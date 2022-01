Ein Urgestein der Dresdner Kultur ist tot: Hans-Jürgen „Lotte“ Lachotta

Dresden

Wie die meisten Menschen, die ihn näher kannten, erst jetzt erfahren haben, ist Hans-Jürgen Lachotta, der langjährige Geschäftsführer des Beatpol Dresden (vormals Star Club), bereits am 15. Dezember verstorben. Am 30. Mai dieses Jahres wäre er 80 geworden.

Lachotta, bei Freunden und Kollegen nur „Lotte“ genannt, wuchs in Thüringen auf. Schon als Jugendlicher interessierte er sich für Tanz und kam Anfang der Sechziger nach Dresden. Hier wurde er an der Palucca Schule im ersten Studiengang „Tanzpädagogik“ aufgenommen. Danach ging er für vier Jahre ans Landestheater Halle als Tänzer, Choreograf und Probenleiter sowie von 1974 bis 1978 an die GITIS Akademie nach Moskau. Wieder an der Palucca zurück, arbeitete Lachotta dort bis 1981 als künstlerischer Direktor.

„Tanz ist eine Hälfte meines Lebens“

Tanz war für ihn mehr als Bewegung, wie er bekannte: „Tanz ist eine Hälfte meines Lebens, die ganze Zeit ist in meiner Seele drin. Er ist vor der oft bewunderten Leichtigkeit eigentlich ohne Geheimnis, pure Logik, blanke Mathematik. Das wohnt uns Tänzern inne, es entspricht auch sehr meiner Seele. Erst wenn die Technik wirklich stabil ist, kommt die Mühelosigkeit. Das trifft auf alle Künste zu.“ Dass der prägnante Kahlkopf ein Tänzer war, sah man bis zum Schluss an seinem Gang, sogar noch, als ihm aufgrund einer Lungenkrankheit das Atmen schwer und schwerer wurde und es ohne technische Hilfe bald überhaupt nicht mehr ging. Resolut in seinen Entscheidungen blieb Lotte bis zum Schluss.

Den Rock’n’Roll musste sich Hans-Jürgen Lachotta erst erkämpfen. In den 80er Jahren stieg er als Manager und Bühnenchoreograf der Dresdner Rockband Zwei Wege ein, in den 90ern hob er mit Gleichgesinnten den Star Club in Briesnitz aus der Taufe, der sich vor allem auch durch engagierte Frauen und Männer im Hintergrund und fachkundige Booker unter diesem Namen (bis zum gerichtlich verfügten Verlust desselben) als einer der international relevanten Rockclubs in Deutschland etablieren konnte. Als Beatpol änderte sich daran nichts. Im Gegenteil.

In einem langen Gespräch mit den DNN aus Anlass seines 70. Geburtstags sagte Lotte Lachotta: „Ich habe erst lernen müssen, dass Rock’n’Roll kein Tingeltangel ist. So, wie der Mensch für Schauspiel und Oper ein Theater braucht, braucht es auch für Rock’n’Roll und Pop ein Haus. Kein Ort, an dem Live-Musik nebenbei abgefackelt wird.“

Seiner zu gedenken ist jedem selbst überlassen

Bekannt war Lotte Lachotta durchaus auch für seine Ruppigkeit, beim Einlass an der Abendkasse konnte das Publikum sie manchmal spüren. Doch auch das wusste er einzuordnen: „Früher war Freundlichkeit für mich etwas völlig Überflüssiges. Es ging immer um die Sache. In den letzten Jahren aber habe ich an der Gesellschaft zu mögen gelernt, dass sie uns zur Freundlichkeit zwingt, dass uns manchmal in der größten Ausweglosigkeit Freundlichkeit begegnet, die uns rettet. Das hat mich doch noch einmal verändert. Ich versuche jetzt, etwas davon weiterzureichen und auch darin wahrhaftig zu sein. Ich gebe mir in den letzten Jahren viel mehr Zeit, um Beziehungen wachsen zu lassen. Das, was vielleicht mit einem langen Knall begonnen hat, kann durchaus noch gut werden … Privat habe ich keine Träume. Die hängen alle mit dem Beatpol zusammen. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam, diesen Club als Ort für ein gewisses Immer und Ewig zu etablieren. Das wäre schön. Richtig schön. Denn die, die herkommen, kommen wegen der Musik. Es ist immer ein Abend für die Bands.“

Auf Hans-Jürgen Lachottas eigenen ausdrücklichen Wunsch hin wird es keine große Öffentlichkeit für ihn mehr geben, also auch keinen offiziellen Abend im Club. Schon die Urnenbeisetzung findet in aller Stille und in privatem Rahmen statt. Seiner zu gedenken, so oder so, ist gleichsam jedem selbst überlassen. Grund dazu haben viele Menschen nicht nur in dieser Stadt.

Von Andreas Körner