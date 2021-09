Elende Zustände: Warum die Gesellschaft Arbeitslose braucht

Dresden

Die Treppe des Kulturhauses Scheune rauf, hinter dem Konzertsaal scharf links und dann noch einmal geradeaus durch zwei kleine Räume in den Technikraum hinein. Hier fand die Lesung von Anna Mayr statt; eingekeilt zwischen kleiner Bühne, Technik, Schlagzeug und zwölf Stühlen. Zwei davon für die Autorin sowie für die Moderatorin Marlen Hobrack, die durch den Abend führte. Mayr stellte im Rahmen des eigentlich für April geplanten Leseclubfestivals ihr Buch „Die Elenden. Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht“ in Dresden vor.

Hintergrundgeräusche nach kulturellem Stillschweigen

Nach über anderthalb Jahren Pandemie, in der die Kultur weitestgehend zum Stillstand gezwungen war, drängten sich an diesem Abend viele Akteure und Inhalte auf kleinem Raum, um noch einmal gesehen, gehört zu werden. So wurden die anderthalb Stunden, in denen Mayr im Gespräch mit Hobrack und dem Publikum ihr Buch vorstellte, von einem anhaltenden Hintergrundrauschen aus Flötentönen und Rückkopplungen begleitet.

These: Gesellschaft braucht Arbeitslose

Die 1993 im Ruhrgebiet geborene Autorin schreibt als Journalistin unter anderem für taz und Zeit. In ihrem bereits 2020 erschienenem, halbbiografischen Buch „Die Elenden“ stellt sie die These auf, dass jede Gesellschaft Arbeitslose braucht – als Schreckgespenst, von dem sich die Mehrheitsgesellschaft abgrenzen muss, um die dahinterliegenden systematischen Probleme nicht zu benennen.

Hierfür untersucht Mayr, die selbst als Kind langzeitarbeitsloser Eltern mit Hartz IV aufwuchs, wie Demütigungen gegenüber Erwerbslosen vor allem unter der Regierung unter Kanzler Gerhard Schröder gezielt genutzt wurden, um den größten Niedriglohnsektor Westeuropas in Deutschland aufzubauen. Denn mit der Einführung der Agenda 2010 und den nach Peter Hartz benannten Gesetzen im Jahr 2005 wurde unter anderem das Arbeitslosengeld gekürzt und Leiharbeit erleichtert. Deutschland, damals der „kranke Mann“ Europas mit 4,9 Millionen Arbeitslosen, sollte so international konkurrenzfähiger gemacht werden.

Druck auf Menschen ohne Arbeit

Besonders betroffen war Ostdeutschland. 2004 waren 20 Prozent der Ostdeutschen erwerbslos. Ministerpräsidenten wie Kurt Biedenkopf und Georg Milbradt sahen in der Ausweitung des Niedriglohnsektors einen Standortvorteil und peilten zeitweise für den Freistaat die Erreichung eines tschechischen Lohnniveaus an. Mit der Einführung von Arbeitslosengeld II, so der offizielle Name, wurde bundesweit der Druck auf Arbeitnehmende erhöht. Einen Job auszuschlagen oder mehr Lohn zu verlangen, war kaum möglich. Gleichzeitig prägten mediale Kampagnen wie die der BILD-Zeitung gegen den Langzeitarbeitslosen Arno Dübel nachhaltig das Bild von Erwerbslosen als „faul“ und „arbeitsscheu“.

Nur durch diesen Zwang, das Mitspracherecht über die eigene Verfügbarkeit zu verlieren, beschreibt Mayr, konnten anfängliche Demonstrationen gegen die Hartz IV-Gesetze eingedämmt werden. So richteten sich eigene Abstiegsangst und Unmut der Arbeitnehmenden auf jene, die nicht arbeiteten und das System vermeintlich „ausnutzten“ – obwohl sie nur ihre Rechte in Anspruch nahmen.

Arbeitslose als einkalkulierte Projektionsfläche

Dass Arbeitslose als nützlich für die Errichtung von Hartz IV gewesen sind, war dementsprechend auch einer der Eingangssätze von Mayr. Denn diese seien keine Fehler im System, wie mit der Möglichkeit der „Vollbeschäftigung“ oft suggeriert werde, sondern fest einkalkuliert als Projektionsfläche für jene selbst in prekären Verhältnissen Beschäftigten. Sich aus dem System zu befreien, sei daher fast unmöglich. Die Statistik gibt Mayr Recht. Studien belegen, dass es hierzulande sechs Generationen dauert, aus der Armut in die Mittelschicht aufzusteigen. Sozialer Aufstieg ist in Deutschland nachweislich schwerer als in vielen anderen Ländern.

Sozialer Aufstieg ist sehr schwer

Daher war es der Autorin im Gespräch mit Hobrack wichtig zurückzuweisen, dass Armut oder Arbeitslosigkeit meist etwas mit persönlichen Entscheidungen oder „Fehlverhalten“ zu tun hätten. Dass sie selbst als Kind erwerbsloser Eltern einen Bildungsaufstieg erlebt und Karriere gemacht hatte, sei einfach Glück gewesen. Ein Glück, das die Mehrheit der Kinder von Erwerbslosen schlicht nicht habe.

Dass sich ihre Forderung, das ALG II zu reformieren, tatsächlich in den meisten Wahlprogrammen der diesjährigen Bundestagswahl findet, hat auch mit der andauernden Coronakrise zu tun. Denn solange Arbeitslose eine Minderheit darstellen, können sie von der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt und stigmatisiert werden. Sobald eine größere Gruppe in die Arbeitslosigkeit rutscht und selbst erlebt, wie wenig eine solche plötzliche Abhängigkeitssituation mit persönlichem „Verschulden“ zu tun hat, entsteht Druck auf das System. Wie 2020, als verschiedenste Menschen ALG II beantragen mussten – ob als Grundsicherung für Kunstschaffende oder Aufstockung bei Kurzarbeit.

Hoffnung auf kollektive Wut

In ihrem Buch hofft Mayr auf größere kollektive Wut. Wut auf ein System, in dem viele auf die Gunst weniger angewiesen seien. Wut auf die Ausgrenzung, die mit Abstieg und Arbeitslosigkeit einher gehe. Wut auf ungerechten Einkommensverhältnisse und Besitzverhältnisse. Und sie stellt klar, dass es für die Änderung der Verhältnisse die Politik braucht. So beendete Mayr den Abend mit der persönlichen Hoffnung auf eine sozialpolitische Wende nach der Bundestagswahl.

Von Maria Funke