Eine charismatische Persönlichkeit: Friedrich Goldmann wäre heute 80 geworden

Dresden

Heute wäre der in Siegmar-Schönau geborene Komponist Friedrich Goldmann 80 Jahre alt geworden. 1951, im Alter von zehn Jahren, wurde er Mitglied des Dresdner Kreuzchores. Nach einigen „aufmüpfigen“ Jahren und schließlich dem Abitur 1959 durfte Goldmann mit Unterstützung von Paul Dessau zu einem internationalen Ferienkurs für neue Musik nach Darmstadt reisen und an einem Spezialseminar von Karlheinz Stockhausen teilnehmen. Es wurde für ihn zu einem prägenden Erlebnis, zumal er dort weitere namhafte Komponisten und Interpreten der musikalischen Avantgarde kennenlernte.

Meisterschüler-Studium bei Rudolf Wagner-Régeny

Im Herbst 1959 nahm Goldmann ein Kompositionsstudium an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in Dresden auf, das er vorfristig nach drei Jahren im Sommer 1962 beendete. Sein Versuch, als Meisterschüler bei Hanns Eisler an der Akademie der Künste in Berlin zu studieren, schlug fehl, denn Eisler verstarb im September. So begann er sein Meisterschüler-Studium bei Rudolf Wagner-Régeny und schloss es 1964 ab.

Goldmann kannte inzwischen die kompositorischen Meisterwerke der Vergangenheit und seiner Gegenwart. Ob nun Vorbilder oder Leitbilder, mag dahingestellt sein, doch wurden Werke von Ligeti, Maderna, Boulez, Xenakis, Stockhausen, Varèse, Nono und Lachenmann für ihn hochinteressant, weil diese Komponisten der musikalischen Avantgarde in ihren Werken kompositorisches Neuland betreten hatten, dieses Handwerk wollte er sich aneignen.

Aber Goldmann studierte ebenso gründlich auch die Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Gustav Mahler, Claude Debussy und Maurice Ravel und formte daraus seine persönliche, stark gestische und streng durchdachte, kontrastreiche Ausdrucksweise. Die Spannung zwischen den beiden Polen, der traditionellen Formenwelt und der avancierten Strukturierung, prägte die Musik Goldmanns zeitlebens.

Umfangreiches und vielfältiges kompositorisches Werk

Sein ständiger Wille, sich in den Sturm des radikalen Fragens zu stellen, sein permanent dort suchender Mut, wo ihn möglicherweise ein bodenloser Abgrund erwartete, hatte Momente höchster Spannung in seinen Kompositionen zur Folge. Es fällt schwer, sein umfangreiches und vielfältiges kompositorisches Werk in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Die folgenden Kompositionen können daher nur ein Ausschnitt seines künstlerischen Schaffens sein: Er schrieb eine Unzahl von Schauspielmusiken, drei Essays (1964, 1968, 1971), vier Sinfonien (1973, 1977, 1986, 1989), vier Solo-Konzerte für Posaune (1977), Violine (1977), Oboe (1978-79) und Klavier (1979), eine Kammeroper „R. Hot bzw. Die Hitze“ (1974), zahlreiche Kammermusiken für spezialisierte Ensembles sowie Solokompositionen und drei „Klangszenen“ für Orchester (1990, 1992, 2003). Im letzten Lebensjahrzehnt entstanden die „Liszt-Interludien“, das „Konzertstück“ für Orchester und „Wege Gewirr Ausblick“ als Auftragswerk der Dresdner Musikhochschule sowie „quasi una sinfonia“ für Orchester als Auftragswerk des Konzerthauses Berlin.

Der Komponist suchte stets nach seinen eigenen ästhetischen und sozialen Wahrheiten. Es war ein immerwährender innerer Dialog zwischen Tradition und Moderne. Sporadische Aufführungen seiner Werke finden zwar immer wieder statt, dennoch muss man mit einigem Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass Dirigenten und Interpreten sich seiner Werke viel zu wenig annehmen.

Gefragter Dirigent

Friedrich Goldmann war auch ein gefragter Dirigent. Neben eigenen Kompositionen und denen seiner Komponistenkollegen sowie seiner Schüler dirigierte Goldmann Werke von Mozart, Bruckner, Mahler, Debussy, Ravel, Schönberg, Webern, Varèse, Messiaen, Ives, Boulez, Nono, Henze und Schnebel, um nur einige zu nennen. Kritiker bescheinigten ihm technische Souveränität und eine leidenschaftliche Sachbezogenheit.

1978 war Friedrich Goldmann zum Mitglied der Akademie der Künste der DDR berufen worden, seit 1980 war er als Kompositionslehrer tätig. Nach der Wende erhielt er eine Professur an der Hochschule der Künste in Berlin bis 2006. Zu seinen über zwanzig Schülern zählen unter anderen Enno Poppe, Arnulf Herrmann, Steffen Schleiermacher, Nicolaus Richter de Vroe, Charlotte Seither und Hanspeter Kyburz. Viele waren trotz mancher Vorbehalte beeindruckt von der Intensität und Effizienz des Unterrichts, von seinem unbestechlichen Urteil über eine vom Schüler vorgelegte Partitur.

Am 24. Juli 2009 starb er nach schwerer Krankheit. Wer das Glück gehabt hatte, Friedrich Goldmann einen Lebensabschnitt lang zu begleiten, der wird rückblickend stets voller Hochachtung auf die Lebensleistung dieses ungewöhnlichen, charismatischen Musikers schauen.

Von Reiner Kontressowitz