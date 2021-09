Elbland Philharmonie Sachsen eröffnet die Spielzeit in Pirna

Dresden

Die Hoffnungen der Musiker und ihres Chefdirigenten lassen sich in einem Satz zusammenfassen: Es möge eine SPIELzeit werden. So antwortet Chefdirigent Ekkehard Klemm auf die Frage, mit welchen Erwartungen und Wünschen seine Elbland Philharmonie Sachsen heute in die neue Konzertsaison startet.

Das Orchester des Kulturraums Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat wie alle kulturellen Einrichtungen pandemiebedingt eine komplizierte Zeit hinter sich. Alle Mitarbeiter der Elbland Philharmonie Sachsen GmbH waren vom 1. Mai 2020 bis 31. Mai 2021 in Kurzarbeit, ausgenommen die Monate, in denen das Orchester planmäßig Urlaub hatte. „Die finanzielle Situation der GmbH ist ausgeglichen“, erklärt Geschäftsführerin Carola Gotthardt auf DNN-Anfrage. Fehlende Einnahmen durch Ticketverkäufe und Orchesterhonorare seien durch Kurzarbeitergeld und nicht besetzte Stellen ausgeglichen worden, die während der Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld ohnehin nicht wieder besetzt werden durften.

Zusammengeschweißt statt auseinandergebracht

Ekkehard Klemm, dessen Vertrag als Chefdirigent nach drei Jahren im Amt 2020 verlängert worden war und nun bis vorerst 2025 läuft, zeigt sich kämpferisch optimistisch: „Insgesamt empfinde ich die menschliche Situation des Orchesters sehr positiv. Die schwierige Zeit unter den Coronabedingungen hat das Ensemble eher zusammengeschweißt als auseinandergebracht. Jede und jeder war gefordert, kreative Dinge beizusteuern, flexibel zu reagieren und unkonventionelle Lösungen mitzugestalten. Das ist in hervorragender Weise gelungen und umgesetzt worden.“

Im Gegensatz zur vorherigen Spielzeit, in der Kurzfristigkeit und Umplanung zum Vokabular gehörten, liegt nun für 2021/22 ein beeindruckend vielseitiger Konzertplan vor, der vertraute Strukturen aufweist, aber auch von Nachholterminen geprägt ist. Mit einem Sonderkonzert startet die Elbland Philharmonie in ihre sinfonische Spielzeit. Zum Auftakt erklingen heute, am 5., 11. und 12. September an verschiedenen Orten Werke von Ludwig van Beethoven und Paul Büttner, Ekkehard Klemm dirigiert, Solist ist der Dresdner Geiger Florian Mayer.

Es folgen übers Jahr vier Philharmonische Konzerte mit den assoziativen Titeln „Jupiter“, „Italien“, „Finnland“ und „Im Tale blüht der Frühling auf“, unter Leitung des Chefdirigenten gastieren der Cellist Isang Enders mit Robert Volkmanns Cellokonzert a-Moll, der Kontrabassist Dominik Wagner mit einem Konzert von Giovanni Bottesini, Robert Oberaigner mit Bernhard Hendrik Crusells Klarinettenkonzert Nr. 2 und schließlich der Pianist Emmanuel Roch mit Joseph Haydns 11. Klavierkonzert D-Dur. Den Schlusspunkt unter die Saison setzt das Orchester mit „The Rat Pack“ am 2. Juli 2022 in der SACHSENarena Riesa.

Hoffnung auf die große Besetzung

Das Ensemble hofft, spätestens dann längst wieder in großer Besetzung spielen zu können. In der Zeit, wo solches nicht möglich ist, werden „große Besetzungen wegen der Abstandsregeln durch kleine ersetzt, entsprechende Bearbeitungen beziehungsweise andere Literatur gespielt“, so Ekkehard Klemm. „ Jedes Projekt steht vor der Frage der Machbarkeit.“

Rein statistisch gibt es entsprechend weniger Dienste, die jedes Ensemblemitglied leistet. „Es ist sehr viel Eigeninitiative nötig, um das durch ‚häuslichen Fleiß‘ immer wieder auszugleichen und fit zu bleiben auf dem Instrument. Eine Herausforderung, der sich das Orchester mit großer Ambition gestellt hat“, betont Klemm. „Ich bin sogar begeistert, wie sich das Orchester in der Corona-Zeit in die kammermusikalische Arbeit gestürzt hat und wie mit einer Vielzahl unterschiedlichster Aktivitäten und ungewöhnlicher Besetzungen ganz neue Programme, Konzertformate und Angebote für alle möglichen Interessenten vom klassischen Konzertbesucher über die Weinliebhaber bis hin zu Kindern und Familien entwickelt und aufgeführt wurden. Damit hat die Elbland Philharmonie nicht nur ihre Verankerung in der Region untermauert, sondern ihre Notwendigkeit und Leistungsfähigkeit dick unterstrichen. Ältere Kolleginnen und Kollegen haben sich sehr oft mit den neuen, viel jüngeren zusammengetan – das hat das Orchester nachhaltig gestärkt und künstlerisch den Level höher gehoben.“ Natürlich sind die verschiedenen Gruppierungen des Ensembles mit ihren Programmen auch in der Saison 2021/22 vertreten.

