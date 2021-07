Ein neues Kunstwerk für den Pirnaischen Platz in Dresden

Dresden

Mit seinen grauen Plattenbauten, den Parkplätzen direkt neben dem Haltestellenhäuschen und den insgesamt vierzehn Bus- und Bahnlinien, die je im zehn-Minuten Takt ein- und ausfahren, stellt der Pirnaische Platz trotz seiner exponierten Lage nicht gerade einen Wohlfühlort im Dresdner Zentrum dar. Der Weiterbau des sogenannten Promenadenrings soll das nun ändern. Auf dem Grundriss der alten Dresdner Festungsmauern baut die Stadt einen Boulevard, der sich als grünes Band um die Altstadt ziehen und zum Flanieren und Entspannen einladen soll.

Wettbewerb der Kunstkommission

Der Pirnaische Platz soll hierbei nicht nur mit einem breiter ausgebauten Fußweg und einer Allee Bäume aufgewertet, sondern auch um ein neues, permanentes Kunstwerk ergänzt werden. „Dresden will schließlich eine Kunststadt sein, da braucht es auch Kunst im öffentlichen Raum, die zum Diskurs anregt“, meint Annekatrin Klepsch, zweite Bürgermeisterin für Kultur und Tourismus (Linke).

Aus diesem Grund hat die Kunstkommission der Stadt Dresden im Februar dieses Jahres einen Wettbewerb ausgerufen – in der Jury Künstler, Kunsthistoriker, aber auch Mitglieder des Stadtplanungsamts und Landschaftsarchitekten. Schließlich ginge es ja nicht nur um den künstlerischen Wert der Einsendungen, sondern auch um das städtische Gesamtbild. Aus den über 100 Bewerbern kamen sieben in die engere Auswahl, deren Entwürfe bis zum 18. Juli im Festsaal des Stadtmuseums ausgestellt werden.

Gegen Konzepte von Stille-Pavillons aus bunt gefärbtem Glas, goldenen Kakteen auf meterhohen Stelen und überdimensionierten Holz-Walnüssen hat sich das Straßenlaternen-Kunstwerk „Standbein – Spielbein“ der Berliner Künstlergruppe „Inges Idee“ durchgesetzt. „Uns haben alle Entwürfe sehr gut gefallen“, erklärt Canan Rohde-Can, Mitglied der Auswahljury. „Doch was den Gewinner-Entwurf auszeichnet, ist seine Ortsgebundenheit an den Pirnaischen Platz. Alle anderen Kunstwerke könnten auch an einem anderen Ort ausgestellt werden, nur „Standbein – Spielbein“ eben nicht.“

Ein Teil steht bereits

Denn ein Teil des Gewinner-Kunstwerk steht bereits auf dem Pirnaischen Platz: Eine eher unscheinbare 15 Meter hohe, schlanke Straßenlaterne der Firma Siteco. Diese wird in ein neues rotes Gewand gehüllt und um eine grüne Laternen-Begleiterin ergänzt. Als Vorbild für diese dienen die barock angehauchten Laternen, wie man sie zum Beispiel auf der Brühlschen Terrasse finden kann – „nur ein Mal an der Y-Achse nach oben gezogen, sodass sie schon fast gotisch aussieht“, erklärt einer der Künstler der Gewinner-Gruppe, Hans Hemmert. „Quasi wie ein Kind, das sich streckt und auf die Zehenspitzen stellt, um mit seinen Eltern auf Augenhöhe zu sein.“ Voller Gegensätze solle das Kunstwerk sein. Barock trifft auf Moderne. Funktionales Design auf computermanipuliertes Schmuckstück. Standbein (die rote DDR Lampe) auf Spielbein (die grüne neue Lampe).

Hans Hemmert, einer der Mitglieder der Berliner Künstlergruppe „Inges Idee“ erklärt das Straßenlaternen-Kunstwerk „Standbein-Spielbein“ Quelle: Dietrich Flechtner

Bei einem Besuch am Pirnaischen Platz sei dem 61-jährigen Hemmert die Lampe der Firma Siteco sofort aufgefallen. „Ich wollte diese Nebendarstellerin am Pirnaischen Platz zu einer Protagonistin machen, die dadurch etwas über diesen Platz aussagen kann.“ Gemeinsam mit ihrer grünen Gegenspielerin soll sie Licht auf das historische und das neue Dresden werfen und vielleicht an das alte Pirnaische Tor, vielleicht an die gotische Sophienkirche, die im Krieg zerstört wurde, erinnern. Wenn den Betrachtern die Bedeutung dieses Kunstwerks nicht sofort deutlich sei, dann wäre das nicht so schlimm, so Hemmert. „Kunst kann gar nicht eine hundertprozentige Erklärung leisten. Vielmehr soll ,Standbein – Spielbein’ als visuelle Poesie gesehen werden, die von jedem anders aufgefasst wird.“

Hinter „Inges Idee“ stehen vier Künstler aus ganz Deutschland, die zusammen in Berlin Bildhauerei studiert und sich 1992 zu einer Gruppe zusammengefunden haben. Seit 1995 realisieren sie ihre Projekte, die fast ausschließlich Kunstwerke im öffentlichen Raum sind, in ganz Europa, aber auch in Asien und Amerika. Die Gruppe hatte bereits zuvor Erfahrungen gemacht mit dem Neuinterpretieren von Alltagsgegenständen – 2013 ließen sie einen Strommast aus seinem Netz „entfliehen“ und brachten ihren so entstandenen 35 Meter hohen „Zauberlehrling“ zum Tanzen. Ihr neues Kunstwerk aus Metall soll in ungefähr acht Monaten fertiggestellt und voraussichtlich im Frühjahr 2022 auf dem Pirnaischen Platz installiert werden.

Bis zum 18. Juli sind die Entwürfe der sieben Finalisten im dritten Stock im Festsaal des Stadtmuseums zu sehen. Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie auf: www.stmd.de. Der Eintritt ist kostenlos.

