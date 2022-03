Dresden

So darf Theater sein. Drei Blechbläser und ein Trommler schmettern zur Premiere am Sonnabend im Schauspielhaus Kurparkmelodien in Endlosschleife vorm Vorhang, es klingelt zum letzten Mal und ab. Vorhang auf, das Spiel beginnt mit zwei nackten (hui!) Männern, die aus der Sauna (Dampf!) unter die Dusche (echt) hüpfen. Das Wasser ist verseucht von Einleitungen einer Gerberei in den oberen Bachlauf.

Betroffen ist das Grundwasser des Orts ebenso wie das Kurbad, von dessen Gästen dieser lebt – eine Fehlinvestition, wie die Messwerte beweisen. Die hat sich der Badearzt vom Labor bestätigen lassen und will sie nun veröffentlichen, sieht sich schon gefeiert von Presse und Bürgern als rettender Volksfreund. Doch der Bürgermeister, sein Bruder, sieht Jahre eines millionenschweren Umbaus aus kommunaler Tasche ohne Chance auf Einnahmen auf sich zukommen und zieht Presse und Bürger auf seine Seite gegen den Volksfeind.

Wie das Dresdner Staatsschauspiel Henrik Ibsens Vorlage aus dem 19. Jahrhundert in die Gegenwart holt, ist rundherum in klaren Bildern gelungen, alles stimmt. Die Drehbühne (Bettina Meyer) fungiert auch als Kommandobrücke, Sprungbrett oder Druckerei, dreht sich, wenn alle im Kreis rennen; pendelt, wenn die Meinungen wechseln. Auf die weiße Stoffbespannung des Bühnenrunds werfen die agierenden Figuren mal riesige Schattenspiele, mal bewegen sie sich schemenhaft hinter den Kulissen.

Auf das Licht kommt es an

Alles eine Frage der Beleuchtung (Andreas Barkleit), die mal tausende Lämpchen des Augenmerks aufs Geschehen oder in den Saal richtet, mal Spots auf Standbilder wirft, mal das Kreuz des Entweder-Oder-Denkens illustriert. Das Vier-Mann-Orchester (Musikverein Dresden 71 e.V.) spaziert improvisierend zur klassisch anmutenden Musik oder marschiert zum modernen Drive (David Rimsky-Korsakow). Die Kostüme (David Gonter) tupfen Charakteristiken ins tote Schwarz-Weiß mittels feiner Temperamentabstufungen von leidenschaftlich über herzensgut bis eiskalt. Die Dramaturgie (Katrin Schmitz) nimmt immer mehr Fahrt auf, setzt Überraschungsmomente, bis nach der Pause das überhitzte Szenario final versinkt. Die Regie (Laura Linnenbaum) gibt, klug gewürzt mit Humor, zahlreichen Assoziationen zu aktuellen Konflikten Raum, sei es der Bruderzwist oder Verständnis für die Verantwortungsträger, sei es der Schlagabtausch oder die vernichtende Macht der manipulierten öffentlichen Meinung.

Und erst die Schauspieler: Viktor Tremmel in der Hauptrolle ist in seinem Element, wie er die Persönlichkeit entblättert von der faktenüberzeugten Wissenschaftlerautorität bis zum missionarisch eifernden, rechthaberischen, ruhmgierigen, egozentrischen Kern. Raiko Küster zieht sauber die Register des Politikerhandwerks. David Kosel passt perfekt in die gut gemeisterte textreiche Redakteursrolle des erkrankten Simon Werdelis. Auf den man sich ebenso freuen darf wie auf den erkrankten Albrecht Goette, in dessen berechnende Schwiegervaterfigur Sven Hönig zur Premiere überzeugend schlüpft.

Philipp Grimm gibt den aalglatten Emporkömmling ebenso plastisch wie Hans-Werner Leupelt den ängstlichen kleinen Mann, der die kompakte Mehrheit repräsentiert. Gina Calinoiu hat mit der schlechten Akustik des Saals zu kämpfen, wie so manche im disziplinierten Publikum, das gern auch die geflüsterten Worte verstanden hätte. Denn die Texte liefern reichlich Stoff zum Austausch und einander Zuhören, nachdem der Vorhang gefallen und der lange Applaus verklungen ist. So darf Theater sein.

wieder am 24. März und 1. April, 19.30 Uhr, 7. April, 20 Uhr, 17. April, 19 Uhr im Schauspielhaus, Karten-T. 0351 4913555

Von Una Giesecke