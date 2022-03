Ein letztes Mal „Sandstein und Musik“ für Ludwig Güttler

Dresden

Es gibt viele Dinge, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, dann aber zusammenpassen. Erdbeeren und Schlagsahne, Kaffee und Kuchen und irgendwie auch Frau und Mann. Auch Sandstein und Musik haben erstmal nichts miteinander zu tun, aber vor 30 Jahren wurde beides zusammengefügt im Titel eines Festivals, das anders als manch andere nach der Wende ins Leben gerufenen Kultur-Events bis heute erfolgreich ist, auch wenn die beiden letzten Jahren aufgrund der Corona-Pandemie hart waren.

Aber die Veranstalter sehen das Glas halbvoll – im vergangenen Jahr konnte immerhin die Hälfte der geplanten Veranstaltungen stattfinden, wie im Faltblatt zur 30. Ausgabe festgehalten wird. Der „Sandstein und Musik“-Jahrgang 2022 steht unter dem Motto „Saat und Ernte“, was insofern passe, weil Ludwig Güttler als künstlerischer Leiter des Festivals am Ende des Jahres in den Ruhestand geht. „Musizieren und Interpretieren großer Werke ist eine Frucht der Förderung und des Weitergebens von Fähigkeiten. Ich empfinde Genugtuung, dass ich dafür meinen Anteil habe leisten dürfen“, lässt Güttler in der Programmvorschau wissen.

Auftakt am 26. März in der Kirche in Lohmen

Passend zum 30. sind im diesjährigen Festivaljahrgang 30 Veranstaltungen angesetzt an 23 Spielstätten in der Region zwischen Pirna, Lauenstein und Neustadt, Batzdorf und Bad Schandau. Zum Markenkern von „Sandstein und Musik“ gehört bekanntlich, dass explizit in kleineren, sorgfältig ausgewählten Orten, meist in deren Kirchen oder Schlössern, Konzerte angesetzt sind, wobei Musik, Kultur und Natur zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen sollen. Der Reigen beginnt am 26. März in der Kirche in Lohmen mit einem (schon ausverkauften) Konzert von Ludwig Güttler und den Virtuosi Saxoniae unter dem Motto „Im Glanz des Barock“ und erstreckt sich fast über das ganze Jahr bis zum 2. Advent.

Programmatisch setzen die Veranstalter, die sich bei der letzten normal, weil coronafrei verlaufenen Festivalauflage vor drei Jahren über 7500 Besucher (gut 65 Prozent davon Dresdner) freuen konnten, auf einen Mix aus Bewährtem und Neuem. Im Programm finden sich bekannte Namen und entsprechende Zugpferde, es wird aber auch neuen Künstlern Gelegenheit gegeben, „Sandstein und Musik“-Luft zu schnuppern. Es reisen renommierte Künstler wie auch Ensembles an, als da wären etwa amarcord, Carion, Margret Köll, Edin Karamazov, Peter Rösel, das Trio Zadig, Musiker der Sächsischen Staatskapelle Dresden ... Und die Schauspielerin Corinna Harfouch wie auch ihr Kollege Ulrich Noethen sind in musikalisch-literarischen Programmen zu erleben.

Ohne ein Netzwerk aus Förderern und vielen ehrenamtlichen Helfern wäre das Festival definitiv nicht durchführbar. Viele Privatpersonen wie auch Unternehmen engagieren sich, seit Jahren verlässliche Hauptsponsoren sind die Ostsächsische Sparkasse Dresden, die ENSO Energie Sachsen Ost AG sowie die Margon Brunnen GmbH.

Service Tickets sind erhältlich über die Website des Festivals sandstein-musik.de, in der Touristen-Information im Pirnaer Canalettohaus am Markt, per E-Mail ticket@sandstein-musik.de oder auch per Telefon unter der Nummer (03501/446572 (Anrufbeantworter).

Was das Budget angeht, weist das Festival „Sandstein und Musik“ ein gemeinsames mit den Internationalen Schostakowitsch Tagen Gohrisch auf. Veranstalter für beides ist die FestivalKultur Sächsische Schweiz FEKUSS gGmbH. Deren Pressesprecher und Marketing-Leiter Karsten Blüthgen teilte den DNN mit, dass das Budget gut 550.000 Euro beträgt. Hauptförderer sei der Freistaat Sachsen. Auch der Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge trägt im Verbund mit den Sitzgemeinden der Veranstaltungsorte, darunter Pirna und Gohrisch, sein Scherflein bei. „Das Erfolgsgeheimnis liegt mit Sicherheit auch in der ständigen Veränderung des Konzeptes, welches nah am Puls der Zeit mit stets wechselnden Spielstätten, jungen talentierten Künstlern und neuem Repertoire die Neugier der Festivalbesucher aufrechterhält und begeistert“, so Landrat Michael Geisler (CDU). Gut 240.000 Euro des Etats muss die FEKUSS gGmbH selbst erwirtschaften, zwei Drittel davon duch Einnahmen aus dem Ticketverkauf, den verbleibenden Betrag über Sponsoren und Spender.

Von Christian Ruf