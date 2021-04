Eine Hom(ep)age für den verstorbenen Dresdner Kabarettisten Olaf Böhme  

Dresden

Spaß tut not. Vor allem in ernsten Zeiten. Nun kann man Olaf Böhme nicht einfach so als Humoristen oder Komiker bezeichnen – und wohl auch nicht als bloßen Kabarettisten. Er war nicht nur Doktor der Mathematik und Theatergründer, sondern weitestgehend Autodidakt und oft ein ernster Mensch, der sich auch als Komödiant nicht um die harten Themen drückte. Außerdem imponierte er mit enormer stimmlicher, mimischer wie körperlicher Präsenz sowie durch Authentizität – verbunden mit der Gabe, zu beliebige Erwartungen sensibel zu erkennen und spontan zu brechen, wobei man nie wusste, wie viel Improvisation dahinter steckte. Also all dem, was den meisten heutigen Komikern (jenseits einer Anstalt) wohl abgeht: als Typ einfach arteigen und unverwechselbar.

Sein „betrunkener Sachse“, als Figur Fluch wie Segen über zwei Dekaden präsent, war wohl der Höhepunkt der Ambivalenz – wer ihn damit als Firmenchef einlud, bekam sein Fett weg. Olaf Böhmes Soloabende in der Komödie (mit K!) und hernach im Boulevardtheater gegenüber waren stets ausverkauft. Sein letztes Bühnenprogramm namens „… weeßte?!“ feierte dort 2015 Premiere und erlebte etliche Aufführungen – bis die Kräfte zweieinhalb Jahre vor dem Tod schwanden.

Nun gibt es seit 18. März – also genau zwei Jahre nach Böhmes viel zu frühem Tod nach langer Krankheit – eine Netzpräsenz, die an ihn erinnert. Dank Thomas Kaufmann, als Pressechef und Darsteller im Boulevardtheater seit geraumer Zeit in verschiedenen Stufen der Kurzarbeit. Einerseits per Erinnerung, die sich jenseits des Netzlexikons nicht öffentlich widerspiegelte, andererseits per Geistesblitz – denn die Domain war frei und sofort spontan die seinige.

Nach gehörigem Sammeln, Sichten, Basteln und mit Hilfe von Böhmes Freunden und guten Bekannten steht nun das Fundament gegen das Vergessen, kann die Dresdner Böhme-Fangemeinde am lebendigen Vermächtnis aktiv mitbasteln. Doch wie kam es zu dieser außergewöhnlichen posthumen Ehrung?

Kaufmann lernt Kaufmann – dank Kunst umsonst

Thomas Kaufmann hat für die ehrenamtliche und bei weitem untriviale Fleißarbeit drei gute Gründe: Er ist seit langem Fan und selbst Theatermann, eigentlich gehört er sogar zur Loschwitzer Bohème, was man beim Gespräch am Blauen Wunder anhand der Gruß- und Talkfrequenz bemerkt.

So war sein Weg zur Bühne quasi vorgeprägt. Sein Vater kam als Hornist aus Weimar zur Dresdner Philharmonie, seine Mutter war per eigenständiger Agentur auch in der Branche zu Hause. Kaufmann jun., Jahrgang 1977, hatte sehr früh eine erste Produktion gestemmt: Als Steppke inszenierte er – beeindruckt vom ersten Theatererlebnis – „Hänsel und Gretel“ als lustige Playback-Oper mit zwölf Kids in der heimischen Stube. Er selbst war die Hexe und lud zur Premiere Peter Schreier, der in Nachbarschaft wohnte und auf der ETERNA-Schallplatte als Vorbild diese Rolle sang, erfolgreich ein.

Der Drang zum Spielen wie zum Produzieren blieb – nach der Schulzeit und dem 30-fachen Genuss der legendären Rocky-Horror-Show im Staatsschauspiel-Kuppeltheater stand gemeinsam mit Marten Ernst, den Kaufmann beim nächtlichen Anstehen für die Karten der Dernière kennenlernte, die Gründung einer Veranstaltungsagentur namens TW.O an. Rasch schmiss Kaufmann seine Lehre zum Kaufmann (Sparte Veranstaltungswesen): „Es war damals einfach zu viel angesagt“, schmunzelt er heute – und bleibt dabei der Bühne auch als Nebendarsteller oder Clown stets treu.

