„Die Ausstellung kann Mut machen“, schätzt Nora Goldenbogen, Vorsitzende des Landesverbands Sachsen der jüdischen Gemeinden, ein. Gerade Schülerinnen und Schüler könnten durch „Einige waren Nachbarn“ in der Empfangshalle des Hygiene-Museums beschließen, dass sie Widerstand zeigen wollten, wenn sie in Zukunft Unrecht sehen, dass sie sich sagen würden: Da mache ich was!

Eine Haltung, die die sehr reif und intelligent wirkenden jungen Menschen aus der neunten Klasse der Freien Alternativschule Dresden, die an der Podiumsdiskussion zur Ausstellungseröffnung teilnahmen, bereits heute an den Tag legen. Insofern kann man feststellen, dass an dieser Schule einiges richtig gemacht wird. Lehrerin Anja Apel betonte denn auch, dass sie stets über aktuelle politische Situationen sprechen. Etwas, was an „normalen“ Dresdner Schulen eher selten der Fall ist, wie mir bekannte Eltern immer wieder sagen. Da zählt wohl stets die Position im Pisa-Ranking mehr als die Förderung kritischen Denkens.

Der alltägliche Faschismus von nebenan

Am 79. Jahrestag der Deportation der Dresdner Juden aus dem Lager am Hellerberg nach Auschwitz fand diese Diskussion statt. Eine wichtige Diskussion, eine wichtige Ausstellung, gerade in der „Täterstadt“ Dresden, so die Beigeordnete für Kultur und Tourismus der Stadt, Annekatrin Klepsch (Die Linke). Sie sprach davon, dass es in Sachen Aufarbeitung der NS-Zeit bis heute eine andere Situation in Ostdeutschland sei, da man sich nicht als Nachfolgestaat des Deutschen Reiches gesehen habe und hauptsächlich über den kommunistischen Widerstand gesprochen wurde. Sehr berührend, dass sie dazu auch die eigene Familiengeschichte anführte.

Diese Wanderausstellung des United States Holocaust Memorial Museums zeigt nicht die bekannten Fotos; hier geht es um den alltäglichen Faschismus von nebenan. Um die Dorfgemeinschaft, die ein Volksfest daraus macht, wenn einem jungen Paar öffentlich die Köpfe geschoren werden – weil die 16-jährige polnische Zwangsarbeiterin und der 17-jährige deutsche Landarbeiter das Verbrechen begangen hatten, sich zu lieben. Um die Lehrkräfte, die ihre Klassen zur Verbrennung von Einrichtungsgegenständen aus einer Synagoge mitbringen, und sie dort Lieder singen lassen. Um Nachbarn, die darauf warten, eine zwangsweise geräumte Wohnung plündern zu können. Aber auch um Einzelne, die sich widersetzt haben, sich als Mitmenschen erwiesen.

Auf nur 21 Tafeln plus einer Multimedia-Station, aufgeteilt in drei Bereiche, werden die Geschichten der „Nachbarn“ erzählt – in der ersten Reihe derjenigen aus dem Deutschen Reich, aus Österreich und dem Protektorat Böhmen und Mähren, in der zweiten aus den Gebieten der Massenmorde in Osteuropa und der Sowjetunion, in der dritten aus Nord-, West- und Südeuropa. Es sind anrührende Geschichten, wie jene der Geschwister Gransztajn, die während der Deportation aus Ungarn nach Auschwitz von ihren Eltern getrennt wurden und von denen ein Zettel überliefert ist, dass sie sich darauf freuten, sie im französischen Metz wiederzusehen. Selbst viele deportierte Juden, so heißt es auf der Tafel lapidar, hatten die Berichte des Radiokanals der BBC über die Gräueltaten nicht geglaubt.

Unsägliche Anmaßungen der Impfgegner

Konsens herrschte bei den Diskussionsteilnehmern, dass diese Ausstellung zur richtigen Zeit nach Dresden komme. Wiederholt wurde auf die unsäglichen Anmaßungen der Impfgegner hingewiesen, sich mit gelbem Stern und Behauptungen à la „Ich fühle mich wie Sophie Scholl“ als Opfer darzustellen. Und auf die Notwendigkeit zur Demokratieerziehung. Sehr interessant, dass gerade Nora Goldenbogen darauf hinwies, dass die Diskriminierungen der Gegenwart häufiger Menschen mit anderer Hautfarbe treffen als Jüdinnen und Juden. Schade, dass darauf nicht eingegangen wurde.

Großartig jedoch, dass eine Schülerin auf die Frage von Moderatorin Uta Burkhardt, wie sie sich die Aufarbeitung jener Themen zukünftig vorstelle, antwortete, sie habe die Lektüre von „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ sehr beeindruckt. Bei Büchern sei man doch so nah dran am Geschehen. Es braucht nicht viel technischen Schnickschnack. Schautafeln mit eindrucksvollen Fotos in einer Ausstellung, Bücher im Unterricht und zu Hause. Und natürlich Erwachsene, die mithalten bei der Demokratieerziehung. Zu Recht wies Klepsch darauf hin, dass in allen Altersgruppen Vorurteile und rassistisches Denken vorkommen und man stets versuchen müsse, nicht nur die junge Generation, sondern auch die Älteren zu erreichen.

