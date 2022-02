Einladung für das Dresdner Schauspielhaus zum Berliner Theatertreffen

Berlin

Zum ersten Mal seit 2019 ist das Staatsschauspiel Dresden zum Berliner Theatertreffen eingeladen worden: mit Völker Löschs Inszenierung „Der Tartuffe oder Kapital und Ideologie“ von Soeren Voima nach Molière und nach „Kapital und Ideologie“ von Thomas Piketty.

„Seit den frühen 1980er-Jahren hat sich einiges verändert, zu erkennen am konkreten Beispiel einer Wohngemeinschaft, die sich aus verschlampten „Was interessiert mich Kohle?“-Anfängen bis in die Spekulationsorgien und den Immobilien-Boom der Gegenwart fortschreibt. Die sehr freie Nachdichtung übernimmt von Molière nur die allergröbsten Anregungen, ansonsten reimt und schreibt sich Soeren Voima (alias Christian Tschirner) scharfzüngig durch den ökonomischen, kulturellen und sozialen Wandel, wie ihn der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty in seiner Analyse ,Kapital und Ideologie’ darlegt. In der Rolle des Tartuffe brilliert der schamloseste Neoliberalismus, der immer ein bisschen schneller denkt und handelt als alle Konkurrenz“,äußerte sich die Jury, „und wie geht es weiter? Der Ausgang bleibt zwar offen, scheint aber nicht völlig hoffnungslos. Wie wär’s mit ein bisschen mehr Verteilungsgerechtigkeit oder – falls es das überhaupt gibt – ökonomischer Moral?“

Die Einladung „ist eine Auszeichnung und auch Ausdruck der künstlerischen Leistungsfähigkeit“

„Ich freue mich sehr für das Ensemble, das künstlerische Team und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staatsschauspiels Dresden. Dass wir nach den beiden Einladungen 2019 erneut beim Theatertreffen vertreten sind, ist eine Auszeichnung und auch Ausdruck der künstlerischen Leistungsfähigkeit unseres Hauses“, so Intendant Joachim Klement.

Weiterhin sind in der diesjährigen Auswahl etwa Theater aus Bochum, Mannheim, Hannover, Wien und München vertreten. Hamburg ist doppelt dabei mit „Die Ruhe“ von Signa Köstler am Deutschen Schauspielhaus und „Doughnuts“ von Toshiki Okada am Thalia Theater. Aus Berlin sind Yael Ronens „Slippery Slope“ am Maxim Gorki Theater und „All right. Good night. Ein Stück über Verschwinden und Verlust“ von Helgard Haug (Rimini Protokoll) eingeladen. Die Frauenquote, die beim Theatertreffen gilt, sei übererfüllt worden, sagte die Leiterin des Berliner Theatertreffens, Yvonne Büdenhölzer. Demnach stammen sechs von zehn Inszenierungen von Regisseurinnen. Auffällig sei, dass bei einigen Arbeiten Musik und Choreographie eine große Rolle spielten.

Noch unklar, ob Inszenierungen wieder vor Publikum möglich

Für das Theatertreffen werden jährlich die bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewählt. Die nächste Ausgabe ist vom 6. bis 22. Mai geplant.

Wegen der Pandemie hatte das Festival in den vergangenen zwei Jahren online stattfinden müssen. Diesmal hoffen die Veranstalter, die ausgesuchten Inszenierungen wieder vor Publikum zeigen zu können. Es soll aber auch digitale Elemente geben.

Seit 2012 leitete Büdenhölzer eines der wichtigsten und renommiertesten Bühnenfestivals. Zuvor war sie bereits für den Stückemarkt des Festivals verantwortlich. Nun organisiert sie ihr letztes Theatertreffen in Berlin und gibt danach ihren Posten ab. „Und warum ich aufhöre? Ich habe ein sehr schönes Angebot bekommen.“ Sie werde ab 2023 einer neuen Aufgabe nachgehen - mehr dazu werde Ende Mai bekanntgegeben. Informationen zur Nachfolge Büdenhölzers sollen „voraussichtlich im Sommer“ bekanntgegeben werden, hieß es in einer Mitteilung.

Das Theatertreffen gehört zu den Berliner Festspielen, die mit Matthias Pees in diesem Jahr einen neuen Intendanten bekommen.

Von C. Seiferheldt