Das wohl bekannteste Werk ist „Die Hexe Baba Jaga“ mit Rainer König in der Hauptrolle – mit mittlerweile sechs verschiedenen Episoden und einem „Best of“ heute und hier sicher kinder- wie elternprägender als einst die eigene Erweckung via Humperdinck. Seit 2014 betreiben Marten Ernst und Olaf Becker das ehemalige „Wechselbad“ im ehemaligen „Haus für Kultur und Bildung“ als Boulevardtheater Dresden ein festes eigenes Haus – mit Kaufmann als Presseprofi. Darüber, oben unterm Dach, zog kurz nach der Wende das „Theater 50“ ein, das Olaf Böhme schon vor der Wende, einst auf der Clara-Zetkin-Straße gelegen, mit Platz für 50 Plätzchen, gegründet hatte und wo er als Impresario wie Mädchen für alles seine Profikarriere startete.

Improvisation, Provokation plus Witz

Kaufmann kommt sofort ins Schwärmen, wenn er über Böhme und dessen Programme redet, obwohl er nicht alle kennen kann und Böhmes Start an der TU-Studentenbühne oder nach dem politischen Rauswurf bei Spielbrett alters-, also jugendbedingt verpasste. Er nennt nun sein digitales Denkmal „Eine Hom(ep)age für Olaf Böhme“ und sieht es als Treffpunkt, nachdem dessen einstige Homepage verschwand: „Man fand im Netz kaum noch etwas über ihn, abgesehen von seinem Eintrag bei Wikipedia und verschiedenen Newsartikeln. Er hat mit seiner Arbeit so viele Menschen begeistert, da hat er eine Homepage verdient, auf der man etwas über sein Leben und Werk erfahren, Bilder sehen und Erinnerungen teilen kann.“

Die Präsenz, die Kaufmann nun mit rund zwei Stunden pro Woche an Arbeitsaufwand mählich ergänzt, umfasst drei Dekaden Bühnenleben, von 1986 bis 2016. Neben unzähligen Programmen sind auch sechs mathematische Kabarett-Vorlesungen des promovierten Wahrscheinlichkeitstheoretikers Böhme (an der TU selbst unter Matheprofessoren legendär), sieben Bücher und 21 Filme vermerkt. Die geistige Tiefe spiegelt sich in den Gedichten, besonders berührend die persönlichen Erinnerungen – eine Art Gästebuch klassischer Art, sanft wachsend.

Damit hat die Wikipedia-Seite als bis dato einzige, aber notwendigerweise unterkomplexe Reverenz (die übrigens am Abend des Erscheinens von olaf-boehme.de letztmalig geändert wurde, aber die neue Domain noch nicht erfasste) eine würdige Ergänzung zur Erinnerung bekommen. Kaufmann freut sich nun über alle Reaktionen, aber auch neue Quellen – gern neben persönlichen Erinnerungen und Fotos auch Rezensionen, damit das Erbe objektiv wie subjektiv vielfältig im Bewusstsein bleibt.

Selbst die bislang unverkauften Restbestände der Werke, die Olaf Böhme dem Verein „Sonnenstrahl“ vermachte, kann man hier einsehen und den Weg zur raschen Bestellung finden. Darunter Kult wie „Kein Anschluss unter dieser Nummer – Olaf Böhme liest aus dem Telefonbuch“ als DVD oder „Na klar – Kolumnen von 1998 bis 2993“ sowie „Die Ode an das Elbhangfest“ als Bücher. Der Shop wird abgerundet mit einer echten wie ewigen Schmonzette aus „Das Helle und das Dunkle“, Olaf Böhmes letztem Gedichtband: „‚Jeder hat seine Ecken und Kanten‘, sagte die Kugel und kullerte sich vor Lachen.“

