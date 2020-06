Ekkehard Klemm bleibt Chefdirigent der Elbland Philharmonie Sachsen

Dresden

Ekkehard Klemm bleibt bis mindestens Sommer 2025 Chefdirigent der Elbland Philharmonie Sachsen. Das habe die Gesellschafterversammlung der Elbland Philharmonie Sachsen GmbH auf ihrer letzten Sitzung unter dem Vorsitz von Landrat Arndt Steinbach ( CDU) beschlossen, nachdem die Orchestermitglieder zuvor mehrheitlich für eine Verlängerung des Vertrages votiert hatten. Das teilte Geschäftsführerin Carola Gotthardt mit, die sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Dirigenten freut, den sie als „äußerst kompetenten, zuverlässigen und auch kompromissbereiten künstlerischen Chef“ des Orchesters schätzen gelernt habe.

Besonderes Vertrauensverhältnis zum Orchester

Ekkehard Klemm wurde 1958 in Karl-Marx-Stadt geboren, war 1968 bis 1977 Mitglied des Dresdner Kreuzchors und hat an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (HfM) Dirigieren, Klavier und Komposition studiert. Er war Kapellmeister und Chefdirigent an verschiedenen Theatern. Seit 2003 ist Klemm Professor für Dirigieren an der HfM Dresden, 2010 bis 2015 bekleidete er hier das Amt des Rektors. 2004 wurde er künstlerischer Leiter der Singakademie Dresden. Er ist Präsident des Verbandes Deutscher KonzertChöre und Mitglied des Sächsischen Kultursenats und der Sächsischen Akademie der Künste. Sein Vertrag mit dem Orchester, das 2013 aus der Fusion der Neuen Elbland Philharmonie und des damaligen Orchesters der Landesbühnen Sachsen hervorgegangen war, lief zunächst bis 31.Juli 2021.

„Seit meinem Amtsantritt als Chefdirigent im Jahr 2017 ist zu dem Orchester ein besonderes Vertrauensverhältnis gewachsen“, sagt Ekkehard Klemm zur Vertragsverlängerung. Die Elbland Philharmonie Sachsen tritt als Klangkörper des Kulturraums Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge in Theatern, Stadthallen, Kirchen und Kulturhäusern rund um die Landeshauptstadt Dresden auf. Regelmäßige traditionelle Spielorte sind die Stadthalle „ stern“ Riesa, die Marienkirche Pirna, das Theater Meißen sowie das Stammhaus der Landesbühnen Sachsen in Radebeul. Gastspiele führen regelmäßig zu den Dresdner Musikfestspielen sowie in das Gewandhaus zu Leipzig.

Nach-Corona-Neustart am 11. Juli in Riesa

Das Spektrum der Elbland Philharmonie ist mit Ekkehard Klemm vielfältiger geworden und beinhaltet Sinfoniekonzerte, Projekte mit regionalen zeitgenössischen Komponisten, Wiederentdeckungen barocker, klassischer und romantischer Meister, Unterhaltungskonzerte aller Art, Uraufführungen studentischer Kompositionen, Workshops mit Kinderkompositionen, Kinderkonzerte, Dirigierseminare mit der Dresdner Musikhochschule und dem Dirigentenforum des Deutschen Musikrates, Musiktheaterproduktionen der Landesbühnen und auf der Felsenbühne Rathen bis hin zu Oratorien mit Chören und Kantoreien aus ganz Sachsen. „Ich freue mich auf vier weitere Jahre, die dem Orchester eine klare Perspektive und künstlerische Entwicklung ermöglichen“, betont Ekkehard Klemm.

Auch die Elbland Philharmonie Sachsen konnte in den vergangenen Wochen durch den coronabedingten Shutdown nicht öffentlich musizieren, von einigen kleinen Kammerkonzerten in den letzten Tagen abgesehen. Nun soll es am 11. Juli, 18 Uhr live in der SachsenArena Riesa mit einem Sonderkonzert wieder losgehen. „Von Beethoven bis Harry Potter“ heißt das Programm. Dafür werden insgesamt 66 Musikerinnen und Musiker auf einer ca. 1100 Quadratmeter großen Fläche Platz finden und mit Hilfe ausgeklügelter Tontechnik und Monitorings „das in den vergangenen Wochen Unmögliche wagen – ein Konzert in großer Orchesterbesetzung“. Dafür wurde ein Hygienekonzept erarbeitet.

Karten: 10 Euro in der Riesa Information sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet und Tel. 03525/529422

www.elbland-philharmonie-sachsen.de

Von Kerstin Leiße