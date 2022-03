Der interkulturelle Verein „Kolibri“ gibt den jüngsten Opfern des Kriegs in der Ukraine eine Heimat in Dresden: Mit Möglichkeiten zum Deutschlernen, Musikmachen und Tanzen, Gemeinschaft beim Essen und Theaterspielen, Zuwendung und Trost – zum Beispiel in einer Steuerberaterkanzlei.