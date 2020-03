Dresden

Die friedliche Revolution und die anschließende deutsche Einheit brachten nicht nur für die Bürger große Umwälzungen mit sich. Auch die Dresdner Stadtverwaltung und staatlichen Bildungs- und Kultureinrichtungen mussten sich völlig neu orientieren. Neugierige haben am Sonnabend die einmalige Chance, Zeitzeugnisse der damaligen Umbrüche aus dem Archiv und den Sammlungen der Dresdner Hochschule für Bildende Künste (HfBK) zu begutachten. Denn auch die HfBK öffnet zum 10. Tag der Archive ihre Pforten. Geschichtsinteressierte können nicht nur die Räumlichkeiten von Archiv und Kustodie der HfBK erkunden, sondern auch ausgewählte Archivalien und Sammlungsstücke zum Thema Friedliche Revolution wie Dokumente, Fotos und Kunstwerke in einer ganztägigen Ausstellung bestaunen. Sie ist eine Kooperation der HfBK mit dem Stadtarchiv, dem Archiv der Technischen Universität und dem Historischen Archiv der Sächsischen Staatstheater und findet von 10 bis 17 Uhr im Gebäude Ostra-Allee 9, Eingang Malergäßchen, statt.

Zahlreiche Archive in Dresden geöffnet

Am Tag der Archive beteiligen sich zahlreiche weitere Institutionen. So laden die Staatlichen Kunstsammlungen ab 11 Uhr zu einer Sonderführung durch das Gerhard Richter Archiv im Albertinum sowie ab 14 Uhr in das Josef-Hegenbarth-Archiv im Kupferstich-Kabinett ein. Außerdem öffnen das Landeskirchenarchiv, das historische Archiv der Sächsischen Staatstheater und das Hauptstaatsarchiv ihre Pforten zum Aktionstag. Den Abschluss macht das Stasi-Unterlagen-Archiv, das bis 18 Uhr Einblick gewährt.

Der Tag der Archive ist eine Initiative des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) und soll den Bürgern Einblick in die deutschen Archive geben. Mehrere hundert Einrichtungen im Bundesgebiet beteiligen sich laut VdA an der Aktion. Das diesjährige Rahmenthema lautet „Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet“ und soll den Wandel der Kommunikation in den vergangenen 200 Jahren beleuchten.

alle Veranstaltungen der Dresdner Archive auf tagderarchive.de/teilnehmende-archive/nach-bundesland/sachsen.html

