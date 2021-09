Elbland Philharmonie Sachsen mit Sonderkonzert in Pirna

Pirna

Der Buchstabe B bestimmte die kompositorische Seite des Sonderkonzerts der Elbland Philharmonie Sachsen unter ihrem Chef Ekkehard Klemm in der Marienkirche zu Pirna. Da war zunächst Ludwig van Beethoven, der wie Bruckner und Brahms zu den großen Bs der Musikgeschichte gehört. Dazu trat mit Paul Büttner einer, der kaum gespielt wird und so ziemlich vergessen ist. Nach dem Erlebnis seines Konzertstücks G-Dur für Violine und Orchester aus dem Jahre 1917 muss man diese Tatsache unbedingt bedauern. Den Konzertveranstaltern und Dramaturgen ist zu raten, ihren programmgestalterischen Blick auch mehr auf die Vertreter der zweiten Reihe zu richten und dort auf Entdeckungsreise zu gehen.

Florian Mayers Herzenssache

In Dresden war das heutige Heinrich-Schütz-Konservatorium einst nach Paul Büttner benannt. Dem musikhistorischen Interesse und dem Einsatz von Florian Mayer, der eben dort unterrichtet wurde, ist es nun entscheidend zu danken, dass das genannte Konzertstück erklang. Es ist ein weit gesponnener Variationensatz, der aus einem anmutigen, schlichten Thema erwächst und allerlei Abwechslungen in Stimmung und Dynamik beschert im reizvoll verquickten Miteinander von Solist und Orchester. Erwartungsgemäß musizierte Florian Mayer nicht nur technisch souverän, sondern auch sehr nuancenreich, mit Inbrunst und darauf bedacht, den jeweiligen Charakter der Variationen trefflich mit Leben zu erfüllen. Dieser Büttner war Florian Mayer Herzenssache. Und das hörte man auch. Die Elbland Philharmonie Sachsen war mit Lust und Können bei der Sache und bereitete ein instrumentales Bett von bester klanglicher Flexibilität. Der Tod von Mikis Theodorakis war für Florian Mayer Anlass, ein wunderschönes, schlichtes Lied aus dessen Feder zuzugeben.

Umschlossen wurde Paul Büttners Violinstück von einem großen Beethoven-Block. Bei der zwischen Schroffheit und lyrischer Einkehr pendelnden Coriolan-Ouvertüre setzten Ekkehard Klemm und sein Orchester ganz auf Konturenschärfe, die in ihrer Deutlichkeit, geradezu beispielhaft herausgeschält wurde, auf Markanz und atmosphärische Dichte.

Genügten diese beiden Interpretationen schon jenen besonderen Ansprüchen, die man an ein Sonderkonzert zur Saisoneröffnung stellen kann, ohne jede Einschränkung, so setzte die F-Dur-Sinfonie op. 93 noch eines drauf und avancierte zu einem wahren Glanzstück. Ekkehard Klemm legte viel Wert darauf, die heitere, musikantische Gelöstheit des Werkes, ihren Hintersinn hervorzuheben. Letzterer wurde bei Beethoven durch die Erfindung des – für Musiker eigentlich nützlichen – Metronoms und die Auswirkungen der Mechanik auf die Musik inspiriert. Die Elbland Philharmonie Sachsen ließ sich von dem schwungvoll-energischen Ansatz gern mitreißen und offerierte ein farbenreiches, detailtreues Klanggeschehen, präzise und sorgfältig in den Details. Beispielhaft seien die Bläser im Trio des dritten Satzes genannt, die sich mehr als nur achtbar schlugen.

Der Saisonauftakt ist gelungen. Freuen wir uns alle auf weitere Taten der Elbland Philharmonie Sachsen.

Von Mareile Hanns