Elefanten in der Badewanne – Holger Kochs freundlich-komische Wesen in Lauenstein

Lauenstein

Holger Koch hat einen Vogel. Eigentlich nicht nur einen, sondern viele. Und Katzen, Pferde, Schnecken, Elefanten, Hasen, Gänse und Fische und noch allerlei anderes Getier.

Und sie spielen Klavier, haben Kerzen auf dem Kopf, hocken auf Wäscheleinen, schauen sich Bücher an oder machen sich landfein: Alles für uns, den Betrachter seiner Bilder.

Als Mensch ist Holger Koch (geboren 1955 in Freiberg) so wie seine Protagonisten. Liebenswert, unvoreingenommen, geradewegs, ein wenig rätselhaft, aber immer authentisch. Und wer tägliche Befindlichkeiten außer Acht lässt, der kann tief in seine zauberhaften Welten eintauchen. Im Vorteil ist derjenige, der sein kindliches Gemüt behalten hat, wer mit dem Herzen sehen und dem Verstand fühlen kann.

Ein freundliches Lächeln für jede Situation

Die Themen in seinem Schaffen sind vielseitig. Seine Geschichten entspringen dem Alltag, widerspiegeln seine Beobachtungsgabe, beschreiben zwischenmenschliche Beziehungen. Nicht angriffslustig, sondern subtil, nicht bösartig, sondern freundlich, mit einem Lächeln für jede Situation.

Deshalb gehört zu jedem Bild auch ein Bildtitel, nicht als Erklärung, sondern als Ergänzung zur Geschichte. Er verwendet Aphorismen, geflügelte Worte und allseits bekannte Lebensweisheiten, die er neu interpretiert und aufs Papier oder die Leinwand bringt. Alltagsbegriffe werden aufgenommen und verändert, oder Wörter verballhornt, um eine komische Situation zu erzeugen.

Überraschende Wort- und Bildschöpfungen

In „Caspar, David & Friedrich“ sitzen drei Schneemänner am Meer und betrachten den Mond. Aus dem „Miezhaus“ schauen Katzen heraus und ein Pony, das sich ein Kleid anzieht, ist bei ihm natürlich „Pony & Kleid“. Seine Schöpfungen scheinen schier unendlich, es gibt das „Paaradies“, den „Aal Fred“, er meint „Wir lassen die Kirsche im Dorf“ und sogar der „Kuckucks Klan“ wurde gesichtet. Seine Wort- und Bildschöpfungen überraschen, es macht einfach Spaß, Kochs Gedankensprüngen zu folgen.

Holger Koch: "Pony & Kleid", 2019, Radierung, aquarelliert. Quelle: Holger Koch

Studiert hat Holger Koch an der Abendschule der Hochschule für Bildende Künste Dresden Malerei und Grafik und an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig Buchgestaltung.

Doch schon früh war ihm klar, das er seine eigenen Geschichten erzählen muss. Die Reduzierung auf ein Thema, die Konzentration auf einen Künstler, wie in der Gestaltung von Büchern nicht unüblich, lassen nur begrenzten Spielraum. Und er hat gelernt, auch in den kleinsten Formaten zu bestehen. Das ist angenehm, der Hang zur Größe, der heute allerorten in der Kunstwelt zu „bestaunen“ ist, bringt nicht immer auch Großes hervor.

Gemälde mit überbordender Farbigkeit

Sein Stil ist unverwechselbar, manchmal scheint man jedoch eine Hommage an Paul Klee zu erkennen, wenn Sonne oder Mond hinter schrägen Häuserzeilen hervorschauen und das rätselhafte Treiben in den Straßen und Häusern beleuchten. Obwohl er, streng genommen, von der Grafik kommt, beherrscht er auch andere Techniken. Seinen Ölarbeiten sieht man die Freude am Malen an, die Farbe wird meist pastos aufgetragen, mit Pinsel und Spachtel oder auch direkt aus der Tube. Durch die aufgerauten Oberflächen verstärken gewollte und ungewollte Schattenwirkungen die Bildidee, ein mystischer Zauber umweht die Szenerie. Demgegenüber entstehen auch herrlich lasierte Arbeiten, die mit dem Mondlicht in seinen Bildern um die Wette leuchten. All das wird durch die teils überbordende Farbigkeit verstärkt.

Fast 50 Arbeiten ausgestellt – alle sind verkäuflich

Ausgestellt sind fast 50 Arbeiten, die auch alle verkäuflich sind. Sie sind der Auftakt für eine neue Reihe Kunstausstellungen im Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein. Zweimal jährlich werden unter dem weit gefassten Thema „Heimat.Erzgebirge“ Künstler des (gesamten) Erzgebirges und darüber hinaus ihre Kunst präsentieren.

Nachdem die Osterzgebirgsgalerie in Dippoldiswalde nun schon seit fast drei Jahren geschlossen ist und die Arbeiten im Depot verschwunden sind, ist es erfreulich, dass Lauenstein einen anderen Weg geht. Die Ausstellungsmacher Gabriele Gelbrich (Leiterin des Museums) und Dieter Hoefer (Kurator) wollen die Vielfalt zeitgenössischer Kunst zeigen, werden aber auch auf bereits verstorbene Künstler aufmerksam machen.

Katalogbüchlein als zukünftiger Begleiter der Ausstellungen

Zur Ausstellung ist ein kleines Katalogbüchlein (20 Seiten, 16 Farbabbildungen) erschienen. „Die Edition Schloss Lauenstein“ wird der zukünftige Begleiter bei allen Ausstellungen sein und vielleicht zum begehrten Sammelobjekt werden.

Eine Frage ist allerdings noch offen: Was machen eigentlich Elefanten in der Badewanne? Wenn sie sprechen könnten, würden sie wahrscheinlich sagen: Baden. So einfach kann die Welt sein.

bis 4. Juli, Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein, Altenberg (Stadtteil Lauenstein)

geöffnet Di bis So 10 bis 16.30 Uhr (letzter Einlass 16 Uhr), Eintritt 4 Euro (erm. 3 Euro)

Voranmeldung telefonisch unter 035045/25402

www.schloss-lauenstein.de

Von Siegfried D. Peter