Zum musikalischen Portfolio der Elbländer gehören erneut Kirchenkonzerte mit großen Chorwerken wie u.a. Bachs h-Moll-Messe und Mendelssohn Bartholdys „Paulus“ mit der Luther-Kantorei Radebeul, letzteres auch mit der Freitaler Kantorei, der Dresdner Singakademie sowie mit dem Propsteichor zu Leipzig und dem Dresdner Kathedralchor, Bachs Johannes-Passion und das Mozart-Requiem mit der Kantorei St. Marien Pirna sowie mit Chorus 116; dieser führt zudem Arthur Honeggers „König David“ auf. Und es gibt eine „Geistliche Abendmusik“ im Dom zu Meißen.

Heitere Weihnachtskonzerte

Die Adventszeit verschönern sechs Heitere Weihnachtskonzerte mit Tom Pauls, in Pirna wird das Bachsche Weihnachtsoratorium ertönen, mehrmals ist „In der guten Stube“ Zitherspieler Thomas Baldauf mit dem Orchester zu hören. Zum Jahreswechsel steht Beethovens Neunte mit den Landesbühnen Sachsen an, und die Musiker verabschieden das alte und begrüßen das neue Jahr mit „Wiener Blut“.

Ausschnitte aus Franz Lehárs „Land des Lächelns“ u.a. sollen die Besucher des 8. Philharmonischen Orchesterballs erfreuen, Unterhaltungs- und Sonderkonzerte tragen programmatische Titel wie „Bellini, Bajazzo & La Bohème“, „Hollywood – Musik aus der Traumfabrik“, „Aus Nord und Süd“, „An die Musik“, „Beethoven in Afrika“, „Ein Sommernachtstraum“ und „Wagners Idylle“. Natürlich dürfen die beliebten Auftritte mit Tom Pauls und dem Zwingertrio auch in dieser Spielzeit nicht fehlen.

Zudem fühlt sich Ekkehard Klemm mit seinen Musikern neuen Werken verpflichtet: Für ein Gastspiel bei den Dresdner Tagen der zeitgenössischen Musik 2022 sind zwei Uraufführungen von Christian Münch und Lothar Voigtländer sowie Dresdner Erstaufführungen von Bernd Franke und Ashley Fure angekündigt.

Für außergewöhnliche Projekte erwartet die Elbland Philharmonie Fördergelder, mit denen z.B. „Symphonix“ mit dem Komponisten Karsten Gundermann und dem Tänzer und Choreographen Wilfried Ebongue fortgesetzt werden kann. Gemeinsam mit Berliner Tänzern und Kindern, die regelmäßig in der Arche Meißen betreut werden, soll so „Die Legende des Hip Hop“ wieder ein spannendes Unterfangen werden. Und für Grundschüler dürfte es ein „Tierisches Vergnügen“ sein, wenn Rainer Hraskys „Der kleine hässliche Vogel“ und Sergej Prokofjews „Peter und der Wolf“ musikalisch erzählt werden.

Große Sinfonien müssen noch warten

„Da wir als Orchester zu 90 Prozent von Veranstaltern, das heißt Veranstaltungshäusern, Theatern, Kirchen, Chören und so weiter gebucht werden, richtet sich die mögliche Publikumszahl nach deren Hygienekonzepten“, erklärt Carola Gotthardt. „Wenn wir selbst als Veranstalter auftreten, müssen wir uns an das Hygienekonzept des Hauses anpassen. Häufig spielen wir jedoch in Räumen mit einer hohen Platzkapazität – zum Beispiel demnächst im Dom Meißen, in der Lutherkirche Radebeul und St. Marien Pirna – , in denen voraussichtlich kein Konzertbesucher abgewiesen werden muss“, hofft die Geschäftsführerin. Große romantische Sinfonien von Bruckner bis Sibelius und leider auch etliche zeitgenössische Stücke, die sehr oft einen großen Bläserapparat und viel Schlagwerk verlangen, müssen augenblicklich warten, bedauert der Chefdirigent. Auch die von der Elbland Philharmonie gespielten Musiktheaterproduktionen an den Landesbühnen Sachsen wie zum Beispiel die Premiere von Verdis „Rigoletto“ werden noch in Kammerorchesterfassungen präsentiert.

„Ich möchte in den kommenden Jahren erreichen, dass wir wieder konzeptionell und künstlerisch stabil planen“, schaut Klemm voraus. „Wir wollen interessante Akzente setzen sowie als Orchester der Region und als verlässlicher Partner der Landesbühnen an vielen Stellen das leisten, was Sächsische Staatskapelle und Dresdner Philharmonie nicht in dem Maße tun können: anspruchsvolle Konzerte spielen im gesamten Dresdner Umland, insbesondere im ländlichen Raum, Akzente setzen mit Kompositionen aus der Region und weiter auch mit zeitgenössischen Werken, den Nachwuchs fördern in Partnerschaft mit der Dresdner Musikhochschule sowohl im Bereich Dirigieren wie auch für die Opern- und Instrumentalklassen, Kinder-, Jugend- und Familienkonzerte aller Art im ländlichen Raum geben und Unterhaltungsformate anbieten im konzertanten Bereich. Und wir wollen zur weitere Profilierung der Landesbühnen beitragen.“

