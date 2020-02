Ein Pianist, den man kennt, nicht nur in Dresden: Peter Rösel zum 75. Geburtstag

Dresden

Peter Rösel wird 75 Jahre alt, am 2. Februar. Man merkt es ihm nicht an, obwohl sein Haar grau geworden ist. Ein Pianist, den man kennt, nicht nur in Dresden – und nicht nur in Deutschland. Seit den 1960er Jahren, aber: gefühlt seit immer schon. Wird so jemand älter in den Augen seiner Hörer und Bewunderer?

Das Bild hat sich eingeprägt, allen, die ihn je im Konzert erlebt haben: Peter Rösel am Flügel, eine kräftige Gestalt, beherrscht und unaufgeregt, ein markanter Kopf, das Gesicht mit den Jahren nach und nach stärker gefurcht, die Hände bearbeiten die Tasten und der Kiefer mahlt unablässig, bei voller Konzentration auf die Musik...

Das Bild ist stark, hat sich eingeprägt, verändert sich nur langsam und so unmerklich, dass man die Unterschiede erst bemerkt, wenn es einen Anlass gibt, so wie heute: Peter Rösel feiert seinen 75. Geburtstag! In aller Frische.

Erster Klavierunterricht schon mit sechs Jahren

Ein anderes Bild, ein Foto aus dem Jahre 1961: Im Gobelinsaal der Dresdner Gemäldegalerie, umgeben von den Bildteppichen nach Raffaels Entwürfen und solchen aus der Altflämischen Schule, lauschen Schülerinnen und Schüler aufmerksam dem Spiel eines jungen Pianisten; jeder Platz ist besetzt – und im Vordergrund am Flügel der 16-jährige Peter Rösel.

Angefangen hat er früh. Erster Klavierunterricht schon mit sechs Jahren, seit 1951, zwölf Jahre später Beginn des Studiums an der Dresdner Musikhochschule. Dann 1964 eine entscheidende Wendung: Peter Rösel wird an das Moskauer Tschaikowski-Konservatorium delegiert und studiert dort bei Dmitri Baschkirow, anschließend bis 1969 bei Lew Oborin. Beide Lehrer sind für ihn wichtig. Er schließt das Studium mit Auszeichnung ab, kommt nach Dresden zurück und ist von nun an unablässig in Konzerten zu hören, so bei der Eröffnung des Dresdner Kulturpalastes 1969. Er spielt gemeinsam mit großen Orchestern, u.a. mit der Staatskapelle Dresden, der Dresdner Philharmonie, mit dem Gewandhausorchester Leipzig, der Berliner Staatskapelle und dem Royal Philharmonic Orchestra London – und mit großen Dirigenten, wie Heinz Bongartz und Kurt Masur.

Ganz unmöglich, hier alle Teilnahmen an Wettbewerben aufzulisten, alle sonstigen Verpflichtungen, z.B. als Juror bei nationalen und Internationalen Wettbewerben, beispielsweise noch in diesem Jahr beim Schumann-Wettbewerb in Zwickau. Unmöglich, die Konzertreisen in Deutschland und in der ganzen Welt aufzuzählen, Auftritte bei Festivals oder gewonnene Preise – es ist das bewegte Leben eines geforderten und gefeierten Solisten. Immer unterwegs – aber zu Hause in Dresden.

Mehrfach bei Galeriekonzerten aufgetreten

Dem Gobelinsaal in der Gemäldegalerie ist er lange verbunden geblieben, solange es möglich war, ist mehrfach bei den seinerzeit sehr beliebten, nicht nur in Dresden bekannten Galeriekonzerten aufgetreten, die schon seit 1958 und bis zum Jahre 2010 stattgefunden haben und im Radio übertragen wurden, zuerst vom Deutschlandsender, dann von Stimme der DDR und zuletzt von Deutschlandradio Kultur. Den Saal in dieser Funktion und die Konzertreihe gibt es nicht mehr. Es bleibt die Erinnerung.

Im damaligen Gobelinsaal im Semperbau konnte man Peter Rösel beispielsweise im Mai 1981 hören mit Klavierwerken von Franz Schubert, von Paul Hindemith und der Komposition „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski. Musik als Klang-Bild – und auf der Staffelei stand das Gemälde „Die Basilius Kathedrale in Moskau“ von Heinrich Ehmsen aus dem Jahre 1935. Das Bild muss ihn erinnert haben an seine Studentenzeit.

Diese Konzerte waren in doppelter Hinsicht wichtig: Wegen der Musik und wegen des veränderten Blicks auf die Gemälde. Denn Klang und Form und Farbe beeinflussen sich gegenseitig im Erlebnis der Hörer und Betrachter; und Peter Rösel war und ist sich dessen immer bewusst geblieben.

Wichtig sind ihm seine Familie, seine Frau Heidrun und die Kinder. Die sind inzwischen erwachsen. Er lebt am Elbhang. Das einzeln stehende Haus verhindert, dass sein Spiel die Nachbarn stören könnte. Im Erdgeschoss stehen zwei Flügel. Meisterschaft braucht ständiges Üben.

Einladungen aus der ganzen Welt

Auch das Reisen ist ihm ein Bedürfnis. Die erste Konzert-Tournee führte ihn noch als Student 1966 nach Charkow, Tbilissi, Kishinjow, Irkutsk... spätere Einladungen kamen aus der ganzen Welt. Er hat in Kanada gespielt und in den USA. In den letzten Jahren wurde er verstärkt nach Asien eingeladen, nach Korea, nach Taiwan, in die VR China – und besonders Japan ist ihm ein Traumziel. Seit 2007 gibt er dort Jahr für Jahr Konzerte und wird zu CD-Aufnahmen eingeladen: 2008 bis 2011 war es ein Beethoven-Zyklus (alle Klavier-Sonaten und Konzerte), 2012 bis 2014 ein Romantik-Zyklus, dazu noch andere Konzerte. Entstanden sind 20 CDs für den Fernostmarkt, neben Beethoven auch viele Klavierkonzerte von Mozart; und in diesem Jahr wird er wieder in China und Japan auftreten und auch beim Beethoven-Fest in Lissabon.

Was zeichnet sein Spiel aus? Ein Kenner hat es so formuliert: „Halsbrecherische Virtuosität, aber zugleich die höchste Befriedigung an klarer Architektur und klanglicher Prägnanz.“ Was soll man hinzufügen?

Peter Rösel wird am Sonntag 75 Jahre alt. Man merkt es ihm und seinem Spiel nicht an, obwohl das Haar grau geworden ist.

* Harald Marx war bis 2009 Direktor Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Als Peter Rösel 2009 mit dem Kunstpreis der Stadt Dresden geehrt wurde, war Marx sein Laudator.

Von Harald Marx*