Nationalstraße“ gesehen hat.

Beide verloren als Halbwaisen ihre Mutter – perfekte Familien sind im Ratingsystem, durchaus politisch verfeinert mit chinesischem Socialscoringelementen, so selten wie pure Gesundheit. Daher ist es Beas Freundin Char, mit Erbkrankheit geplagt und damit in dieser Welt chancenlos, mit kraftvollen Interventionen vorbehalten, für die Unterschicht und diese Art von Herkunftsdiskriminierung zu kämpfen. Laina Schwarz gelingt dies im ausgewogenen Spagat zur Andeutung der eigenen Endlichkeit glaubwürdiger als vielen hauptamtlichen Protagonistinnen.

Kleine Spitzen gegen die akute Weltlage

Als zweite Komponente fasziniert die Zusammenwirkung des genialen Bühnenbildes im Kleinen Haus von Irina Schicketanz samt den verfremdenden Filmsequenzen von Victor Morales und den treibenden Musikfetzen, von Miguel Toro mit Game-Erfahrungen komponiert. Alle dystopischen Einflüsse der Außenwelt, die gefühlt immer näher kommen und einzudringen drohen, als eine Art genetischer wie geistiger Verseuchung durch die subalterne Unterschicht, hier Avatare genannt und im Prinzip Huxleys Deltas durchaus ähnlich, werden so verpackt. In der Innenwelt – dem Labor, der Schickimickiwohnung oder der Reinstklinik – scheint die Welt derweil noch geschützt, was natürlich täuscht.

Außerdem gelingen immer wieder kleine Spitzen gegen die akute Weltlage: Maske als Schutz vor plötzlichen Subs in der eigenen guten Stube, der allwissend-kiffende Hausmeister im Ehrenamt als einzig wirklich Edler zufrieden bis glücklich – von Holger Hübner wunderbar humorvoll verkörpert – oder ein Sekundentest in Vampirmanier (als Persiflage auf das berüchtigte Impfpflaster), der alle Zukunftspläne unseres Traumpaares kippt. All das macht den reichlich zweistündigen Abend zu einer subtilen Ensembleleistung, die sich in gediegener Textachtung zum intelligenten wie ästhetisch nachhallenden Erlebnis für alle Theatersinne formt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kurzum: Die „Laborantin“ ist ein packendes Theaterwerk, das nun von Dresden aus (das ist keine sonderlich gewagte Prognose) sehr rasch die deutsche Bühnenwelt erobern wird. Das nächste Experiment in Sachsen wartet schon Anfang kommenden Jahres in Zittau. Hoffentlich diskriminierungsfrei, also für oder gar vor Publikum – unabhängig von allen möglichen Testwerten oder anderen Quoten. So es die lokalen Laborantinnen aller Orten wollen.

Nächste geplante Vorstellungen im Kleinen Haus: 21. November, 5., 11. & 22. Dezember sowie 1. Januar 2022

https://www.staatsschauspiel-dresden.de/

Von Andreas Herrmann