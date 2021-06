Einstand und Abschied: Konzerte der Singakademie Dresden

Dresden

Wunderbar und anrührend mit dem Lied „Frühlingsglaube“ eröffneten die Sopranistin Marie Hänsel und Katrin Klemm am Klavier das Sonntagskonzert der Singakademie Dresden in der Lukaskirche. Nun ist das keinesfalls ein harmloser Jubelschrei auf den zu erwartenden Frühling – weder beim Dichter Ludwig Uhland (er schrieb es während der Napoleonischen Kriege) noch bei Schubert. „Nun muß sich alles, alles wenden“ hatte auch einen über den privaten Rahmen hinausgehende, gesellschaftliche Dimension – damals wie heute. Insofern war es der treffliche Einstieg ins erste Konzert nach den vielen Monaten chorischen Stummseins. Wurde doch der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass es nun wieder aufwärts geht, dass man Singen darf, dass es wieder Kultur gibt.

Noch immer keine Normalität beim Chorsingen

Seit März ist Michael Käppler der neue Chef des Chores und durfte sich nun endlich dem Publikum präsentieren. Man sei sich unsicher gewesen, ob man mit so wenigen Proben ein Konzert wagen sollte. Aber: „Ja, wir brauchen es selbst als Chor. Und wir wollen einen Hoffnungsstrahl ans Sie, das Publikum, senden.“ Dass noch immer keine Normalität beim Chorsingen eingezogen ist (und niemand weiß, ob und wann das sein wird), zeigte schon die vergleichsweise kleine Ensemblegröße und die Aufstellung weit auseinander – die Frauen auf beiden Emporen und die Männer auf dem Altarplatz.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen des guten Chorgesangs ist ja, dass man sich gegenseitig hört – sehr schwer unter diesen Voraussetzungen, aber durch Erfahrung und den nimmermüden Einsatz aller Beteiligten wettgemacht. Auch wenn es Standardliteratur der Singakademie war (was ja keinesfalls abwertend ist), so galt es, mit reinem A-cappella-Gesang gleich die hohe Schule zu meistern. Und dies klappte weitestgehend sehr gut, schön differenziert in den verschiedenen Besetzungen, ausdrucksstark und klanglich flexibel.

Ein gelungener Einstand

Michael Käppler hatte die Fäden des Ganzen umsichtig, sehr inspirierend und vor allem Sicherheit verleihend in der Hand. Romantisches Liedgut wie von Felix Mendelssohn Bartholdy ist ebenso Stammliteratur der Singakademie wie Rudolf Mauersbergers „Geistliche Sommermusik“. Da hörte man sehr schlicht zwei Sätze des ersteren, so den berühmten „Abschied vom Walde“ und die mehrteilige, gar nicht so einfach zu singende Hymne „Hör mein Bitten“. Bei Mauersberger fiel die Wahl auf Introitus und Beschluss des 1948 geschriebenen Lobes der Schöpfung – besonders gestaltungsintensiv und kontrastreich, so gar nicht altmodisch.

Es war ein gelungener Einstand von Michael Käppler. Natürlich wird er in seiner Amtszeit eigene Akzente setzen. Das ist auch gut so. Aber er will nicht alles umkrempeln und an bewährten und beliebten Positionen festhalten, etwa dem Brahms-Requiem, dem Adventsstern und auch dem Einsatz für die Moderne – vorausgesetzt, man lässt ihn und die Chöre kontinuierlich arbeiten und auftreten.

Ein sehr schönes und nur begrüßenswertes Vorhaben von Michael Käppler ist es, einen Jugendkammerchor der Singakademie gründen zu wollen, als Heimat für die dem Kinderchor Entwachsenen.

Dieser hatte am Tag vorher seinen großen Auftritt. Dass dieser überhaupt und dann noch in dieser wirklich ansprechenden Güte stattfand, muss mit Fug und Recht als Wunder bezeichnet werden. Das Weihnachtskonzert 2019 war das letzte Live-Ereignis. „Wir haben anderthalb Jahre nichts anderes gemacht als gewartet“, so Claudia Sebastian-Bertsch. Immer wieder musste sie die Kinder vertrösten, hinhalten und „Vertrauen schaffen, dass es irgendwann und irgendwie weitergeht“. Man wollte ein Beethoven-Musical aufführen – nichts ging. Eine nicht unerhebliche Zahl Mitglieder ist abgesprungen (auch im Erwachsenenchor gab es Schwund).

Kein Wunder, dass sich Eltern gegen Kunst im Allgemeinen und Chöre im Besonderen entscheiden, wenn sie und ihre enttäuschten Sprösslinge erleben müssen, dass solche Einrichtungen in Pandemiezeiten als erstes geschlossen werden, es am längsten bleiben und dass außerdem über einem mühsam erkämpften Wiederbeginn immer das Damoklesschwert der plötzlichen, neuerlichen Schließung hängt. Hier gab es am 14. Juni die erste gemeinsame Probe, der noch zwei folgten, und dann war schon Konzert.

Man kann den Hut nicht tief genug ziehen

Da das, was sich vorher abspielte, so absolut außergewöhnlich, ja fast absurd war (im musikalischen Sinn), muss es erwähnt werden. Es fanden – so die technischen Voraussetzungen vorhanden waren – sogenannte Zoom-Proben statt. Claudia Sebastian-Bertsch saß am heimischen Flügel und hatte Kontakt mit jeweils einem Kind des Chores.

Das konnte zwar die Chorleiterin hören, ihren Vorgaben folgen (oder auch nicht). Umgekehrt ging das wieder nicht und natürlich auch nicht in der Gruppe. Von einer Chorprobe, selbst im Kleinformat, konnte also nicht die Rede sein. Aber es war wichtig, auf diese Weise textsicher zu werden und überhaupt die Kinder bei der Stange zu halten. Wie Claudia Sebastian-Bertsch und ihren Chören ist es so oder ähnlich vielen Chorleitern und Kantoren und ihren Ensembles gegangen, egal ob semiprofessionelle Vereinigung, Profis, Laienchor, große oder kleine Besetzung, Kinder- oder Knabenchor. Wie es jetzt mit der Nachwuchsgewinnung im Jugendbereich weitergeht (schließlich stürzen sich nun alle gleichzeitig auf die Schulen) bzw. wie Abgänge im Erwachsenbereich kompensiert werden, ist völlig offen. Man kann den Hut nicht tief genug ziehen vor der Basis-Arbeit der Chorverantwortlichen, vor ihrem riesigen Engagement.

Nach 26 Jahren war dieses nun das Abschiedskonzert von Claudia Sebastian-Bertsch bei der Singakademie. Sie wird sich stärker ihren vielfältigen anderen Aufgaben widmen. Mit Robert Schad ist die Nachfolge gesichert. Noch einmal hörte man ein Kaleidoskop ihrer bis dato geleisteten Arbeit – alte Meister wie „Kommt, ihr G’spielen“ von Melchior Franck, Romantik in Gestalt von Schumann und Mendelssohn Bartholdy und Filmmusik. An vergangene Chorreisen erinnerten Lieder aus Südafrika und ein Indianer-Song. Sooft ich Konzerte des Kinderchores besuchte, war das hübsche „Waldtelegramm“ ein Liebling von Chor und Publikum gleichermaßen.

Auch diesmal zeichnete sich das Ensemble durch Klangschönheit vom feinsten aus. Hanna und Eva waren lange im Kinderchor, haben Abitur gemacht und zeigten nun voller Spielfreude und gesanglicher Sicherheit bei Ausschnitten aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“, was sie hier gelernt haben. Zwei kleine Mädchen aus der Vorbereitungsklasse trauten sich, bei diesem Konzert mitzumachen – zuerst etwas schüchtern, aber dann mit vollem Einsatz, so im Lied „An meinen Talisman“. Ein Blick in eine Zukunft voller Hoffnungen! Und das betrifft die gesamte Singakademie Dresden und natürlich alle Chöre in der Stadt.

Von Mareile Hanns